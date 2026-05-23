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Falcao se perfila como titular en su regreso a las canchas con Millonarios en la Copa Colombia: esto se sabe

Fabián Bustos apostará por el delantero samario como titular, en un encuentro fundamental donde la victoria permitiría a los bogotanos acercarse al liderato de su grupo en la Copa

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El delantero samario vivió una oportunidad que erró tras la reanudación del partido - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Radamel Falcao García será titular con Millonarios frente a Boyacá Chicó en El Campín por la Copa Colombia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Radamel Falcao García será titular con Millonarios el 23 de mayo de 2026 ante Boyacá Chicó en El Campín, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Colombia, tras más de un mes fuera por una fractura en la cara.

El delantero de 40 años será el capitán del cuadro azul, y este será el regreso a las canchas tras 34 días de ausencia de las canchas.

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El comunicador informó que el regreso del delantero samario está previsto para el duelo ante el cuadro "Ajedrezado"-crédito @Crispinllos/X
El comunicador informó que el regreso del delantero samario está previsto para el duelo ante el cuadro "Ajedrezado"-crédito @Crispinllos/X

El atacante no jugaba desde el 19 de abril de 2026, cuando sufrió un golpe en el rostro en un choque con el defensor del América de Cali Danny Rosero.

El periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, informó que el “Tigre” sería inicialista y que portaría la cinta de capitán desde el arranque.

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“Salvo alguna novedad de última hora, Falcao será titular y capitán de Millonarios mañana ante Boyacá Chicó, en juego por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Colombia”.

Los azules llegan al partido con la opción de asegurar el pase a octavos si gana. En la convocatoria, el técnico Fabián Bustos reservó a algunos habituales por el duelo del próximo martes ante O’Higgins por la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, partido programado para el 26 de mayo de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá.

El goleador encabeza la nómina de convocados que busca la clasificación a los octavos de final de la Copa Colombia-crédito @MillosFCoficial/X
El goleador encabeza la nómina de convocados que busca la clasificación a los octavos de final de la Copa Colombia-crédito @MillosFCoficial/X

A continuación, esta es la nómina de convocados para el duelo ante Boyacá Chicó:

Arqueros

  • Guillermo de Amores
  • Diego Novoa

Defensores

  • Carlos Sarabia
  • Samuel Martín
  • Édgar Elizalde
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Álex Moreno Paz

Volantes

  • Dewar Victoria
  • David Mackalister Silva
  • Stiven Vega
  • Sebastián del Castillo

Delanteros

  • Falcao García
  • Leonardo Castro
  • Julián Angulo
  • Rodrigo Contreras
  • Sebastián Mosquera
  • Brayan Campaz
  • Jorge Hurtado

Estadísticas de Radamel Falcao García en la temporada 2026 y situación en la Copa Colombia

Radamel Falcao García tuvo una fractura en el arco cigomático-crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Radamel Falcao García tuvo una fractura en el arco cigomático-crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En el semestre, Falcao disputó 9 partidos con Millonarios entre Liga y Copa Sudamericana y marcó 1 gol en 291 minutos.

  • 11 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 45 minutos y gol en el Millonarios 1-0 Águilas Doradas

En el Grupo B de la Copa Colombia, Millonarios es segundo con 6 puntos y un partido menos. Así va la tabla de posiciones de la zona del cuadro Azul:

  1. Millonarios: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Llaneros: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Boyacá Chicó: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  4. Patriotas: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  5. Atlético F.C de Cali: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Millonarios confirmó la baja de Beckham Castro, futbolista que jugará en Suiza

Beckham Castro
Así fue la presentación del Lugano por la llegada de Beckham Castro, que espera ser figura en el fútbol europeo - crédito FC Lugano

El 22 de mayo de 2026, Beckham Castro fue transferido al FC Lugano de Suiza y firmó por tres años, una operación que le deja a Millonarios más de 850.000 euros y le abre al delantero cartagenero su primera experiencia en el exterior, con la posibilidad de disputar la Conference League desde la segunda ronda clasificatoria.

De esta forma, se confirma una de las primeras bajas del cuadro azul para el segundo semestre de 2026.

El club suizo presentó al atacante de 23 años en sus redes sociales y destacó su recorrido en Millonarios y La Equidad. La operación avanzó con conversaciones tranquilas y con la aprobación del jugador, que buscaba salida al fútbol internacional.

Según el periodista Guillermo Arango, Millonarios consiguió más de 850.000 euros por la venta de Castro. La plataforma Transfermarkt situó el valor en 900.000 euros, equivalentes a unos 3.845 millones de pesos colombianos.

Beckham Castro
Millonarios logró una venta cercana al millón de euros con Beckham Castro al Lugano - crédito @guilloarango/X

Castro llega a un club que jugará la Conference League

Lugano FC es uno de los equipos más importantes del fútbol de Suiza-crédito Aleksandra Szmigiel/REUTERS
Lugano FC es uno de los equipos más importantes del fútbol de Suiza-crédito Aleksandra Szmigiel/REUTERS

El FC Lugano cerró la temporada en el tercer puesto de la Superliga suiza, tanto en la fase inicial como en el grupo de campeonato. El equipo sumó 64 puntos y terminó a 10 del campeón Thun, mientras que su máximo goleador fue el alemán Kevin Behrens con 14 tantos.

Ese rendimiento le dio un cupo a la Conference League. Para Castro, eso significa la opción de disputar su primera competición europea desde la segunda ronda clasificatoria, que corresponde a la segunda de las cuatro fases previas a la instancia de liga del torneo.

El delantero deja Millonarios después de 104 partidos, 21 goles y nueve asistencias. Su última anotación fue en Montevideo, ante Boston River de Uruguay, en la victoria 4-2 de Millonarios por la Copa Sudamericana, el 7 de mayo de 2026.

La presentación del club suizo también repasó su trayectoria en Bogotá: recordó que fue campeón de la Liga BetPlay 2023-I y de la Superliga 2024 con Millonarios, ambos títulos bajo la conducción del entonces técnico Alberto Gamero, técnico que lo hizo debutar en el fútbol profesional en 2022.

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