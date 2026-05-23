Acemi alertó por el incremento de enfermedades crónicas y mentales por retrasos en la atención

Acemi alerta sobre el aumento de enfermedades crónicas y fallas en la prevención en el sistema de salud colombiano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que en Colombia están aumentando las enfermedades crónicas, mientras persisten fallas en prevención y atención oportuna, un panorama que, según el boletín Salud en Cifras 2026, se refleja en el alza de los trastornos mentales, los rezagos en vacunación y los retrasos en tratamientos de cáncer y VIH.

El reporte de la agremiación ubicó entre los rezagos más claros las coberturas de vacunación: aunque la meta nacional supera el 95%, la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano llega a 54,7% en niñas y a 44,7% en niños de nueve años.

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Según Acemi, en Buenaventura, Vichada, Chocó y La Guajira esas coberturas están incluso por debajo del 60%.

Las coberturas de vacunación en Colombia muestran retrasos significativos, especialmente contra el Virus del Papiloma Humano en niños y niñas - crédito Acemi

“En materia de prevención primaria, los resultados tampoco son idóneos. Ahí, las coberturas de biológicos trazadores en la vacunación infantil están por debajo de coberturas útiles definidas por el país y muestran poco o nulo avance en 5 años”, dice en el informe presentado por Acemi.

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En cuanto a la salud mental, el boletín señaló que los trastornos mentales y del comportamiento fueron las patologías que más crecieron entre 2015 y 2024, con un aumento de 166,8%. La tasa ajustada pasó de 16,6 a 44,2 casos por cada 1.000 habitantes, según el informe.

“Crecimiento acelerado trastornos mentales: El hallazgo más significativo es el crecimiento de los trastornos mentales y del comportamiento. El aumento fue de 166,8% en el período y sugiere una combinación de mayor incidencia poblacional, mejores capacidades de identificación y un acceso más amplio a servicios especializados”, se añade en el documento.

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Las enfermedades mentales y del comportamiento registran el mayor crecimiento en Colombia, con un alza del 166,8% entre 2015 y 2024 - crédito Acemi

El mismo documento indicó que también crecieron las enfermedades tumorales en 78,5% y las endocrinas, nutricionales y metabólicas en 72%. Esa evolución forma parte de un deterioro más amplio en indicadores de prevención y manejo de patologías de alto impacto.

La asociación informó que para 2024 se identificaron más de 6,2 millones de personas con hipertensión y 2,3 millones con diabetes. La enfermedad renal crónica, según el gremio, ya afecta a 1,2 millones de colombianos.

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Enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes representan una de las mayores cargas para el sistema de salud en Colombia. Según Acmi, esta presión se agravó por el control insuficiente de los pacientes, un hallazgo central revelado por el boletín.

La hipertensión y la diabetes suman más de 8 millones de casos y representan una de las cargas más altas para el sistema de salud nacional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En hipertensión, el 65,3% de los pacientes mantiene controlada la presión arterial, según el reporte. En diabetes, el control metabólico adecuado apenas alcanza al 23,1%, una caída de más de siete puntos porcentuales frente a 2022.

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En cáncer de mama, el tiempo entre la consulta por síntomas y el inicio del tratamiento está en 92,4 días, pese a que la meta es de 60 días, según el boletín Salud en Cifras 2026. En cáncer de próstata, el acceso al primer tratamiento tarda en promedio 70,5 días, más del doble de la meta establecida de 30 días.

Acemi también sostuvo que esos tiempos muestran problemas en la oportunidad de atención para enfermedades prioritarias. El informe agregó que, aunque hay avances en diagnóstico temprano de algunos cánceres y recuperación de servicios tras la pandemia, siguen presentes fallas estructurales de acceso.

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El tiempo de atención en cáncer de mama y próstata excede por amplio margen las metas nacionales, generando alertas sobre demoras críticas, según Acemi - crédito Acemi

En la atención a pacientes con VIH, en el documento se señaló que solo el 53,1% de los nuevos casos inicia tratamiento antirretroviral dentro de los primeros 30 días después del diagnóstico. La meta nacional para ese indicador es del 95%, según el informe.

“En cuanto a los resultados del tratamiento, el 66,7% de las personas con al menos 48 semanas en terapia alcanzó la indetectabilidad. A pesar de este logro, el reporte de 2025 muestra una brecha superior a los 20 puntos porcentuales frente a la meta establecida por los expertos, lo que señala la necesidad de fortalecer la continuidad y adherencia al tratamiento”, se agrega en el documento.

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La cobertura de terapia antirretroviral también retrocedió, de acuerdo con el gremio de las EPS. Pasó de 83,1% en 2023 a 81% en 2025, según el informe, que concluyó que persisten desafíos estructurales en acceso, prevención y manejo oportuno de enfermedades de alto impacto en Colombia.