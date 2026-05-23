Colombia

La Flip alerta sobre ola de ataques a periodistas vinculados a la campaña de Abelardo de la Espriella, tras la denuncia de María Jimena Duzán

La Fundación para Libertad de Prensa (Flip) también se refirió a los casos que denunciaron los periodistas Melquisedec Torres y Julián Martínez, y que tienen en común al candidato a la Presidencia por parte del Movimiento de Salvación Nacional

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Los tres casos se presentaron entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo de 2026, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo - créditos Catalina Olaya / Colprensa | María Jimena Duzán / A Fondo en vivo | YouTube | @Melquisedec70/X | captura de pantalla Julián F. Martínez / YouTube
Los tres casos se presentaron entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo de 2026, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo - créditos Catalina Olaya / Colprensa | María Jimena Duzán / A Fondo en vivo | YouTube | @Melquisedec70/X | captura de pantalla Julián F. Martínez / YouTube

A nueve días de las elecciones presidenciales, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó el viernes 22 de mayo de 2026 sobre una escalada de ataques contra periodistas y medios de comunicación, presuntamente vinculados a la campaña de Abelardo de la Espriella y sus seguidores.

Según el comunicado de la Flip, en los últimos días se han registrado al menos tres nuevos casos de agresiones, amenazas y acoso judicial dirigidos contra la periodista María Jimena Duzán y los periodistas Julián Martínez y Melquisedec Torres.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció la tarde del viernes 22 de mayo de 2026 - crédito @FLIP_org/X
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció la tarde del viernes 22 de mayo de 2026 - crédito @FLIP_org/X

El caso más grave es el de María Jimena Duzán, cuyo canal de YouTube —con 1.342 videos y cerca de 371 mil seguidores— fue eliminado después de que publicara una videocolumna crítica sobre De la Espriella.

Según la periodista, que denunció lo ocurrido a través de una publicación desde su cuenta de X, destacó que su canal fue hackeado y, a raíz de ello, comenzaron a transmitirse videos con información falsa sobre criptomonedas, activando los filtros automáticos de moderación de la plataforma y resultando en la suspensión de su canal.

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Al respecto, la Flip advirtió que este hecho afecta de manera grave el ejercicio periodístico, dado que el canal alojaba un extenso archivo de entrevistas, columnas y pódcasts de alto interés público.

Duzán compartió el ataque a su cuenta en YouTube desde su perfil de X - crédito @MJDuzan/X
Duzán compartió el ataque a su cuenta en YouTube desde su perfil de X - crédito @MJDuzan/X

Por su parte, en el caso del periodista Melquisedec Torres, por su parte, ha sido blanco de mensajes violentos y ataques virtuales por parte de seguidores del candidato, y en especial después de publicar información sobre un contrato entre el gerente de la campaña de De la Espriella y la firma Atlas Intel SAS.

Estos ataques se intensificaron con la participación de Alejandro Bermeo, congresista electo por el partido Salvación Nacional, que replicó información falsa y alentó la desacreditación del periodista.

La Flip mencionó en este episodio en concreto que este tipo de señalamientos y discursos hostiles, provenientes de figuras públicas y actores políticos, pueden incentivar campañas de desprestigio y amenazas contra la prensa, como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia SU-432 de 2025.

El periodista Melquisedec Torres también señaló a Alejandro Bermeo, senador electo por el Movimiento de Salvación Nacional - crédito @Melquisedec70/X
El periodista Melquisedec Torres también señaló a Alejandro Bermeo, senador electo por el Movimiento de Salvación Nacional - crédito @Melquisedec70/X

Por último, y frente a la denuncia de Julián Martínez, periodista y autor del libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, desde la Fundación se señaló que De la Espriella interpuso una demanda civil extracontractual por menciones hechas en esa investigación.

La Flip catalogó la acción del abogado y candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional como acoso judicial, pues busca comprometer la responsabilidad patrimonial del periodista y silenciar investigaciones sobre temas de alto interés público, como las interceptaciones ilegales.

En el documento oficial la Fundación recalcó que este tipo de demandas tienen un efecto inhibitorio y obligan a los periodistas a destinar recursos y tiempo a litigios, afectando la continuidad de su trabajo.

El periodista Julián Martínez será asesorado y defendido por la Flip y la abogada Ana Bejarano - crédito @JulianFMartinez/X
El periodista Julián Martínez será asesorado y defendido por la Flip y la abogada Ana Bejarano - crédito @JulianFMartinez/X

Intentos por silenciar a periodistas en Colombia: una práctica recurrente

La FLIP recordó que estos casos no son aislados, sino parte de una cadena de agresiones que incluye solicitudes de rectificación como mecanismo de presión, difusión de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, negativa a conceder entrevistas a medios críticos y declaraciones públicas intimidantes, sobre todo contra mujeres periodistas.

El candidato ha advertido en repetidas ocasiones sobre represalias contra la prensa que lo cuestiona, como por ejemplo, lo que pasó con la periodista y presentadora de Noticias Caracol, María Lucía Fernández, más conocida como Malú.

En su comunicado, la Flip puntualizó que, en un contexto electoral, el periodismo cumple una función esencial de vigilancia y control público.

Por ello, quienes aspiran a cargos de poder tienen la responsabilidad de mantener un mayor umbral de tolerancia ante el escrutinio y la crítica, como lo ha reconocido el Sistema Interamericano y la Corte Constitucional.

El periodista Daniel Coronell salió a respaldar a su colega, María Jimena Duzán - crédito @DCoronell/X
El periodista Daniel Coronell salió a respaldar a su colega, María Jimena Duzán - crédito @DCoronell/X

Al final se recordó que el discurso sobre candidatos a la Presidencia debe gozar de especial protección por su relevancia en la deliberación democrática, y por esta razón desde la Fundación se especificó que las actuaciones de De la Espriella y sus seguidores constituyen una “afrenta a la democracia”, además de deteriorar el debate público informado y ponen en riesgo la libertad de prensa.

Por ello, se instó al candidato a cesar de inmediato las acciones, declaraciones y estrategias orientadas a presionar, silenciar o desacreditar a periodistas y medios de comunicación, y a hacer un llamado a sus simpatizantes para que respeten la labor periodística y rechacen los mensajes intimidantes.

Por último, se recordó a los candidatos presidenciales y dirigentes políticos en general que la crítica periodística es indispensable para el control democrático y el derecho a una ciudadanía informada.

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