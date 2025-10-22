Colombia

Desarticularon estructura narcotraficante en Costa Rica: tenía nexos en Colombia

Según explicaron las autoridades, en los últimos meses los organismos encargados habían incautado más de siete toneladas de droga a la organización delincuencial

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
La organización criminal transportaba toneladas
La organización criminal transportaba toneladas de cocaína por el Caribe- crédito AFP

Siete toneladas de drogas incautadas y la detención de integrantes clave marcaron la desarticulación de una organización narcotraficante transnacional con raíces en Costa Rica y Colombia, tras un operativo que incluyó múltiples allanamientos.

La operación, ejecutada en la mañana del martes 21 de octubre de 2025, representa uno de los golpes más contundentes de los últimos años contra el tráfico internacional de drogas en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El despliegue policial se concentró en la localidad de Osa, en la provincia de Puntarenas, así como en Heredia y Alajuela, en territorio costarricense. Durante los once allanamientos llevados a cabo, las autoridades detuvieron a cinco ciudadanos colombianos, identificados por los apellidos Bedoya, Lara, Núñez, Sánchez y Muñoz, junto a dos costarricenses de apellido Barquero y una mujer de apellido Acuña.

En el transcurso de la intervención, los agentes decomisaron 194 paquetes de cocaína, 14 de marihuana y cuatro de droga sintética.

Además, se incautaron cuatro armas de fuego calibre nueve milímetros, un revólver, dos armas de grueso calibre, una escopeta, radios satelitales, dispositivos GPS para embarcaciones, cinco vehículos, dos motocicletas, motores para lanchas y una suma de dinero en efectivo en colones, cuyo monto aún no ha sido precisado.

Las autoridades concretaron la captura
Las autoridades concretaron la captura de siete personas tras 11 allanamientos- crédito Pixabay

Estructura y operaciones de la organización narcotraficante

La organización, descrita como una estructura trasnacional, operaba mediante el traslado de droga desde Turbo (Antioquia - Colombia), hasta Costa Rica, donde la almacenaba antes de exportarla a otros destinos.

El grupo utilizaba diversos métodos y recursos logísticos para asegurar el flujo constante de estupefacientes, lo que permitió a las fuerzas de seguridad decomisar un total de siete toneladas de drogas y detener a otros once miembros en años recientes.

Los criminales sacaban la droga
Los criminales sacaban la droga desde Turbo, en Antioquia- crédito Iván Valencia/AP

Actividades económicas y legitimación de capitales

Más allá del tráfico de drogas, la estructura criminal diversificó sus actividades económicas para legitimar las ganancias ilícitas.

Las investigaciones revelaron la adquisición de varias propiedades, entre ellas, una situada en la zona del Pacífico costarricense, que estaba en proceso de transformación en un desarrollo turístico valorado en cerca de USD500.000.

Parte de los fondos obtenidos del narcotráfico también se destinaban a inversiones en Colombia, con lo que ampliaban así el alcance financiero de la organización.

Autoridades colombianas han concretado múltiples
Autoridades colombianas han concretado múltiples incautaciones de droga durante los últimos meses- crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Perfil y alcance de la banda en Costa Rica y Colombia

El perfil de la banda en Costa Rica se caracterizaba por la discreción, manteniendo un bajo perfil a pesar de su considerable poder económico. En Colombia, la organización mostraba una presencia más ostentosa y visible, lo que reflejaba la magnitud de las operaciones y su influencia en el ámbito criminal.

Además del narcotráfico, las autoridades vinculan al grupo con delitos de tenencia y portación ilegal de armas, así como con la legitimación de capitales, lo que evidencia la complejidad y el alcance de sus actividades delictivas.

Resultados de las incautaciones

La diferencia en la visibilidad y el comportamiento de la organización entre ambos países pone de manifiesto la capacidad de adaptación de estos grupos criminales, que ajustan su estrategia según el entorno y las oportunidades que ofrece cada territorio. Frente a ello, es importante mencionar que durante 2025 las autoridades colombianas hicieron incautaciones de drogas de gran magnitud en la región Caribe del país.

Por ejemplo:

  • Mayo: fueron interceptados 511 kilogramos de cocaína en una embarcación en aguas de Puerto Bolívar, La Guajira, donde se detuvieron dos ciudadanos dominicanos.
  • Agosto: se incautaron 1.991 kilogramos de cocaína en una lancha rápida a 71 millas de Santa Marta, con la captura de dos colombianos y dos jamaicanos.
  • Septiembre: la Armada Nacional de Colombia informó que en una operación en las aguas de Bocas de Ceniza, cerca de Barranquilla, se incautaron 1.675 kilogramos de cocaína y fueron capturadas tres personas colombianas y un jamaicano.

En total, para el Caribe colombiano se reporta que ya se decomisaron más de 160 toneladas de cocaína en lo que va de 2025

Temas Relacionados

Tráfico internacional de drogasOrganización narcotraficanteCosta RicaColombiaTurboLegitimación de capitalesColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Estos son los podcast mas

“Si tiene pruebas, yo renuncio”: ministro de Educación lanzó ácido desafío a Cathy Juvinao en pleno Congreso

El cruce entre Daniel Rojas Medellín y la representante a la Cámara no solo puso sobre la mesa las cifras de matrícula a universidades públicas, también destapó denuncias de presuntos contratos irregulares en educación

“Si tiene pruebas, yo renuncio”:

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

La creadora de contenido se pronunció tras la difusión de una imagen por parte de su vencedora en la pelea

Karina García y Karely Ruiz

Turistas que iban a conocer Hidroituango fueron intimidados a bala: operativo frustró intento de secuestro

Un grupo de pasajeros fue interceptado por hombres armados cerca de Ituango, Antioquia, cuando se dirigían al embalse, pero la rápida reacción de Ejército y Policía evitó el secuestro y permitió la captura de dos sospechosos

Turistas que iban a conocer

Un robot “bailando” cumbia en la Costa Caribe causó furor en redes sociales: “¿Quién pidió esta señal?"

El video, grabado en lo que parece ser una feria universitaria, muestra a un robot moviéndose al ritmo de ‘Checumbia’ de Checo Acosta, en una escena que muchos calificaron como “caribe moment”

Un robot “bailando” cumbia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

Video: Shakira y Ed Sheeran protagonizan el adelanto oficial de la nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Deportes

Referente de la selección sub-20

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

DIM vs. Santa Fe: asistentes al Atanasio Girardot vivieron un verdadero “caos” en medio de la lluvia que obligó a suspender el partido