Roy Barreras se suma a la contienda por la Presidencia de Colombia en 2026: así hizo oficial su candidatura

El exsenador y exembajador en Reino Unido subrayó la necesidad de superar las divisiones políticas y convocó a la unidad nacional

Luciano Niño

Roy Barreras oficializó su candidatura presidencial de cara al 2026 - crédito X

El anuncio de la candidatura presidencial de Roy Barreras se produjo en un contexto de definiciones políticas clave para la izquierda colombiana, a pocos días de la consulta interna del Pacto Histórico que enfrentará a Carolina Corcho e Iván Cepeda.

En un evento realizado en Monserrate, en el centro de Bogotá, el 20 de octubre de 2025, el exsenador y exembajador en Reino Unido formalizó su aspiración, tras varios meses de recorridos por distintas regiones del país y luego de haber anticipado que tomaría una decisión trascendental.

El exsenador y exembajador en Reino Unido subrayó la necesidad de superar las divisiones políticas y convocó a la unidad nacional - crédito Colprensa

Durante su intervención, Barreras subrayó la necesidad de superar las divisiones políticas y convocó a la unidad nacional. “Estoy aquí porque estoy convencido de que hay que unir a Colombia, porque cuando la familia te necesita no le dices que no, y porque para resolver los problemas de Colombia necesitamos a todos los colombianos”, expresó el exsenador.

Enfatizó su compromiso con el país y su intención de liderar un proceso de reconciliación: “Creo en Colombia. Por eso he decidido ofrecerle a este, mi país, mi trabajo, mi compromiso, mi fuerza. Hoy inicio el camino que nos llevará a la presidencia de la República de Colombia para unir a nuestro país, para resolver lo que hay que resolver y construir juntos la Colombia que queremos”.

Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, ya busca alianzas para llegar a la Casa de Nariño- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El exsenador planteó la posibilidad de participar en una consulta denominada, por ahora, “frente amplio”, prevista para marzo del próximo año. Este mecanismo buscaría aglutinar a diversas fuerzas políticas, aunque Barreras reconoció que aún no está definido ni el nombre ni la estructura de dicha consulta. Expresó su interés en que este espacio permita la convergencia de “todos los partidos y todos los sectores”, y manifestó su disposición a tender puentes más allá de las fronteras tradicionales de la política colombiana.

La coyuntura política se complica por la proximidad de la consulta del Pacto Histórico, que se celebrará el domingo 26 de octubre de 2025 y en la que se definirá el candidato de la izquierda entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, tras el retiro de Daniel Quintero. Barreras envió un “mensaje de energía” a los participantes de esa consulta, aunque persiste la incertidumbre sobre si el ganador podrá sumarse a la eventual consulta del “frente amplio” en marzo. Al respecto, el exsenador declaró: “Si ese candidato no puede ir a marzo no lo sabemos. Cada día trae su afán”.

Los primeros opositores a la campaña presidencial de Roy Barreras

Katherine Miranda reaccionó a la candidatura de Roy Barreras a la presidencia - crédito Colprensa

En paralelo al anuncio de Barreras, la Dirección Nacional de la Alianza Verde rechazó la propuesta de alianza formulada por el partido La Fuerza, liderado por el propio exsenador. La decisión fue comunicada mientras se desarrollaba el evento en la capital. Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, explicó a El Tiempo los motivos de la negativa: “Se toma con muchísimo respeto, pero también con coherencia frente a los principios que ha defendido nuestra colectividad, como la transparencia, la independencia y la lucha contra las viejas prácticas políticas. Nuestro compromiso va a seguir siendo construir una alternativa ética, moderna y ciudadana para Colombia”.

A pesar de la negativa, Barreras reiteró su llamado a la unidad e incluyó a Miranda en su invitación a formar parte de una eventual coalición de gobierno. “Yo sí recibo a Katherine (...) a todos, porque esa mecánica importa poco. El odio y la rabia y la descalificación de otros es lo que nos tiene divididos. Yo valoro cada cualidad, energía y fuerza que tiene el otro. Bienvenida ella y bienvenidos todos”, afirmó el exsenador.

A propósito, le deseó “mucha suerte” a Miranda en su aspiración de ser reelegida al Congreso en 2026 y aseguró que, de lograrlo, “si ella es elegida estará en la coalición de gobierno”.

En cuanto a la posibilidad de acercamientos con otras fuerzas políticas, Barreras confirmó que la semana anterior envió una carta al Partido de la U y reiteró su invitación a “todos los colombianos de todos los partidos y de todos los sectores”, insistiendo en su objetivo de “ser el candidato de todos”.

