Nueva EPS anunció giro de más de $68.000 millones a hospitales e IPS del país: interventor denunció intermediación y cobro de comisiones

Jorge Iván Ospina aseguró que la EPS busca reorganizar el sistema de pagos bajo criterios técnicos - crédito composición fotográfica Infobae - Mauricio Alvarado/Colprensa

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, informó un desembolso de $68.989 millones destinado a 636 prestadores del régimen contributivo, entre hospitales, clínicas, IPS y proveedores públicos y privados del país entre ellos, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl y la Clínica Internacional.

Con este nuevo giro y otros pagos realizados recientemente, la cifra acumulada alcanza cerca de $150.000 millones. El anuncio ocurre mientras la entidad continúa bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, medida ordenada desde abril de 2024 por las dificultades financieras y operativas que enfrenta la aseguradora.

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En su intervención, Ospina aseguró que uno de los objetivos de la administración actual es reorganizar el esquema de pagos para evitar manejos que calificó como “subjetivos” en la asignación de recursos.

“El pago no debe ser con intermediarios ninguno. No me manden a personas amigas mías porque lo saco de aquí si esa es la intención de poder tener un pago en la institución de salud”, afirmó el agente interventor.

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Además, señaló que la intervención busca construir un modelo basado en necesidades técnicas de salud, contratos sostenibles y cronogramas programados de desembolsos. Según explicó, la entidad está adelantando una revisión de su nota técnica para identificar las necesidades reales de los afiliados y trasladar esa información a relaciones contractuales más estables.

Denuncias sobre intermediación y cobro de comisiones

Ospina denunció presuntas prácticas de “amiguismo”, intermediación y coimas en pagos de salud - crédito Nueva EPS y @infopresidencia/X

El funcionario también cuestionó presuntas prácticas de intermediación y cobro de comisiones en los procesos de pago entre la EPS y los proveedores de servicios de salud. Según indicó, estas dinámicas habrían afectado el destino de los recursos destinados a la atención médica.

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También sostuvo que en años anteriores algunos pagos se realizaban bajo esquemas de intermediación indebida. “Alguien intermedia la relación de pago entre la Nueva EPS y el proveedor de servicio, esa persona se queda con una comisión del pago y por supuesto ese recurso no participa de satisfacer efectivamente las necesidades de salud de nuestro pueblo”, afirmó.

Asimismo, insistió en que los desembolsos deben efectuarse bajo mecanismos programados y sin participación de terceros. “Los pagos deben ser programados sin intermediación, sin coima por la mitad, porque son recursos de lo más sagrado que es la salud y vida de la comunidad”, agregó.

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Críticas a los embargos judiciales

Según Ospina, algunos juzgados embargan montos superiores a las deudas reclamadas - crédito Canva

Otro de los temas abordados por Ospina fueron los procesos judiciales de embargo contra Nueva EPS. El funcionario aseguró que estas medidas afectan la capacidad financiera de la entidad para cumplir los planes de pago y garantizar la continuidad de los servicios médicos.

“El problema es que el embargo recoge y nos secuestra mucho más plata que la que efectivamente se debe”, afirmó. Según explicó, en algunos casos los recursos retenidos superan ampliamente el valor de las obligaciones reclamadas. “Una deuda de 200.000 millones nos embargan 400.000 millones”, señaló.

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Ospina también dirigió un mensaje a los jueces sobre las consecuencias que, según él, pueden tener estas decisiones sobre los tratamientos médicos de los pacientes. “Cuando usted me embarga el doble de lo que se debe, ¿sabía usted que está dejando sin provisión los tratamientos de cáncer para un paciente que necesita regularidad en la atención?”, cuestionó.

El funcionario agregó que este tipo de medidas puede afectar igualmente tratamientos de pacientes trasplantados y programas de vacunación. Al cierre de su intervención manifestó: “Si quieren cerrar la Nueva EPS sigan con sus embargos, que pondrán en peligro la estabilidad y la vida de más de 11 millones de usuarios”.

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El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina se refirió al caso de un menor indígena fallecido por un caso de tos ferina - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En medio de la reorganización financiera, Ospina anunció que nuevos recursos serán girados a cerca de 100 proveedores entre el viernes y los días lunes y martes siguientes. Entre las entidades mencionadas se encuentran Audifarma, Colsubsidio, el Hospital General de Medellín, el Hospital Universitario San Ignacio y la Fundación Valle del Lili, además de operadores farmacéuticos y empresas de transporte médico.

Ospina aseguró que estos pagos fueron realizados luego de procesos de conciliación de facturas y sin intermediarios. “Lo que hicimos fue comenzar a revisar sus procesos facturales para que estén facturas conciliadas y poderlo desarrollar”, explicó.

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