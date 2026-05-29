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PSG vs. Arsenal: hora y dónde ver en Colombia la gran final de la Champions League

El torneo de clubes más importante del mundo tendrá su definición en Hungría, entre el más reciente campeón de Inglaterra y el defensor del título en Europa

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El duelo de la gran final de la Champions League se vivirá en territorio húngaro y con dos técnicos españoles en los banquillos técnicos: Luis Enrique y Mikel Arteta-crédito Marton Monus/REUTERS
El duelo de la gran final de la Champions League se vivirá en territorio húngaro y con dos técnicos españoles en los banquillos técnicos: Luis Enrique y Mikel Arteta-crédito Marton Monus/REUTERS

La temporada 2025-2026 en territorio europeo tendrá su fin con el gran partido de la Champions League entre París Saint Germain y Arsenal.

El campeón de Inglaterra llega con la motivación de romper una sequía sin el título de liga local, tras 22 años sin gritar campeón, mientras que los parisinos buscarán defender su título en la búsqueda del bicampeonato continental.

PSG y Arsenal jugarán por el título europeo en la temporada 2025-2026-crédito Marton Monus/ REUTERS
PSG y Arsenal jugarán por el título europeo en la temporada 2025-2026-crédito Marton Monus/ REUTERS

El partido se jugará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Arena, de Budapest, Hungría, a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney + Plus Premium.

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El árbitro del partido será el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará acompañado por su compatriota Bastian Dankert.

Cómo vienen ambos equipos a la gran final de la Champions League

PSG

Ousmane Dembélé es la gran figura del PSG Pool vía-crédito Franck Fife/REUTERS
Ousmane Dembélé es la gran figura del PSG Pool vía-crédito Franck Fife/REUTERS

París Saint Germain llega como el defensor al título, y con el deseo de lograr su segunda corona europea.

Pese a perder el 17 de mayo de 2026 ante París FC en el derbi de la capital francesa, los dirigidos por Luis Enrique tenían asegurada la Ligue 1 de Francia, situación que llevó a darle descanso a algunos de sus jugadores.

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El cuadro de Luis Enrique se fue adelante en el marcador con el gol de Bradley Barcola al 50, pero el doblete de Alimani Gory al 76 y 90+4, amargó el título 15 en la historia de PSG.

En lo que se refiere a la Champions League, el último partido que jugaron fue en las semifinales de vuelta ante Bayern Múnich en el Allianz Arena, el 6 de mayo de 2026.

Con los goles de Ousmane Dembélé al 3 de partido, y el empate final de Harry Kane al 90+4, el rey de Europa pasó en el marcador global por 5-6, y dejó a uno de los candidatos a la “Orejona” por fuera.

A continuación, este fue el camino del PSG en la Champions League:

  • 6 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Bayern Múnich 1-1 PSG
  • 28 de abril de 2026 - Semifinales ida: PSG 5-4 Bayern Múnich
  • 14 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Liverpool 0-2 PSG
  • 8 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: PSG 2-0 Liverpool
  • 17 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Chelsea 0-3 PSG
  • 11 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: PSG 5-2 Chelsea
  • 25 de febrero de 2026 - Dieciseisavos de final vuelta: PSG 2-2 Mónaco
  • 11 de marzo de 2026 - Dieciseisavos de final ida: Mónaco 2-3 PSG
  • 28 de enero de 2026 - Fecha 8 fase de liga: PSG 1-1 Newcastle
  • 20 de enero de 2026 - Fecha 7 fase de liga: Sporting 2-1 PSG
  • 10 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de liga: Athletic Bilbao 0-0 PSG
  • 26 de noviembre de 2025 - Fecha 5 fase de liga: PSG 5-3 Tottenham
  • 4 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de liga: PSG 1-2 Bayern Múnich
  • 21 de octubre de 2025 - Fecha 3 fase de liga: Bayer Leverkusen 2-7 PSG
  • 1 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de liga: Barcelona FC 1-2 PSG
  • 17 de septiembre de 2025 - Fecha 1 fase de liga: PSG 4-0 Atalanta

Arsenal

Viktor Gyökeres y Declan Rice quieren darle la primera Copa de Europa al Arsenal-crédito Phil Noble/REUTERS
Viktor Gyökeres y Declan Rice quieren darle la primera Copa de Europa al Arsenal-crédito Phil Noble/REUTERS

Por su parte, Arsenal viene de sonreír tras la consagración en el fútbol inglés, después de 22 años de sequía.

En su último partido de la temporada 2025-2026 en la Premier League de Inglaterra, el equipo “Gunner” derrotó por 2-1 al Crystal Palace en el Selhurst Park de Londres.

Los goles fueron de Gabriel Jesús al minuto 42, y de Noni Madueke al 48 de partido, mientras que el descuento para el Palace lo hizo el francés Jean Phillipe Mateta al 89 de partido.

Para hablar del partido que le dio el regreso a una final de Champions (después de la que jugó ante el FC Barcelona, el 17 de mayo de 2006 en el Stade de France de París), se dio gracias a la victoria por la mínima diferencia ante Atlético de Madrid.

El único gol del partido fue del delantero inglés Bukayo Saka al 44 de partido.

A continuación, este fue el camino del cuadro de Londres para llegar a la gran final:

  • 5 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Arsenal 1-0 Atlético de Madrid
  • 29 de abril de 2026 - Semifinales ida: Atlético de Madrid 1-1 Arsenal
  • 15 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Arsenal 0-0 Sporting Lisboa
  • 7 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Sporting Lisboa 0-1 Arsenal
  • 17 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen
  • 11 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
  • 28 de enero de 2026 - Fecha 8 fase de liga: Arsenal 3-2 Kairat Almaty
  • 20 de enero de 2026 - Fecha 7 fase de liga: Inter de Milán 1-3 Arsenal
  • 10 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de liga: Club Brujas 0-3 Arsenal
  • 26 de noviembre de 2025 - Fecha 5 fase de liga: Arsenal 3-1 Bayern Múnich
  • 4 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de liga: Slavia Praga 0-3 Arsenal
  • 21 de octubre de 2025 - Fecha 3 fase de liga: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
  • 1 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de liga: Arsenal 2-0 Olympiacos
  • 17 de septiembre de 2025 - Fecha 1 fase de liga: Athletic Club 0-2 Arsenal

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