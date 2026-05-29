Colombia

CNE recibió denuncia por violencia contra la mujer en política y ordenó el acompañamiento de Paloma Valencia

El Consejo Nacional Electoral requirió a Caracol Radio para que remita un informe sobre el registro temporal de la pauta que es objeto de análisis

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El CNE activó rutas institucionales de atención, acompañamiento y garantías para la candidata presidencial Paloma Valencia - crédito Iván Valencia/AP
El CNE activó rutas institucionales de atención, acompañamiento y garantías para la candidata presidencial Paloma Valencia - crédito Iván Valencia/AP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió un auto el 29 de mayo de 2026, en el que el despacho de la magistrada Fabiola Márquez Grisales avocó conocimiento de una denuncia por presunta violencia contra la mujer en política y decretó la práctica de pruebas. La denuncia está radicada bajo el expediente CNE-E-DG-2026-019613.

De igual manera, ordenó la activación de rutas de atención para la candidata presidencial Paloma Valencia. “En el marco de la Ley 2453 de 2025 y la Resolución 10946 de 2025, se dispuso activar las rutas institucionales de atención, acompañamiento y garantías para la candidata presidencial Paloma Susana Valencia Laserna, así como requerir información a las partes involucradas y terceros relevantes para el esclarecimiento de los hechos”, precisó.

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El CNE también ofició a Caracol Radio para que remita un informe sobre el registro temporal de la pauta que es objeto de análisis. La cadena radial debió enviar la información solicitada en un término de dos horas, contadas a partir de la comunicación del auto. “El Auto fue comunicado por correo electrónico el viernes 29 de mayo de 2026 a las 2:21 p. m., es decir, el medio de comunicación tiene plazo hasta las 4:21 pm del día en curso, para remitir la información solicitada”, precisó.

Añadió: “El Consejo Nacional Electoral reitera su compromiso con la protección de los derechos políticos de las mujeres, el debido proceso y las garantías democráticas”.

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