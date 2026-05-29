Si ‘Gossip Girl’ fuera en Colombia: esta sería la candidata de Blair y el favorito de Chuck Bass

A unos días de las elecciones presidenciales en Colombia, las redes sociales se llenaron de análisis, debates y también de contenidos más ligeros que mezclan política y cultura pop. Uno de los que más llamó la atención fue el publicado por el creador digital Nico Jurado, que imaginó cómo votarían algunos de los personajes más recordados de la serie Gossip Girl si fueran colombianos y participaran en las elecciones del domingo 31 de mayo.

La propuesta, compartida en TikTok, no pretende ser un análisis político riguroso. Más bien juega con las personalidades, comportamientos y características de los protagonistas de la famosa producción para relacionarlos con distintos candidatos presidenciales que hoy aparecen en la conversación electoral.

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Una ilustración acuarela presenta a los personajes de Gossip Girl frente a urnas de votación de Colombia y la bandera nacional, simbolizando el compromiso cívico y la participación juvenil en la democracia del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Jurado, Serena van der Woodsen encajaría con el perfil de una votante de Sergio Fajardo. El creador la describe como una persona interesada en proyectar una imagen conciliadora y reflexiva, por lo que la imagina defendiendo constantemente la importancia de votar de manera responsable y consciente.

En contraste, Blair Waldorf aparece asociada a Paloma Valencia. Para el tiktoker, la personalidad competitiva, ambiciosa y tradicional del personaje la acercaría a la candidata del Centro Democrático. Incluso va más allá y plantea que Blair sentiría admiración por figuras cercanas a ese sector político.

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Nate Archibald también termina ubicado en la órbita de Valencia, aunque con un matiz diferente. En la interpretación de Jurado, el personaje mantendría sus preferencias en reserva frente a familiares y amigos, proyectando una posición distinta a la que realmente tendría en las urnas.

Cuando llega el turno de Chuck Bass, el análisis tomó otro rumbo. El empresario neoyorquino es asociado por el creador de contenido con Abelardo de la Espriella. La comparación se basa en el carácter fuerte, la imagen de poder y el estilo confrontacional que ambos proyectan desde perspectivas muy distintas.

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Serena van der Woodsen es asociada con la postura moderada y reflexiva de Sergio Fajardo en la conversación electoral colombiana - crédito captura de pantalla

Por el lado de Vanessa Abrams, la relación es con Iván Cepeda. Jurado considera que las posturas progresistas y el interés del personaje por las causas sociales la acercarían al senador y candidato presidencial. La misma lectura aplica para Dan Humphrey. El protagonista, conocido por su faceta intelectual y su interés por la escritura, es presentado como alguien que sentiría afinidad por las propuestas de Cepeda y que incluso seguiría de cerca su actividad política.

Jenny Humphrey ocupa un lugar diferente dentro de la lista. A diferencia de otros personajes, Jurado cree que podría inclinarse por el voto en blanco o mostrarse distante frente al debate electoral, más enfocada en sus propios proyectos y cambios personales que en la discusión política. Otra de las figuras incluidas es Georgina Sparks, uno de los personajes más polémicos de la serie. En la comparación realizada por el creador digital, ella terminaría respaldando a Abelardo de la Espriella debido a su personalidad impredecible, desafiante y provocadora.

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Blair Waldorf y Nate Archibald son relacionados con la candidata Paloma Valencia, destacando perfiles conservadores y reservados - crédito @exhalebassett/X

La lista continúa con Lily van der Woodsen, que, según el análisis, votaría por Paloma Valencia. La explicación gira alrededor de la cercanía del personaje con los círculos de poder, la tradición y los entornos políticos más conservadores. Finalmente aparece Dorota, uno de los personajes más queridos por los seguidores de Gossip Girl. En este caso, Jurado la describe como una votante impredecible, capaz de apoyar una opción que pocos esperarían.

El video rápidamente generó comentarios entre usuarios que comenzaron a proponer sus propias versiones, debatir las comparaciones e incluso sugerir cómo votarían otros personajes de series populares. Más allá de las preferencias políticas reales de los candidatos mencionados, el contenido refleja una tendencia cada vez más común en redes sociales, utilizar referentes de la cultura popular para acercar temas políticos a públicos jóvenes.

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