Gremio de taxistas dio ‘espaldarazo’ al proyecto para regular las aplicaciones de transporte, pero con condiciones: esto pide

El presidente de Taxis Libres calificó la iniciativa como una oportunidad para “modernizar el sector y equilibrar la cancha” con los conductores de aplicaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

Un sector del gremio de taxistas en Colombia sorprendió tras un cambio de postura frente a la regulación de plataformas tecnológicas como Uber, DiDi, InDrive y Cabify, a las que consideran sus principales competidores e, inclusive, han acusado de operar ilegalmente.

Eduardo Hernández, presidente de la compañía Taxis Libres, confirmó en diálogo con Mañanas Blu 10:30 que la empresa respalda el proyecto de ley 136 de 2024, siempre que se garanticen condiciones equitativas para todos los actores del sector.

El proyecto, impulsado por el senador Julio Alberto Elías, y que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, busca habilitar la prestación del servicio de transporte en vehículos particulares a través de plataformas digitales.

Hernández explicó que la iniciativa recoge inquietudes de diversos sectores, incluyendo el transporte público, conductores de aplicaciones, motociclistas y usuarios, lo que significaría una novedad respecto a intentos anteriores de regulación.

Las condiciones al proyecto que Hernández considera una “modernización” del sector

El representante gremial reconoció que ven en el proyecto una oportunidad para “modernizar el sector y equilibrar la cancha”, aunque subrayó que el apoyo está condicionado a la implementación de requisitos estrictos para las plataformas: “Nos parece interesante y por eso decimos que lo apoyamos, pero con algunas condiciones específicas”, señaló el dirigente gremial a Mañanas Blu 10:30.

Entre las exigencias planteadas, Hernández insistió en que las plataformas tecnológicas deben someterse a los mismos requisitos que las empresas de transporte legalmente constituidas, incluyendo la constitución formal y la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“No puede ser simplemente con un simple registro ante el Runt. Deben someterse a las mismas condiciones que hay hoy en día para las empresas de transporte legalmente constituidas”, precisó el presidente de Taxis Libres en el diálogo con el programa de Blu Radio.

El dirigente gremial también propuso que los vehículos particulares que deseen prestar el servicio lo hagan a través de empresas legalmente registradas, evitando duplicar el proceso de registro ante el Runt, ya que todos los carros particulares ya figuran en esa base de datos.

“Si usted tiene un vehículo y quiere trabajar con Uber, ese carro ya está inscrito en el Runt; lo que debe hacer Uber es cumplir con los requisitos que existen para el resto de empresas de transporte”, subrayó Hernández.

En cuanto a la regulación de las plataformas, Hernández recordó que, aunque ya existe un marco normativo desde hace varios años, muchas aplicaciones no se han habilitado ante el Ministerio de Transporte. Por ello, considera fundamental que el proyecto exija el cumplimiento de los mismos estándares que rigen para los taxis.

Unión del gremio de taxistas a favor de la iniciativa

El presidente de Taxis Libres también dirigió un mensaje a los empresarios y sindicatos de taxistas que se han opuesto a la iniciativa, instándolos a abandonar la postura de rechazo al archivo del proyecto.

“A mí me parece que no es bueno que archiven el proyecto. Después de 18 intentos, este es el único que ya pasó el primer debate. Mi llamado es que cambiemos el discurso, no sigamos diciendo que se archive. Por el contrario, reunámonos y sigamos estudiándolo”, afirmó Hernández en Mañanas Blu 10:30.

El proyecto de ley, según Hernández, abre la puerta para actualizar aspectos considerados obsoletos, como el número de vehículos permitidos en cada ciudad y el congelamiento del parque automotor, que actualmente impide la renovación de taxis antiguos por unidades nuevas.

Uno de los puntos que más destaca el gremio es la posibilidad de liberar las tarifas del servicio de taxi, permitiendo que se ajusten a la oferta y la demanda: “Las tarifas deben ser de acuerdo a la oferta y la demanda, porque el que coloca la tarifa finalmente es el pasajero”, advirtió Hernández.

El líder gremial subrayó que la tecnología actual permite a los usuarios conocer el valor del viaje antes de iniciar la carrera, tal como ocurre en las aplicaciones de movilidad.

Además, criticó que los incrementos en la tarifa oficial no reflejan los verdaderos costos del servicio: “El año pasado los combustibles subieron más del 60 %, pero el incremento fue solo del 14 %. Las tarifas políticas generan desfases y perjudican a los conductores”, resaltó Hernández.

Finalmente, el presidente de Taxis Libres dejó claro que el respaldo de la empresa al proyecto de ley dependerá de que se mantengan los ajustes propuestos para modernizar el sistema de transporte y beneficiar a los pasajeros.

“Lo apoyamos cuando sean los ajustes que se están haciendo para que el sector de taxis se modernice, nos quiten condiciones que existen hoy en día en el mercado y que los más beneficiarios sean los pasajeros”, puntualizó Hernández en su intervención en Mañanas Blu 10:30.