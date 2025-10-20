Colombia

Golpe contra los AK47 en Bucaramanga: cayó alias Pepo, uno de sus máximas cabecillas

Según explicaron las autoridades, el criminal llegó a posicionarse como uno de los más buscados en la capital santandereana por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Cayó alias Pepo en Bucaramanga- crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

La reciente captura de Hernán Jesús Germán Manzano, conocido como alias Pepo, en Bucaramanga, representa un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad.

Identificado por las autoridades como presunto integrante de la estructura delincuencial AK47, “Pepo” era buscado por su presunta participación en delitos de homicidio y extorsión, hechos que han generado preocupación entre los habitantes y comerciantes locales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El operativo que permitió la detención de “Pepo” se llevó a cabo en una zona urbana de Bucaramanga, tras un proceso de seguimiento que culminó con su ubicación y puesta a disposición de las autoridades competentes.

El capturado se ocultaba en el área metropolitana, lo que dificultó su localización; su aprehensión se considera un paso importante para fortalecer la seguridad en la capital santandereana.

Las investigaciones señalan que alias Pepo estaría vinculado al asesinato de un comerciante ocurrido el 17 de enero en el barrio Tres Balcones, en el kilómetro 3 de la vía Pamplona–Morrorico. Este hecho, que conmocionó a la comunidad del sector, se suma a una serie de acciones delictivas atribuidas a los AK47, entre las que destaca la extorsión a comerciantes de la zona.

Alias Pepo es señalado por
Alias Pepo es señalado por homicidio y extorsión- crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

El modus operandi de “Pepo” y su organización consistía en intimidar a los comerciantes mediante disparos contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales.

Esta táctica buscaba presionar a las víctimas para el pago de extorsiones, generando temor y afectando la tranquilidad de la comunidad. Las autoridades sostienen que este tipo de acciones contribuyeron a la alarma social registrada tras el homicidio de enero.

En cuanto a los antecedentes judiciales, los registros indican que Manzano ya había sido procesado anteriormente por extorsión y mantiene una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio por este mismo delito.

Los delincuentes de los AK47
Los delincuentes de los AK47 cuentan con tatuajes alusivos a la estructura criminal - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, destacó en una salida a medios la importancia de la captura de “Pepo” para la seguridad local.

El uniformado fue claro en que la detención de este presunto cabecilla representa un avance significativo en la protección de los ciudadanos y en la lucha contra la extorsión y la violencia que afectan a los comerciantes y residentes de Bucaramanga.

Las autoridades insisten en la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho de extorsión o violencia que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia, recordando que existen líneas de atención dispuestas para recibir información y brindar apoyo a quienes se vean afectados por este tipo de delitos.

Los criminales se posicionaron en
Los criminales se posicionaron en el casco urbano de Cúcuta y Bucaramanga - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Quiénes son los AK47, con masiva presencia en Cúcuta y Bucaramanga

El grupo delincuencial conocido como AK‑47 es una estructura criminal que opera principalmente en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, con fuerte presencia en ciudades como Cúcuta y con incursiones en el área metropolitana de Bucaramanga.

En Cúcuta, las autoridades describen esta organización como dedicada al microtráfico, la extorsión, la fabricación y el porte ilegal de armas, y la intimidación de comerciantes y sectores vulnerables.

Por ejemplo, en marzo de 2025, la Policía Nacional informó sobre la captura de siete personas vinculadas a este grupo por delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de estupefacientes.

Una de las modalidades delictivas más visibles de los AK-47 es la extorsión con violencia de por medio. En Cúcuta, la estructura criminal ha circulado videos intimidatorios con armas de fuego y granadas para coaccionar al pago de “vacunas” de extorsión. Un caso documentado mostró a individuos con fusiles amenazando a cambistas de divisas en el centro de la ciudad, exigiendo que el dinero de las cuotas se transfería exclusivamente a ellos.

También se reportó que esta estructura criminal generaba rentas mensuales superiores a los 50 millones de pesos con el cobro de extorsiones a comerciantes.

Temas Relacionados

Hernán Jesús Germán ManzanoAlias PepoGrupo AK47Extorsión a comerciantesBucaramangaCrimen organizadoPolicía Metropolitana de BucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

“Vividores”: Gustavo Petro atacó a la Federación de Cafeteros y la acusó de vender un “café horrible” en Estados Unidos

El mandatario se quejó de que en Wall Street hay que tomarse la bebida de pie

“Vividores”: Gustavo Petro atacó a

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Un video viral muestra el momento en que Calderón comunicó al entrenador su decisión de dejar el combate

“Yo no soy bruta”, revelan

Las llamativas publicaciones de Sofía Petro, hija del presidente, luego de que Trump lo acusara de ser “líder del narcotráfico”

El reciente choque entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos escaló las tensiones a su punto más crítico

Las llamativas publicaciones de Sofía

María José Pizarro reiteró que el CNE no tiene definido el carácter de la consulta del Pacto Histórico: “Nos vamos, nuevamente a la espera”

Tras un encuentro con la Procuraduría, la senadora mostró preocupación por la falta de decisión del Consejo Nacional Electoral sobre si la consulta de la coalición —del 26 de octubre— tendrá carácter partidista o interpartidista

María José Pizarro reiteró que

Exasesor de Donald Trump aconsejó a Petro para que Colombia no sufra más represalias por parte de Estados Unidos: “Mantener el silencio”

Juan Cruz, exasesor principal para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, compartió una alarmante predicción tras crisis diplomática entre ambos países

Exasesor de Donald Trump aconsejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

“Yo no soy bruta”, revelan

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Deportes

Dayro Moreno salió al paso

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian