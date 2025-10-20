Colombia

Contingencia en la línea A del Metro de Medellín afectará el servicio entre Poblado y Aguacatala: mantenimiento duraría casi ocho días

Implementación de metrobuses gratuitos y nuevas opciones de conexión buscan mitigar el impacto de la suspensión parcial, con medidas especiales para agilizar trasbordos y mantener la eficiencia en los desplazamientos urbanos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La línea A del Metro de Medellín enfrenta una contingencia operativa por alerta de socavación entre Poblado y Aguacatala - crédito Metro de Medellín

La línea A del Metro de Medellín enfrenta una contingencia operativa tras la detección de una alerta de socavación en el tramo comprendido entre Poblado y Aguacatala, cerca del puente de la cuatro sur, en la vía férrea ubicada más al occidente y próxima al río.

Según informaron las autoridades, equipos técnicos identificaron la necesidad de inspección y evaluación profunda del terreno afectado para prevenir riesgos y garantizar la seguridad del sistema ferroviario.

Debido a la situación, la operación de la línea A experimenta ajustes temporales: los trenes prestan servicio únicamente entre Niquía y Poblado y entre Aguacatala y La Estrella, manteniéndose suspendido el tramo habitual entre Poblado y Aguacatala. Este cambio afecta la movilidad regular de miles de usuarios que diariamente utilizan este corredor ferroviario.

Metroplus habilita rutas alternas de
Metroplus habilita rutas alternas de Metrobuses sin costo para conectar Poblado y Aguacatala durante la contingencia - crédito Empresa Metro de Medellín

Para mitigar el impacto, el sistema Metroplus ha dispuesto rutas alternas de Metrobuses que facilitan la conexión entre Poblado y Aguacatala sin costo para los usuarios. Estas rutas operan con frecuencias de aproximadamente seis minutos, adaptándose al flujo vehicular en las vías alternas de Avenida Las Vegas y Avenida Regional. Las paradas de los metrobuses son fácilmente identificables junto a las estaciones de Las Vegas en la Universidad Eafit y el Politécnico, así como en la estación final de Aguacatala, permitiendo a los pasajeros trasbordos ágiles y seguros.

La Área Metropolitana ha autorizado además la integración de rutas del sistema que permiten llegar hasta Poblado y otras zonas centrales, facilitando opciones adicionales para los viajeros que requieren desplazamientos hacia el centro de Medellín u otros puntos estratégicos.

El servicio de trenes está
El servicio de trenes está suspendido entre Poblado y Aguacatala, afectando la movilidad de miles de usuarios - crédito Empresa Metro de Medellín

Con el propósito de garantizar la seguridad de los pasajeros y la eficiencia en los recorridos alternos, se han implementado controles de aforo tanto en las estaciones como en los buses. Las autoridades insisten en la colaboración de los usuarios y en el respeto a las indicaciones del personal operativo para agilizar la movilidad durante el periodo de reparación.

El equipo técnico encargado de la inspección y reposición de la infraestructura ferroviaria estima que las labores de reparación tendrán una duración aproximada de ocho días, siempre que las condiciones climáticas resulten favorables y no se presenten imprevistos en el terreno. Este plazo fue comunicado por el Metro de Medellín, que invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier cambio en la programación o evolución de los trabajos.

Implicaciones en el área afectada

El área afectada presentó ausencia de material bajo los rieles, condición que llevó a la suspensión inmediata del servicio en el tramo comprendido entre Poblado e Itagüí para salvaguardar la seguridad de los usuarios.

Los trenes prestaron servicio únicamente hasta la estación Poblado mientras avanzan las evaluaciones técnicas en la zona. El origen de la socavación se atribuye, preliminarmente, a las fuertes lluvias registradas durante la noche anterior.

A la inspección y evaluación del incidente contribuyen actualmente equipos del Metro de Medellín, el Área Metropolitana y empresas públicas como EPM, en búsqueda de una solución rápida. Las labores incluyen tecnología avanzada como drones, topografía especializada y radares Lidar.

Las labores de reparación de la infraestructura ferroviaria se estiman en ocho días, según el Metro de Medellín - crédito Metro de Medellín

La colaboración con la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito permitió complementar la revisión técnica. A partir de esto, se decidió que por cerca de ocho días, si el clima así lo permite, el equipo de mantenimiento del Metro trabajará intensamente para atender falla en el terreno de la vía férrea.

De acuerdo con la empresa, en los últimos cinco años, la red del Metro de Medellín ha atendido puntos críticos identificados a lo largo del recorrido, con inversiones que superan los 28.000 millones de pesos. Junto a la Universidad Nacional y el Área Metropolitana, han sido registrados ochenta y nueve puntos delicados, objeto de inversiones superiores a los 150.000 millones de pesos destinados a mitigar riesgos estructurales asociados, en su mayoría, al impacto del cambio climático sobre la infraestructura.

En cuanto a la operación actual del servicio, los trenes circulan normalmente entre las estaciones Quibdó y Poblado. De igual manera, en el sur, se mantiene la operación alternada entre La Estrella y Aguacatala para facilitar el flujo de pasajeros en el área del valle de Aburrá.

