Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

La mañana del sábado 18 de octubre de 2025, y tres días después de confirmar en diálogo con Infobae Colombia los detalles sobre una amenaza de muerte en su contra, el director del medio alternativo Desigual, Alejandro Villanueva, anunció por medio de un video que se volverá a ir del país, por cuenta de lo ocurrido en una de las calles de la localidad de Chapinero, en Bogotá.

“Me toca irme del país por segunda vez en la vida. En Colombia, incomodar a los poderosos tiene un precio”, inicia el video que compartió Villanueva, tanto en su cuenta personal y la del medio de comunicación en Instagram.

Sin embargo, en la historia que compartió Villanueva, etiquetó la cuenta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), todo porque como le explicó Villanueva a este medio, el mensaje intimidatorio que le enviaron con una de las funcionarias de su oficina por dos hombres en motocicleta y acompañados de un vehículo de color negro, se dio (en palabras del afectado) por la divulgación de un informe que tiene como apuntado al hoy director de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy, “ha estado rodeada, permeada de vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo”.

Esto fue lo que ocurrió en concreto, según la versión que dio el escolta del director de Desigual: “Siendo aproximadamente las 8:00 a.m. del día 15 de octubre de 2025, me encontraba a la espera del beneficiario Alejandro Villanueva en las instalaciones de la Universidad de los Andes, cuando este me manifestó que debíamos trasladarnos de inmediato hacia su oficina, debido a una llamada telefónica que acababa de recibir de su secretaria”.

“Según lo informado por la secretaria, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron cuando se dirigía a la oficina del señor Villanueva. Los individuos, en tono intimidante y amenazante, le ordenaron transmitirle el siguiente mensaje a su jefe: “Que no sea tan sapo y que se vaya del país”, se agrega en el informe que se envió a la UNP.

“Utilizaron la Unidad Nacional de Protección para entregarle protección a traquetos, pa’ entregarle protección a criminales, pa’ entregarle protección al séquito que ellos tienen. Pero la gente que sufre amenazas de muerte reales no pasa absolutamente nada. Yo me puedo ir del país, hay gente que no, hay gente que está desprotegida en Colombia y no pasa absolutamente nada”, arremetió en su video Villanueva.

Adicional a todo lo anterior, Villanueva le dijo a este medio que espera que la UNP se apersone de la situación: “Ojalá la UNP haga algo, que yo volví a Colombia de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente pero no, es peor”.

Por qué Alejandro Villanueva cuestionó a la Unidad Nacional de Protección

Días antes de publicar los dos videos que mencionan todo el entramado criminal de “Kaloy”, soportados en un informe de inteligencia que después también revelaron medios como W Radio y el diario El Heraldo de Barranquilla, Villanueva agregó que le comentó sobre lo delicado de la denuncia al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Pero en vez de recibir palabras de apoyo y alguna medida de protección para los colaboradores, esto fue lo que sucedió, en palabras de Villanueva: “Yo llamo hace dos meses a Augusto Rodríguez y le digo: ‘Vamos a sacar esto, es pesado’. El tipo textualmente me responde: ‘Si pasa algo, vamos a ver qué pasa’”.

Sumado a todo esto, y en el video que confirma su salida del país, el director de Desigual afirmó: “Pero resulta que el Estado debería brindar garantías para todas las personas que se atreven a cuestionar al Estado, a cuestionar a los corruptos y a cuestionar a los mafiosos. Cosa que en este gobierno, el gobierno del cambio, no”.

“Me voy hasta que el gobierno decida prestar la atención a esta vaina. Hemos recibido amenazas de muerte por teléfono, físicas. Se han llamado, gente de inteligencia, fuentes de inteligencia dicen que la gente con la que nos hemos metido y hemos denunciado está muy molesta y está haciendo todo lo posible para callarnos”, expone más adelante el joven santandereano.

“Y ante esto, no pasa absolutamente nada. Armando Benedetti sabe del caso, la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) sabe del caso, la Defensoría sabe del caso, el señor Augusto Rodríguez sabe del caso”, cierra Villanueva.

Al final, el director del medio de comunicación alternativo concluyó:“Me voy, pero sin antes dar gracias a todas las personas con su mensaje de solidaridad, con su mensaje de apoyo. Y esos criminales que piensan que nos van a callar, carreta, vamos a seguir haciendo lo que ustedes les duele y es incomodar. Mucho gusto. Adiós”.

