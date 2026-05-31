Colombia

Ciudadanos en Medellín denunciaron largas filas y dificultad para llegar a los puestos de votación, tras su traslado a un piso 11

La decisión de ubicar los cubículos electorales en un piso elevado del centro comercial de San Diego ocasionó demoras, situación que dificultó el ejercicio del voto durante la jornada electoral

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Adultos mayores y personas con movilidad reducida reportaron dificultades para acceder a las mesas de votación debido a la limitada disponibilidad de ascensores - crédito Colombia Oscura/X

En la mañana del domingo 31 de mayo, durante la jornada electoral en el centro comercial San Diego de Medellín (Antioquia) se vio alterado por la reubicación de las mesas de votación, lo que generó malestar y congestión entre los asistentes.

Numerosos ciudadanos reportaron que solo dos ascensores están disponibles para movilizar a cientos de personas hasta el piso 11, donde se instalaron las mesas. Esta decisión ocasionó esperas de más de una hora, según la denuncia de los asistentes.

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Muchos votantes, entre ellos adultos mayores y personas con movilidad reducida, manifestaron su incomodidad ante la falta de previsión para garantizar un acceso ágil. Ante la demanda, algunas personas optaron por utilizar las escaleras para llegar a las mesas.

La situación fue motivo de quejas, en especial porque el traslado desde las zonas tradicionales —ubicadas en el primer piso y sótanos— hasta un espacio cerrado en un nivel elevado ha dificultado la participación en la jornada electoral.

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El traslado inesperado de mesas de votación al piso 11 del Centro Comercial San Diego generó congestión durante las elecciones en Medellín - crédito Captura de video
El traslado inesperado de mesas de votación al piso 11 del Centro Comercial San Diego generó congestión durante las elecciones en Medellín - crédito Captura de video

En videos que circulan por las redes sociales, los denunciantes reportaron: “¿Por qué el centro comercial se prestó para esto? Ante personas con movilidad reducida, tenemos que hacer pública esta situación. Mire la situación de la señora".

Otra persona afirmó en el registro audiovisual: “Este es el colmo, este es el colmo de que hubieran puesto esto. Era mejor ahí, como hace cuatro años, que la gente fuera”.

“Subiendo, subiendo escalas. Subiendo escalas. No, eso lo sabemos. ¿Pero qué es lo que primero se supo? ¿Qué es lo que primero se supo? La fuerza de Antioquia, la tendencia de Antioquia, el número de votantes en este centro comercial San Diego. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos cansemos, pero si aguantamos cuatro años, vemos como minucia estas escalas. Aun las personas fuertes. Y preferimos esta fuerza, preferimos esta fuerza a cuatro años más, la preferimos", se escucho a otro votante.

De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la modificación fue decisión de la Registraduría y solicitó a esa entidad que intervenga para facilitar el ingreso de los votantes. “Ya le hemos pedido a la Registraduría que vaya y atienda esa situación y facilite que la gente pueda votar”, señaló Gutiérrez.

Las largas filas y esperas superiores a una hora provocaron que varios votantes utilizaran las escaleras en lugar de los ascensores del centro comercial - crédito Colombia Oscura/X

El mandatario local agregó que, aparte de este incidente, los demás puestos de votación de la ciudad funcionan con normalidad.

Durante la jornada, quienes acudieron al centro comercial han solicitado que las autoridades electorales y la administración del lugar tomen medidas inmediatas para agilizar el acceso, priorizando a quienes más lo necesitan.

Los reportes ciudadanos insisten en que el nuevo esquema no contempla adecuadamente las necesidades de todos los votantes: “Mira la gente aquí haciendo fila para entrar a un ascensor. ¿Cómo es esto? Está colapsado. ¡Díganle a los jóvenes que esto es una trampa que nos hicieron! Mira esto. Para subir un ascensor de once pisos. No, no, no, absurdo, miren, no van a alcanzar. Seis ascensores para, para subir hacia San Diego, miren esto”.

Pese a las dificultades, no se ha informado sobre personas lesionadas ni alteraciones del orden público asociadas al traslado del puesto electoral. La principal preocupación sigue siendo el retraso y la incomodidad para quienes buscan ejercer su derecho en condiciones adecuadas.

Ciudadanos denuncian en redes sociales que las mesas de votación fueron “escondidas” en áreas cerradas del Centro Comercial San Diego, dificultando el acceso electoral - crédito Colombia Oscura/X

Ante la congestión, ciudadanos solicitaron a las autoridades electorales y a la administración del centro comercial la adopción de acciones inmediatas para agilizar el ingreso, especialmente de quienes presentan dificultades de movilidad.

La ausencia de incidentes mayores o alteraciones del orden público fue confirmada hasta el momento, aunque persiste la preocupación por los retrasos en la jornada.

Las recomendaciones para quienes tienen inscrita su cédula en este punto son claras: asistir con suficiente antelación, tener paciencia frente a los contratiempos y seguir las instrucciones del personal logístico dispuesto en el lugar, a fin de evitar mayores demoras y garantizar una participación fluida en la jornada democrática.

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