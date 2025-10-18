Colombia

Atletas emiten solicitud para impedir que personas trans compitan con mujeres: argumentan “principios científicos”

Varias entidades deportistas piden que se anule la sentencia que obliga a que se permita la inclusión de este grupo en futuros eventos nacionales

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El fallo de la Corte
El fallo de la Corte Constitucional obliga a que las mujeres trans deban ser incluidas en competencias deportivas en Colombia - crédito EFE/CorteConstitucional

El 1 de octubre de 2025, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que obliga a las ligas deportivas del país a modificar las reglas internas referentes a la participación de deportistas transgénero. La decisión se centra en garantizar que las mujeres trans (hombres por nacimiento, que se identifican con el género femenino) no pueden ser excluidas de la competencia en ligas y torneos femeninos exclusivamente por razón de su identidad de género.

La sentencia responde a una tutela presentada por una mujer trans que fue impedida de participar en eventos deportivos femeninos, al considerar que las normas internas de las ligas no contemplaban su derecho a competir acorde a su identidad. Tras analizar el caso, la Corte determinó que tales disposiciones resultan “discriminatorias” y ordenó su modificación para que se respete el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alto tribunal dispuso que las federaciones, ligas y clubes del país deben ajustar sus reglamentos internos para permitir la inclusión de mujeres trans en competencias femeninas. Además, instruyó la aplicación preferente del principio de igualdad frente a cualquier disposición restrictiva que limite la participación de personas trans en el deporte competitivo.

La sentencia reafirma el deber de las entidades deportivas de alinearse con el marco constitucional colombiano en materia de derechos humanos y reconoce la identidad de género como un aspecto protegido.

Atletas piden que se anule la sentencia

Piden que se anule el
Piden que se anule el fallo que permite que deportistas trans compitan con mujeres en Colombia - crédito @sofiaamaya21

En medio de la polémica, varias entidades deportivas y un grupo de atletas, que incluye a la primera ganadora de una medalla olímpica para el país, Ximena Restrepo, solicitaron públicamente que la Corte Constitucional anule la sentencia mencionada.

En el reclamo, que fue filtrado por la periodista Sofía Amaya, indican que la sentencia desconoció la definición jurídica de ser mujer y no se tuvo en cuenta la diferencia biológica que existe con el otro género en aspectos deportivos.

“La solicitud de nulidad de sentencia busca impugnar y anular la decisión judicial debido a errores graves o violaciones al debido proceso que ocurrieron durante el procedimiento, lo que hace ineficaz y puede obligar a rehacer parte o la totalidad del proceso”, se lee en el documento.

Las solicitantes emitieron un documento
Las solicitantes emitieron un documento en el que argumentaron la petición de nulidad del fallo - crédito @sofiaamaya21

Cabe mencionar que este tipo de polémicas se han registrado en repetidas ocasiones a nivel mundial en los últimos años. Es por ello que en el documento los solicitantes argumentan la lucha que han protagonizado las mujeres para ser incluidas en el deporte como un aspecto que no se tuvo en cuenta en el fallo.

Precisamente, en un caso de esta índole, en Estados Unidos se registró una polémica luego de que Lia Thomas (un hombre de nacimiento que se identifica como mujer trans) ganó varias competencias de natación. Debido a esto, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en contra de la atleta trans, a quien no le permitió competir en los Juegos Olímpicos de 2024 y le retiró los triunfos mencionados.

Al respecto, indican que la sentencia no busca proteger los espacios competitivos que se verán afectados si se permite la inclusión de personas trans.

“En lugar de valorar las necesidades específicas de las mujeres como grupo históricamente discriminado en el ámbito deportivo, centró su análisis en las necesidades de personas con identidades de género diversas, sin ponderar adecuadamente los derechos en tensión, ni reconocer la legitimidad constitucional de medidas diferenciadas para proteger el espacio competitivo femenino”.

Estos son los puntos que
Estos son los puntos que solicitan las personas que emitieron la petición - crédito @sofiaamaya21

En la parte final del documento las solicitantes dejan claridad de lo que piden, que incluye la nulidad del fallo que permite competir a personas trans en competiciones femeninas, estos son los puntos finales del documento:

  • Que se establezca la procedibilidad de la presente solicitud de nulidad.
  • Que se decrete la nulidad de la sentencia T-179 de 2025, en tanto se configuran las causales de grave violación al debido proceso, elusión de asuntos con relevancia constitucional y desconocimiento del precedente constitucional.
  • Que se decrete la nulidad de la sentencia T-179 de 2025, en tanto se configuran las causales de grave violación al debido proceso, elusión de asuntos con relevancia constitucional y desconocimiento del precedente constitucional.
  • Que se retrotraiga lo actuado en la sede de revisión de la Corte Constitucional y se emita una nueva sentencia.
  • Que se suspenda el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-179 de 2025 hasta que se adopte la nueva decisión.

Temas Relacionados

DeportesAtletasFalloCorte ConstitucionalMujeres transColombia-Deportes

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la última carta que le escribió el capo

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles del documento que conserva desde hace más de 30 años

La última pareja de Gilberto

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje contra el Gobierno Petro por ataques a la embajada de Estados Unidos: “Quieren hacerlos nuestro enemigo”

El expresidente señaló que una de las prioridades del próximo jefe de Estado, que se elegirá en 2026, es recuperar la relación entre ambos países

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje

Ministerio de Trabajo inspeccionará los aeropuertos del país, tras graves denuncias de controladores aéreos

Mientras el gremio alertó por deficiencias técnicas, falta de personal y riesgos para la seguridad operacional, la Aeronáutica Civil aseguró que los sistemas cuentan con respaldo y que no hay interrupciones en la operación aérea

Ministerio de Trabajo inspeccionará los

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

El cuadro rojo, que está peleando por entrar a los cuadrangulares, exigió un juez de calidad y con la capacidad de afrontar un partido de alta importancia como el que se jugará en Palmaseca

América teme por un escándalo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Capital Tropical, colectivo que celebra

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

Deportes

América teme por un escándalo

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono