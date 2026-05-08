Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

La creadora de contenido Alexa Torrex denunció en redes sociales que su vivienda fue encontrada en estado de destrucción, con muebles dañados, maquillaje roto y palabras ofensivas escritas en varias superficies - crédito @szaira1714/ TikTok

La reciente salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente tras la publicación de imágenes que muestran el estado en el que encontró el apartamento que compartía con su expareja, Jhorman Toloza.

La creadora de contenido compartió en sus plataformas digitales fotografías y videos en los que se observan daños visibles en la vivienda, como paredes y muebles marcados, productos de maquillaje destruidos y mensajes con palabras ofensivas escritos en varias zonas del inmueble.

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Alexa Torrex no señaló directamente a un responsable en sus publicaciones, pero dejó claro el impacto emocional que le provocó la situación al mostrar su desconcierto y expresar que aún se encuentra procesando lo sucedido.

“Está desordenado, está sucio, está destruido (...) Solo les puedo decir que aún estoy procesando todo esto, quiero que estén tranquilos”, relató la influenciadora en uno de los videos, donde aparece acompañada por sus hermanas, quienes la han ayudado a restaurar el lugar y reparar los daños.

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En las imágenes difundidas por la exintegrante de La casa de los famosos, se observa que el cuarto de maquillaje fue una de las áreas más afectadas. En el espejo aparecen daños visibles y la palabra “Ramera” escrita en diferentes partes del mueble. Además, el video muestra que varios productos de maquillaje, como paletas, estaban rotos y esparcidos, evidenciando el nivel de destrucción en el espacio personal de Alexa.

Alexa compartió en redes que encontró su apartamento destrozado luego de regresar de 'La casa de los famosos' y su ex Jhorman Toloza fue señalado por los daños - crédito Canal RCN - @alexatorrexcontreras / Instagram

En el video publicado por Alexa, la creadora de contenido señaló que no solo encontró daños materiales en su apartamento, sino que también notó la ausencia de varias de sus pertenencias. Alexa alertó que algunas cosas habían sido sustraídas de la vivienda. Entre los mensajes que generaron señalamientos directos hacia Jhorman, destacó uno escrito en una pequeña pizarra: “Felicidades, te ganaste a Colombia para perderme a mí”.

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La joven también anunció que iniciará acciones legales para esclarecer lo ocurrido en su apartamento. Este anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales, y el foco de atención se dirigió hacia Jhorman Toloza, su expareja.

Mientras crecía la expectativa por una posible respuesta, Toloza optó por una reacción diferente: utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y videos enfocados en otros temas, como entrevistas recientes y comentarios sobre la infidelidad que experimentó durante el programa.

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Alexa Torrex ya inició un proceso legal con lo que ocurrió en su apartamento - crédito @alexatorrexcontreras/ Instagram

En lugar de referirse directamente a las acusaciones o el estado del apartamento, Jhorman publicó una historia recomendando la serie de anime Dr. Stone, acompañando la imagen con el mensaje: “Dr. Stone súper recomendado... aprendes mucho viéndolo”. La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una respuesta evasiva, especialmente después de que desactivara los comentarios en sus publicaciones, evitando así los señalamientos directos relacionados con el conflicto.

El episodio ha generado una amplia conversación en redes sociales, donde seguidores y curiosos han debatido sobre la reacción de Toloza y la situación que enfrenta Alexa Torrex. Mientras tanto, la influenciadora continúa enfocada en el proceso de recuperación de su vivienda y en las acciones legales que ha anunciado para esclarecer los hechos.

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Alexa Torrex podría regresar a ‘La casa de los famosos Colombia’

Alexa Torrex volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que se anunciara una nueva dinámica en el reality que podría permitirle regresar a la competencia. La noticia, comunicada por El Jefe, sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia, ya que Alexa había sido la última en abandonar la casa tras obtener el porcentaje más bajo de votos del público, con un 17,26 %.

La creadora de contenido no tardó en reaccionar a esta posibilidad a través de sus redes sociales. En una publicación de Canal RCN relacionada con el posible regreso de exintegrantes gracias a la nueva dinámica del botón, Alexa dejó un mensaje que rápidamente generó conversación: “que sea lo que Dios quiera”. Su comentario fue interpretado por muchos como una muestra de apertura ante cualquier desenlace, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores sobre su eventual regreso.

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El regreso de Alexa Torrex a 'La casa de los famosos Colombia' dependerá del botón del pánico - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El mecanismo anunciado por la producción establece que, si alguno de los concursantes decide oprimir el botón del pánico y abandonar voluntariamente el reality, Alexa Torrex tendría la oportunidad de regresar e incorporarse de nuevo al juego. Esta opción reavivó el interés del público y generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos manifestaron su deseo de verla nuevamente en la casa.

Mientras tanto, Alexa ha continuado compartiendo con sus seguidores aspectos personales y sus impresiones tras salir del programa, incluyendo descubrimientos sobre situaciones personales y su relación con Jhorman.

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