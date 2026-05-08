Video: James Rodríguez y su serie documental de Netflix tienen nuevo tráiler

La producción dirigida por Simón Brand revisa desde los inicios del '10' en Envigado hasta sus logros con la Selección Colombia y clubes europeos, incluyendo testimonios de destacados referentes del fútbol mundial - crédito Netflix

A pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, Netflix lanzó el tráiler oficial de la miniserie documental JAMES, que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 21 de mayo.

Esta producción ofrece un acceso sin precedentes al universo personal y profesional del ‘10′ y capitán de la Selección Colombia, siguiéndolo en su intimidad y sus reflexiones sobre su carrera, a la par que se muestra un repaso por su carrera desde sus inicios en el Envigado hasta el final de las pasadas eliminatorias mundialistas.

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Dirigida por Simón Brand, la serie explora no solo los momentos de gloria deportiva, sino también los desafíos que enfrentó el jugador, anticipando el que podría ser su “último baile” en la Copa del Mundo.

Con una estructura similar al documental de Ronaldinho también estrenado recientemente en Netflix, la serie consta de tres episodios, fue realizada por Clover Studios y cuenta con música de Diamante Eléctrico.

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Además de los testimonios del propio James, figuras como Luis Díaz, Radamel Falcao García, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, Carlo Ancelotti, Julio César Falcioni, José Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo dieron sus testimonios. También destacó la aparición de su hija Salomé, que en una parte del adelanto expresó: “Yo siempre le digo que corra”, refiriéndose a su papá.

El gol de James Rodríguez ante Uruguay llegó al minuto 28 tras asistencia de Abel Aguilar - crédito FCF

El tráiler deja claro que hay dos momentos especialmente altos en la carrera del volante de creación que marcan el desarrollo de la narrativa. El primero, su participación consagratoria en el Mundial de Brasil 2014 donde se llevó la Bota de Oro, se convirtió en el máximo anotador del certamen, además del premio Puskas al mejor gol del año por su recordada volea ante Uruguay en los octavos de final. Esta actuación fue la que le abrió las puertas del Real Madrid, ese mismo año.

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El segundo, su papel en la Copa América 2024, donde se consagró como máximo asistidor e impuso una marca en la historia del torneo, superando la previamente establecida por el argentino Lionel Messi. En dicho torneo, James lideró a Colombia hasta su tercera final en la historia del certamen, siendo derrotada por Argentina en el tiempo suplementario.

El volante colombiano James Rodríguez ejecuta un tiro de esquina durante la semifinal contra Uruguay en la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Jacob Kupferman)

La miniserie combina imágenes inéditas, recuerdos familiares y reflexiones del propio Rodríguez sobre los retos vividos dentro y fuera de los estadios. El tráiler, publicado en redes sociales, revela escenas que muestran el “latido humano” del futbolista: angustias, dudas, sacrificios y la presión de ser un referente nacional. El objetivo trazado por Brand, es mostrar “la historia íntima de la persona detrás del ídolo”.

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Esto va acorde con los puntos bajos retratados en el mismo tráiler, como su inestabilidad en clubes desde que abandonó definitivamente el Real Madrid en 2020 ante la falta de minutos de juego. Y es que, en los seis años posteriores jugó sucesivamente con Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de la liga de Qatar, Olympiacos de Grecia, São Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, Club León de México, y ahora con Minnesota United FC de la MLS.

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez

El analista criticó las declaraciones del director deportivo del Minnesota United sobre James Rodríguez-crédito Yovany Pérez/Infobae

Mientras la expectativa se va enfocando en el inminente lanzamiento del documental, el periodista cuestionó en Palabras Mayores, de Win Sports, la falta de minutos del ‘10′ en el equipo norteamericano, particularmente luego de los comentarios de su director deportivo, Khaled El-Ahmad.

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“¿Ustedes escucharon al director deportivo del Minnesota? ¿Lo escucharon? Desde lo mucho que significa para él ganar, ha sido fantástico. Estamos en conversaciones para ver cuándo se une el campamento de Colombia. Ha sido fantástico fuera del campo, genial entrenando. Vemos a un chico de 34 años que ama este juego tanto como quizás no creo que haya visto nunca (...) Oiga, después de tantos elogios, la pregunta es lógica. Si es tan fantástico, tan bueno, si entrena tan bien, ¿por qué no lo ponen a jugar? ¿Y por qué están negociando su salida para la próxima semana cuando el campeonato allá sigue?”, expresó el manizaleño. “Si yo tuviera eso que él dice que tiene, lo pongo, lo pongo ya, juegue ya”.

Vélez señaló que eso podría ser una manera de minimizar el impacto de confirmar su salida del equipo luego del Mundial, y afirmó que esto era perjudicial para el combinado nacional de cara al Mundial.

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“Por eso no podemos usar la selección para casos que comprometan el buen nombre de la Selección nacional y, de paso, el objetivo. El objetivo, porque aparte de lo deportivo, es una distinción estar en la Selección Nacional. Cuidemos el producto”, apuntó.