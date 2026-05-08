Golpe a la logística del Clan del Golfo: así fue el megaoperativo nacional en el que cayeron diez extraditables

Un operativo coordinado por varias instituciones permitió la aprehensión de individuos requeridos por Estados Unidos, vinculados a redes internacionales que gestionaban envíos de cocaína desde la región Caribe hacia Norteamérica - crédito prensa Armada de Colombia

En una acción conjunta que involucró a la Armada de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA), se efectuó la captura de diez hombres requeridos en extradición por los Estados Unidos, señalados como piezas clave en el tráfico internacional de estupefacientes desde las costas del Caribe colombiano.

Según informó la Fuerza Naval, las detenciones se realizaron de manera simultánea en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca y Sucre durante una operación interinstitucional que involucró procedimientos de allanamiento en zonas urbanas y rurales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes oficiales proporcionados por la institución castrense, los capturados presuntamente formaban parte de una organización criminal transnacional vinculada a la estructura Arístides Meza Páez y la subestructura Manuel José Gaitán del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Las acciones simultáneas desarrolladas en distintas ciudades y municipios permitieron identificar y poner a disposición de la justicia a personas con roles en logística, transporte y seguridad dentro de una red criminal estructurada - crédito prensa Armada de Colombia

Esta red, según detalló la Fiscalía, habría coordinado mensualmente el envío de unas 10 toneladas de cocaína hacia el territorio estadounidense, utilizando rutas marítimas que partían principalmente de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

PUBLICIDAD

Capturas en cinco departamentos y debilitamiento del Clan del Golfo

La operación, desarrollada con base en labores investigativas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la DEA, permitió identificar, judicializar y ejecutar órdenes de captura contra estos individuos considerados objetivos estratégicos del narcotráfico internacional.

Entre los detenidos figura un presunto cabecilla logístico conocido como “El Mocho”, pilotos de embarcaciones tipo go fast y miembros de la red de seguridad, denominados “moscas”.

PUBLICIDAD

La Armada de Colombia subrayó que las capturas se realizaron en los cascos urbanos de Bogotá, Cartagena y Medellín, así como en los municipios de Moñitos (Córdoba) y San Onofre (Sucre). En Bolívar, cuatro de las detenciones ocurrieron en la isla de Tierra Bomba, en el corregimiento de Caño del Oro, y en la ciudad de Cartagena.

Operativo conjunto de la Armada de Colombia, la Fiscalía y la DEA permitió la captura de diez extraditables por narcotráfico internacional en cinco departamentos - crédito prensa Armada de Colombia

El desarrollo de esta operación, según las autoridades, representa un golpe a la capacidad logística y financiera del Clan del Golfo, limitando sus operaciones de exportación de drogas, reduciendo el control sobre rutas ilícitas y afectando la coordinación internacional que facilitaba el tráfico de estupefacientes hacia Norteamérica.

PUBLICIDAD

Identidades de los capturados y sus roles dentro de la estructura criminal

Entre los diez capturados figuran los siguientes individuos:

Gregorio Caicedo Medrano en Medellín (Antioquia)

Raúl Andrés Gómez Marrugo en Bogotá

John Erikson Pandales Mosquera, Jair Cervantes Ricardo y Dionis Cardales Castillo en Cartagena (Bolívar)

Jaime Banquez Herazo, Ober Luis Berrío Ramos y Arnovis Álvarez Julio en Berrugas (Sucre)

Álvaro Ramos Galeano en Moñitos (Córdoba),

César Jiménez Pájaro en el corregimiento Caño Loro, isla de Tierra Bomba, Cartagena.

La operación simultánea se realizó en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca y Sucre, intensificando la ofensiva contra las redes de tráfico de estupefacientes en el Caribe - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades señalaron que los detenidos cumplían funciones de logística, transporte y seguridad para las operaciones de narcotráfico. La Fiscalía destacó que la estructura desarticulada era responsable del movimiento y resguardo de grandes cargamentos de cocaína, y que su neutralización constituye un avance en la lucha contra el crimen organizado en la región Caribe.

PUBLICIDAD

Traslado y judicialización de los detenidos

Luego de su captura, los extraditables fueron trasladados por vías marítimas y aéreas hacia Cartagena y, posteriormente, a Bogotá para seguir con el proceso de judicialización. Las autoridades indicaron que estos procedimientos se ejecutaron bajo estrictas medidas de seguridad, con la coordinación de diferentes entidades del Estado.

La Armada de Colombia confirmó que mantendrá operaciones en la región Caribe con el objetivo de afectar la operatividad de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas y otras actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

“Nuestra prioridad es debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que operan en la zona”, señaló la institución castrense a través de un comunicado oficial.