Colombia

⁠Reykon reveló cómo Karol G llegó a ser su corista cuando estaban empezando en Medellín: “Enriqueció el show”

El cantante urbano recordó cómo conoció a La Bichota y la invitó a participar en sus presentaciones cuando él todavía realizaba conciertos en colegios de Colombia. Destacó que, desde el inicio, la voz de Karol G siempre le causó una gran impresión

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Reykon reveló que la voz de Karol G lo convenció para hacerla parte de su equipo cuando estaban iniciando su carrera en Medellín - crédito @reykon/ Instagram
Reykon reveló que la voz de Karol G lo convenció para hacerla parte de su equipo cuando estaban iniciando su carrera en Medellín - crédito @reykon/ Instagram

Reykon, uno de los referentes de la música urbana, se volvió tendencia en redes sociales tras contar cómo conoció a Karol G antes de que alcanzara la fama internacional. El artista recordó que fue el talento de la cantante lo que lo llevó a invitarla a ser su corista en los inicios de sus carreras.

Ambos artistas comenzaron sus trayectorias musicales en Medellín, presentándose en colegios y escenarios locales, una etapa que marcó el inicio de su camino hacia el reconocimiento. Reykon destacó la evolución de Karol G, quien pasó de ser corista y artista emergente en Colombia a consolidarse como una de las principales figuras de la música latina a nivel mundial.

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La confesión llegó recientemente en una entrevista que el cantante concedió a Los 40 Colombia, donde recordó cómo conoció a Karol G gracias a que era novia de su productor musical y cómo su voz lo convenció para que hiciera parte de su equipo en tarima.

“Ella era novia de Cheztom, que era el productor mío en ese momento, y yo escuché la voz de esa mujer y yo dije: ‘Jueputa, esta mujer la tiene toda’, no estoy diciendo que yo fui el que la vi, ella con o sin mí, porque el talento de ella es indiscutible, porque es que ella es muy buena”, dijo Reykon en Impresentables de Los 40 Colombia.

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El cantante recordó incluso que después de escucharla en vivo se motivó para grabar la colaboración que tienen.

“Ella empezó haciendo los coros y yo vi cómo enriquece el show solamente con las melodías que ella hacía. Después de eso hacemos 301, que es la canción que por ahí está”, añadió el cantante.

Aunque aseguró tener admiración por el camino de Karol G, reveló que no hablan desde hace mucho tiempo, por lo que lamentó la distancia, pero aseguró que no pasó nada malo entre los dos. “Con Karol no volví a hablar, la verdad es que no me la he ni encontrado. Yo no creería que haya algo malo, la verdad”, añadió.

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