Colombia

Estos son los beneficios que tiene votar en los Consejos de Juventud 2025: descuentos en matrículas, pasaportes y más

Los participantes recibirán ventajas en concursos académicos, laborales y descuentos en trámites oficiales, además de media jornada de descanso remunerado para quienes trabajen

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Colombia celebrará el 19 de
Colombia celebrará el 19 de octubre las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, con más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar- crédito Registraduría Nacional

El próximo domingo, 19 de octubre, Colombia celebrará las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un evento que involucra a más de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 28 años, quienes están oficialmente habilitados para ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con información de la Registraduría, este proceso contará con la apertura de más de 6.000 puestos de votación en todo el territorio nacional, distribuidos en un total de 19.869 mesas de votación.

El objetivo es facilitar el acceso y garantizar que los jóvenes de todas las regiones puedan participar en este mecanismo de democracia juvenil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además de promover el ejercicio de la ciudadanía, estas elecciones ofrecen un conjunto de incentivos y beneficios que buscan estimular la participación juvenil en las urnas.

Según explicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes voten recibirán un certificado electoral, el cual otorga ventajas específicas respaldadas por la Ley 403 de 1997.

quienes voten recibirán un certificado
quienes voten recibirán un certificado electoral, el cual otorga ventajas específicas respaldadas por la Ley 403 de 1997 - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Los beneficiarios del certificado electoral cuentan con facilidades concretas, por ejemplo:

  • En caso de empate en un examen de ingreso a instituciones de educación superior, se dará preferencia a quienes presenten el certificado electoral, lo que puede marcar la diferencia en el ingreso a programas académicos muy competidos.
  • En la prestación del servicio militar obligatorio, la legislación estipula que los jóvenes con certificado electoral podrán beneficiarse de una rebaja de un mes en el tiempo que deben servir.
  • Para quienes concursan por empleos de carrera en el Estado, si se presenta igualdad de puntaje con otros aspirantes, el certificado electoral vuelve a tener un peso decisivo a favor del votante.
  • Igualmente, el beneficio aplica en la competencia por becas educativas y subsidios de vivienda otorgados por el Estado: si dos o más personas cumplen con las mismas condiciones, tendrá preferencia quien porte el certificado electoral.

Otro beneficio de alto interés para los jóvenes trabajadores, y que es de cumplimiento obligatorio para los empleadores, consiste en el derecho a media jornada de descanso compensatorio y remunerado, reconocida por participar en la jornada electoral. De esta manera, el tiempo dedicado al ejercicio de la democracia se compensa formalmente en el ámbito laboral.

El certificado electoral también habilita a los jóvenes votantes a obtener un 10% de descuento en diversos trámites oficiales, entre los que se incluyen:

La Registraduría implementó un plan
La Registraduría implementó un plan piloto para verificar la identidad de los votantes y evitar casos de suplantación. (Infobae)
  • La gestión inicial y los duplicados posteriores a la segunda solicitud de la libreta militar,
  • Los duplicados de la cédula de ciudadanía,
  • La expedición del pasaporte,
  • Y el pago de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior.

En cuanto a los jurados de votación, la Registraduría informó que estas personas recibirán un día completo de descanso compensatorio y tendrán reconocido el derecho a 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio.

Ser jurado es una función ciudadana que implica responsabilidades adicionales; por esta razón, están previstos incentivos y también sanciones para quienes incumplan.

Respecto a las sanciones en caso de incumplimiento, quienes sean designados como jurados de votación y no se presenten pueden enfrentar medidas como la destitución del cargo y una multa que puede llegar hasta los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cuando se trata de menores de edad seleccionados para actuar como jurados, estos deben realizar una labor socializando el Estatuto de Ciudadanía Juvenil con otros jóvenes de su territorio por al menos 40 horas, acción que debe ser verificada por el rector de la institución educativa correspondiente.

Para poder emitir el voto, la documentación exigida varía según la edad:

  • De 14 a 17 años: deben presentar la tarjeta de identidad azul biométrica.
  • De 18 a 28 años: se requiere la cédula de ciudadanía, ya sea en formato físico o digital.
  • Los jóvenes que hayan tramitado por primera vez su cédula de ciudadanía y aún no la hayan recibido pueden votar presentando la contraseña emitida por la Registraduría.
  • Finalmente, quienes cumplan los 18 años el mismo día de la elección, deberán usar la tarjeta de identidad azul biométrica.

Temas Relacionados

Consejos Municipales 2025Votaciones 19 octubreVotaciones juvenilesBeneficios certificado electoralColombia-noticias

Más Noticias

Gustavo Petro arremetió otra vez contra el concesionario por fallas en la vía Bogotá-Villavicencio: “Le echan la culpa al campesinado”

El mandatario afirmó mediante redes sociales que la falta de mantenimiento de las obras de drenaje provocó el último deslizamiento, rechazando que las comunidades rurales fueran responsables

Gustavo Petro arremetió otra vez

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

EN VIVO: Cali vs. Colo

Gustavo Petro solicitó que la ONU aborde el ataque de una lancha cerca de Venezuela tras presunto desacato de EE. UU. a resolución impulsada por Colombia

Tras un nuevo incidente en aguas cercanas a Venezuela, Gustavo Petro llamó a que la ONU analice el caso por considerar que Estados Unidos incumplió la resolución colombiana que exige supeditar las políticas antidrogas

Gustavo Petro solicitó que la

Policía Metropolitana de Bogotá brindó recomendaciones para no ser víctima del paseo millonario: ojo a los movimientos sospechosos

Gracias a los trabajos que realizan las autoridades tres personas fueron detenidas por ser sospechosas de adelantar estos delitos

Policía Metropolitana de Bogotá brindó

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

La influencer salió al paso de las especulaciones en redes sociales y aclaró que no es la nueva dueña de la estética en donde la creadora de contenido fue asesinada en mayo de 2025

Vivian de la Torre rompe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Vivian de la Torre rompe

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Karen Sevillano reveló planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

Deportes

EN VIVO: Cali vs. Colo

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a cifra que es liderada por David Ospina

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo

Canal colombiano transmitirá el campeonato brasileño: así podrá ver los partidos de Kevin Serna y Jorge Carrascal