Baby Demoni murió en extrañas circunstancias y Yina Calderón pide ayuda para esclarecer los hechos

La famosa asegura que se trata de un asesinato y no de un suicidio como lo dice Samor, pareja de la joven - crédito elescandalo.tv / TikTok

Durante la jornada del miércoles 15 de octubre de 2025, los internautas recibieron una noticia que los dejó notablemente impactados, pues la creadora de contenido conocida como Baby Demoni falleció en extrañas circunstancias. La joven era reconocida en sus plataformas digitales por su forma de vestir y sus videos más virales eran cantando icónicas canciones de rap y reguetón y compartiendo con sus amigos.

Lamentablemente, durante el martes 14 de octubre, uno de sus amigos, conocido como La fresa más nea, subió algunos videos inquietantes para dar a conocer la situación, asegurando que la joven y su pareja tuvieron una discusión y luego ella fue llevada a un centro médico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El joven aseguró que Samor y Baby Demoni tuvieron una discusión porque supuestamente él se había involucrado en la relación, cosa que desmintió enfáticamente: “Estaban disgustados. Supuestamente, Baby Demoni y yo teníamos una relación a escondidas, lo que es totalmente falso. Entonces, pues no quiero inconvenientes, no quiero problemas”, declaró, para posteriormente asegurar que la joven fue llevada a un centro médico, pues le informaron que la encontraron suspendida en su casa.

Este fue el primer video que subió el amigo de Baby Demoni para dar a conocer los hechos, horas más tarde se confirmó su muerte - crédito la.fresa.mas.nea / TikTok

La versión de un posible suicidio fue la primera que se manejó en redes sociales sobre lo ocurrido con la joven, aunque sus seguidores dudan de que haya sido así, teniendo en cuenta que la joven se había hecho una operación estética hace poco y quedó con su cuerpo soñado, por lo que dudan que quisiera acabar con su vida.

Yina Calderón pidió ayuda

Ante la gravedad de los hechos se pronunció Yina Calderón, la creadora de contenido y empresaria de fajas, pues era amiga de la joven. En sus redes sociales se mostró visiblemente afectada y pidió ayuda para que el caso sea investigado.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga. Mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro. Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué. En el hospital le encuentran huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Pero pues acaba de fallecer", dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Además, aclaró que sus hermanas y ella se dirigían al hospital para brindar apoyo a la familia de la joven fallecida: “Ayúdenme, por favor, a estar detrás de este caso, porque es muy raro. Ella hace dos días había hecho la lipo, los senos, estaba superfeliz, estaba supercontenta con la cirugía. Eso está muy raro”, aseguró, lo que refuerza la hipótesis que circula en redes sociales.

Samor, novio de Baby Demoni se defendió

La pareja de la joven realizó un video en el que dijo lo que presuntamente pasó al interior de la casa - crédito Samor / TikTok

La joven llevaba 5 años de relación con su pareja, que decidió salir a dar su versión de los hechos ante las críticas recibidas: “Yo me enteré un par de cosas, yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa discusión, pues hombre, yo estaba muy ofuscado. Yo me salí a tomar un poco de aire. Cuando me salí como a los 15 minutos, ella me dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante. (...) Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude".

El novio de la fallecida aseguró que ella se autolesionó: “La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos, la llevé a urgencias. Entonces, sale una persona a hablar mentiras, hablar lo que no es, a exponer esta situación en este momento donde no se debería exponer, a decir cosas que no son”, dijo refiriéndose a La fresa más nea, asegurando que le interpondría una denuncia penal.

La famosa pide que la justicia aclare lo ocurrido con su amiga - crédito Cortesía Canal RCN y Baby Demoni / Instagram

La fresa más nea, que se convirtió en el tercero en cuestión en esta historia aseguró que teme por represalias que pueda tomar Samor en su contra: “En el hospital hubo un encontrón donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar. Temo por mi vida y por eso es que hago estos videos. Ya que en el momento en el que me encontraba en el hospital, me sentía amenazado y sofocado por él y una persona con la que iba”.