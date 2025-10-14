Colombia

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

La joven participará en el desfile del 15 de octubre en Nueva York, luego de haberse destacado en un exigente proceso de selección internacional realizado por la reconocida firma

Valentina Castro formará parte del selecto grupo de modelos que participarán en el desfile de Victoria’s Secret el 15 de octubre en Nueva York. - crédito lavalentinacastro/Instagram

Valentina Castro Rojas hará historia al convertirse en la primera modelo colombiana en participar en el desfile oficial de Victoria’s Secret. La joven, nacida en Tumaco, Nariño, fue incluida en la lista de modelos seleccionadas para la próxima edición del emblemático Fashion Show, que se llevará a cabo el 15 de octubre en Nueva York y será transmitido en directo en plataformas digitales como Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca a las 7:00 p.m. hora del Este.

Esta noticia se conoció a través de páginas especializadas y fan accounts que siguen de cerca la actividad de la marca estadounidense, donde revelaron la presencia de Valentina Castro en la lista de modelos que integrarán el evento.

En redes sociales, la propia modelo compartió videos donde expuso su emoción por asistir al casting en Nueva York, experiencia que consideró como una “oportunidad muy grande” y motivo de agradecimiento.

En un video publicado en sus redes, Valentina Castro expresó su alegría y gratitud por la oportunidad de presentarse al casting para el desfile de Victoria’s Secret en Estados Unidos.

De Tumaco al escenario global

Valentina Castro nació en una de las regiones con mayor diversidad étnica de Colombia. Proveniente de un entorno humilde, inició su camino en el modelaje mientras residía en el barrio Ciudadela de Tumaco, ocupando su tiempo en tareas cotidianas y en peinar cabellos afro para su comunidad. Este oficio se convirtió en uno de sus primeros vínculos con el mundo estético y su fuente de ingresos durante la adolescencia.

Su proyección cambió de manera notoria a partir de 2023. Valentina Castro, con apenas 18 años, fue contactada por un cazatalentos tras compartir en sus redes imágenes de peinados y trenzas realizados en su entorno. La invitación para presentarse a un proceso de formación profesional en República Dominicana marcó un antes y un después en su vida. Su altura de 1,75 metros y su estética natural llamaron la atención de agencias internacionales, abriéndole paso en escenarios internacionales.

Un rápido ascenso y nuevos referentes

La primera gran oportunidad internacional llegó cuando fue seleccionada para desfilar en la Semana de la Moda de París para una marca de lujo. De acuerdo con lo que contó la propia modelo, participar en ese evento representó un desafío por la presión y la visibilidad del público, pero logró sobreponerse incluso ante imprevistos en la pasarela.

La modelo colombiana Valentina Castro
La modelo colombiana Valentina Castro se prepara para su debut en la pasarela de Victoria’s Secret en Nueva York. - crédito @vsactu/X

Desde ese momento, Valentina Castro ha desfilado en otros mercados, incluyendo presentaciones en Corea del Sur e Italia para marcas reconocidas. Sus participaciones en campañas y editoriales internacionales han destacado por la representación de sus raíces afrocolombianas. En producciones para revistas de moda, se la ha visto portar trenzas y características propias del Pacífico colombiano, lo que ha sido motivo de identificación para muchas jóvenes que ven en ella un referente de inclusión y diversidad.

El camino hacia Victoria’s Secret

Su llegada a Victoria’s Secret representa, hasta ahora, el punto más alto en la trayectoria de Valentina Castro. La selección se produjo tras un casting en Nueva York, según lo expuesto por la modelo en su cuenta de Instagram.

Ahí relató: “Es mi primera vez en Nueva York, voy al casting para Victoria’s Secret. Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande y con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”.

La inclusión de Valentina Castro en este desfile no solo constituye un logro individual, sino que simboliza un avance para la representación de las mujeres colombianas y afrodescendientes en la industria global de la moda. La joven mantiene sus vínculos con la cultura de su región. En entrevistas sobre su carrera y sus orígenes, ha manifestado: “Creo que se mira muy bonito y uno puede hacer muchas más cosas con el cabello afro que alisado. Siento que se ve muy lindo. Y es también lo que nos representa a nosotros”.

Valentina Castro, originaria de Tumaco,
Valentina Castro, originaria de Tumaco, representa una nueva generación de talento colombiano en la moda internacional. - crédito lavalentinacastro/Instagram

Representación y futuro

Con apenas 20 años, Valentina Castro proyecta su carrera en el exterior, manteniendo el vínculo con su tierra natal y convirtiéndose en inspiración para nuevas generaciones. El desfile de Victoria’s Secret en Nueva York será transmitido en vivo el 15 de octubre, y marcará un punto de referencia para la presencia colombiana en la moda internacional.

