Karol G es confirmada como acto principal del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′

La colombiana cantará sus mayores éxitos juntos a los ángeles de Victoria's Secret - crédito montaje Photo by ANGELA WEISS / AFP - @karolg/ Instagram

La ganadora del Grammy Karol G vuelve a hacer historia al convertirse en la primera artista colombiana en ser confirmada como el acto principal para el prestigioso evento de modas Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La artista paisa que recientemente se presentó en el medio tiempo de un partido de la NFL en Brasil, Grace for the World, junto a Andrea Bocelli, y el icónico cabaret Crazy Horse en París, ahora suma su presencia al evento anual de los ángeles de Victoria´s Secret.

El anuncio lo hizo la casa de modas global reconocida por su lencería, en donde destacaron la presencia de la colombiana en el escenario como el acto principal del desfile.

“We said go big this year—and we meant it. KAROL G, welcome to the Victoria’s Secret Fashion Show stage. (Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande y lo cumplimos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show)“, escribió la cuenta oficial de la marca en Instagram.

Karol se convierte en la primera colombiana en presentarse en Victoria's Secret Fashion Show - crédito @victoriassecret/ Instagram

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en Nueva York, según lo anunciado por la marca en redes sociales. El desfile marca el regreso del evento por segundo año consecutivo, después de su renovación y pausa desde 2018.

El Victoria’s Secret Fashion Show es un desfile de moda anual organizado por la marca estadounidense de lencería Victoria’s Secret. En este evento, modelos conocidas como “ángeles” de Victoria’s Secret presentan la última colección de ropa interior y productos de la marca. El show combina moda, música en vivo y entretenimiento, y ha contado con la participación de artistas internacionales.

El show se podrá ver en vivo en la aplicación oficial de Victoria’s Secret, así como en sus cuentas de Instagram, YouTube, TikTok y Prime Video de Amazon a partir de las 7:00 p.m., 6:00 p.m. hora Colombia.

La prestigiosa marca de lencería anunció que la gala contara también con las presentaciones en vivo de Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

Madison Beer, Missy Elliott y TWICE también se presentarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 - crédito REUTERS/Andrew Kelly

Karol G confesó que estar en el escenario de Victoria’s Secret era parte de un proyecto con el que soñaba en medio de su proceso para convertirse en cantante. “Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria”, dijo La Bichota a la revista Billboard.

El anuncio de Karol G en el desfile de modas desató las reacciones de sus fans en redes sociales, quienes expresaron su euforia por la presencia de la colombiana en el desfile. “Omg mi show favorito con mi artista favorita”, “Yes!!!!! La reina va a enseñarles cómo es que se hace”, “Aquí los que estamos orgullosos de KAROL G”, “AMAMOS!!!!!! Estaremos viendo”, “Nuestra TROPICOQUETA rompiendo TODO”, son algunas reacciones.

Artistas como Rihanna y Taylor Swift brillaron en el Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show se convirtió en uno de los desfiles de moda con mayor exposición internacional gracias a la integración de presentaciones en vivo a cargo de artistas destacados. Figuras como Rihanna, Taylor Swift y Justin Timberlake ofrecieron actuaciones que, según informó Vogue, quedaron registradas entre las más comentadas y memorables del evento anual.

En 2012, Rihanna subió al escenario para interpretar Diamonds y Phresh Out the Runway, interactuando con las modelos en la pasarela. De acuerdo con Rolling Stone, la presentación de Taylor Swift en las ediciones de 2013 y 2014, con temas como I Knew You Were Trouble y Blank Space, marcó un antes y un después por la sinergia lograda con las modelos y la producción del desfile.

Artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande, Katy Perry, entre otros, se han presentado en el famoso escenario - crédito (AFP)

Por su parte, Justin Timberlake debutó en el show en 2006 con SexyBack, un número que, según Billboard, reflejó la apuesta del evento por espectáculos de alto impacto.

Otros artistas reconocidos, como Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry, Ariana Grande y The Weeknd, aseguraron shows con puestas en escena y coreografías que atrajeron la atención de los medios y del público global.