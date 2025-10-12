Resultados Lotería de Boyacá 11 de octubre: números ganadores del premio mayor de $15.000 millones

Resultados de la Lotería de Boyacá (Jesús Avilés/Infobae)

La Lotería de Boyacá dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo celebrado este sábado 11 de octubre de 2025.

Esta famosa lotería entrega un premio mayor de $15.000 millones y 59 premios principales. Descubra si fuiste el ganador de hoy.

Resultados de la Lotería de Boyacá

Fecha: sábado 11 de octubre de 2025

Sorteo: 4593

Premio mayor de $15.000 millones:

4 2 7 5 Serie 069

Lanzamiento adicional Kid Hogar:

8 3 3 6 1 0

Seco de $1.000 millones:

7 7 6 2 Serie 367

Seco de $400 millones:

2 1 0 1 Serie 073

Seco de $300 millones:

4 3 0 6 Serie 069

Seco de $100 millones:

1 1 5 7 Serie 164

Seco de $50 millones:

1 9 1 4 Serie 294

0 6 7 0 Serie 154

0 6 4 5 Serie 177

2 1 6 8 Serie 018

Seco de $20 millones:

7 5 0 6 Serie 099

9 5 3 9 Serie 093

3 0 3 7 Serie 328

8 6 1 9 Serie 144

6 7 6 5 Serie 449

5 3 0 5 Serie 454

1 4 7 8 Serie 421

9 6 1 9 Serie 034

1 7 1 8 Serie 108

0 6 1 0 Serie 412

3 0 1 3 Serie 306

0 0 6 3 Serie 382

5 7 2 0 Serie 274

5 6 9 8 Serie 416

3 6 5 5 Serie 075

Seco de $10 millones:

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una larga lista de 60 premios principales que se dividen de la siguiente manera.

Premio mayor de $15.000 millones

Un seco de $1.000 millones

Un seco de $400 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Cuatro secos de $50 millones

15 secos de $20 millones

36 secos de $10 millones

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.

Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.

Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.