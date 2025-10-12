David Luna creó su propia serie digital para “destapar” a Gustavo Petro y sus supuestas relaciones con narcos: “No podemos seguir siendo cómplices”

Luna hizo varios cuestionamientos sobre la posición del presidente Gustavo Petro frente al Cartel de los Soles - crédito @lunadavid/X / Presidencia

Las conexiones entre Nicolás Maduro, el narcotráfico y las disidencias de las Farc fueron el eje central del primer episodio de la nueva serie documental digital presentada en la mañana del domingo 12 de octubre por el precandidato presidencial David Luna.

El político optó por lanzar este material a través de sus plataformas sociales, con el objetivo de ofrecer lo que describió como una “radiografía” de los engranajes de poder y complicidad que —según él— han favorecido la expansión del crimen organizado en la región bajo la protección del régimen venezolano.

La propuesta de David Luna no se limita solo a la denuncia pública, según indicó. En el pasado reciente, el exministro divulgó el cartel de búsqueda emitido por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y advirtió sobre los riesgos que, en su opinión, implica para la seguridad hemisférica la presunta alianza entre el chavismo y grupos vinculados al narcotráfico.

“No podemos seguir siendo cómplices por omisión. Lo que ocurre en Venezuela no es un asunto interno: es una amenaza directa a la democracia y a la seguridad de toda América Latina”, enfatizó Luna en declaraciones incluidas durante la presentación de la serie.

De acuerdo con el propio David Luna, el material audiovisual buscará revelar “la amenaza que representa el narcotráfico; una red que trasciende fronteras y que también ha encontrado eco y respaldo en sectores del actual gobierno colombiano”.

La serie prevé abordar en profundidad los presuntos lazos entre actores irregulares y estructuras estatales, así como el posible impacto regional de dichas alianzas, empleando testimonios, análisis de documentos y señalamientos sostenidos en investigaciones previas.

De hecho, el primer episodio de la serie lanzada por David Luna abre con comparaciones directas entre figuras del crimen organizado y líderes políticos actuales, afirmando: “Pablo Escobar era un tonto al lado de Nicolás Maduro”, según las palabras del mismo Luna difundidas en el material audiovisual.

A lo largo del capítulo, el precandidato estableció un paralelismo entre la evolución del narcotráfico y la transformación de sus operadores, sosteniendo que “los narcos hoy son invisibles”, gracias a que han aprendido, en su concepto, a mimetizarse y eludir la ley aprovechando lecciones del pasado.

Respaldando su relato, Luna cita datos y reportes de agencias estadounidenses. Refiere que, desde 2006, las autoridades de ese país han identificado conexiones entre Venezuela y el narcotráfico internacional.

“Por ejemplo, las autoridades americanas saben desde 2006 que Fernando Blengui, uno de los pilotos de mayor confianza del Chapo Guzmán, entraba y salía de Venezuela por el aeropuerto de Maiquetía”, narró Luna.

Relató también la incautación de 5,6 toneladas de cocaína que partieron de Maiquetía y fueron decomisadas en Ciudad del Carmen (México), donde, según el escrito de acusación del Departamento de Estado, “el cargamento era del Cartel de los Soles y fue coordinado por Diosdado Cabello y el Pollo Carvajal”.

El capítulo profundizó también en el vínculo con las Farc, sosteniendo que la droga transportada en ese operativo tenía su origen en la guerrilla y que, en ese periodo, Nicolás Maduro, entonces canciller, habría recibido cinco millones de dólares de las Farc como pago por la ruta del narcotráfico.

Apuntando hacia el debate nacional, Luna cuestionó la posición del presidente colombiano Gustavo Petro, señalando: “Por eso sorprende hoy que el presidente Petro diga que el Cartel de los Soles no existe, cuando existen cientos de pruebas de cómo el Gobierno de Maduro y sus militares se han hecho millonarios traficando la droga de las Farc”.

Apoyándose en documentos del Departamento de Estado estadounidense, Luna expuso que las extintas Farc entrenaron a milicias vinculadas al Cártel de los Soles y sostiene que “Jesús Santrich pagó 300.000 dólares para construir un campamento guerrillero y procesar cocaína dentro de Venezuela”.

El capítulo incluyó un cuestionamiento directo a la postura del Gobierno colombiano actual y aludió al llamado Pacto de la Picota, mencionando los encuentros del hermano del presidente Petro con narcotraficantes en cárceles durante la campaña electoral.

Finalmente, Luna planteó: “¿De dónde saldrá la plata para las elecciones de 2026? Todo depende de usted y de su voto”, cerrando el episodio con un llamado a la participación ciudadana de cara a los próximos comicios.