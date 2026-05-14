Colombia

Abelardo de la Espriella lanzó crítica en Envigado en referencia a Daniel Quintero: “¿Ustedes quieren ver a Pinturita preso?”

Al cierre del evento, el candidato presidencial formuló una pregunta directa sobre el futuro judicial del superintendente de Salud, quien hasta el momento no ha respondido públicamente a la referencia hecha en el acto

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Abelardo De La Espriella se fue en contra de Daniel Quintero por sus cuestionamientos al Pacto Histórico - crédito Colprensa
“¿Ustedes quieren ver a Pinturita preso?”, frase pronunciada por Abelardo de la Espriella en referencia a Daniel Quintero durante el cierre del evento en Envigado. - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella realizó un acto político en el parque principal de Envigado, donde en la parte final de su intervención lanzó una crítica directa contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Frente a sus simpatizantes, el candidato presidencial preguntó: “¿Ustedes quieren ver a Pinturita preso?”, en alusión al antiguo mandatario.

El evento, uno de los más resguardados de la campaña, incluyó la llegada de una caravana compuesta por 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía Nacional y del Tránsito Municipal. Desde antes de las 4:00 p.m., seguidores del aspirante comenzaron a llenar la plaza central, recibiendo banderas, bombas, afiches y figuras inflables de tigres, símbolo de la campaña de De la Espriella.

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Seguridad y logística del evento

El dispositivo de protección se mantuvo visible durante todo el acto, con personal de seguridad privada y agentes oficiales rodeando el escenario dispuesto en el costado occidental de la plaza. Los asistentes ocuparon la mitad del parque, entre los comercios y la fuente central, mientras en la tarima se proyectaba una imagen generada por inteligencia artificial de tres tigres bailando y marcando el tarjetón de votación.

Caravana de 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía y el Tránsito Municipal durante la llegada de Abelardo de la Espriella a Envigado. - crédito captura de video
Caravana de 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía y el Tránsito Municipal durante la llegada de Abelardo de la Espriella a Envigado. - crédito captura de video

Desarrollo y ambiente entre los asistentes

El acto inició con música, arengas y presentaciones en vivo. Un presentador animó al público con frases como: “¿Dónde están los abelardistas? Arriba Envigado, aquí nos hacemos pelar por Colombia”. Durante la primera hora y media, la dinámica estuvo centrada en mantener el ánimo a través de canciones y bailes, sin intervenciones políticas extensas.

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Entre los asistentes, algunos expresaron su respaldo al candidato. De acuerdo con El Colombiano, María Eugenia Yepes, de Urrao, manifestó: “Él es la persona que ha despertado en mí las ganas de salir a rescatar a Colombia de la violencia, de tantos problemas que nos han generado durante estos cuatro años los izquierdosos”.

Por su parte y según el medio, Yuliana Arroyave destacó que apoya a De la Espriella “porque es un defensor de la primera infancia y de la mujer, porque tiene ideas nuevas y quiere recuperar a Antioquia de la escasez de seguridad”.

Pantalla con imágenes generadas por inteligencia artificial, incluyendo tigres bailando y el tarjetón electoral, durante el evento de Abelardo de la Espriella en Envigado. - crédito AP/Fernando Vergara
Pantalla con imágenes generadas por inteligencia artificial, incluyendo tigres bailando y el tarjetón electoral, durante el evento de Abelardo de la Espriella en Envigado. - crédito AP/Fernando Vergara

Supuesto incidente con falso escolta

Previo al inicio del evento, el movimiento Defensores de la Patria, que apoya al candidato, informó sobre la detención de un hombre identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno en las inmediaciones del parque. Según reportó la colectividad, el individuo portaba un carné de una empresa de seguridad privada, binoculares y una pistola traumática, y habría intentado suplantar a un miembro del esquema de protección. Las autoridades locales, por su parte, no confirmaron oficialmente esta situación tras ser consultadas en el lugar.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella habló de seguridad, construcción de cárceles, apoyo a emprendedores y acciones contra el crimen durante el evento en Envigado. - crédito @delaespriella_style/Instagram

Producción visual y cierre del acto

Durante el arribo de la caravana, los organizadores proyectaron un video realizado con inteligencia artificial en el que se simulaba un consejo de seguridad nacional. En la animación, “el Tigre” ejercía como presidente y autorizaba operaciones militares, la construcción de una megacárcel y el desarrollo de infraestructura en la vía Panamericana, en referencia a las propuestas centrales del aspirante.

En los últimos minutos del evento, De la Espriella subió a la tarima protegido por su equipo de seguridad y, tras referirse a la cultura antioqueña, lanzó la pregunta que marcó el cierre de la jornada: “¿Ustedes quieren ver a Pinturita preso?”, en referencia a Daniel Quintero. El candidato reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad, la construcción de cárceles y el apoyo a los emprendedores. Al concluir, saludó a los asistentes desde la puerta trasera de su camioneta, con los puños en alto.

Hasta el momento, Daniel Quintero, superintendente de Salud, no se ha pronunciado sobre las declaraciones realizadas por Abelardo de la Espriella en Envigado.

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