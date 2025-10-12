Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

La publicación preocupó a los seguidores, aunque el cantante afirmó estar bien - crédito Casa del vallenato / Instagram

Durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025 se presentó un aparatoso accidente que involucró al bus de la agrupación de Samuel Morales, lo que generó preocupación entre los seguidores del género vallenato que se enteraron por redes sociales que el vehículo en el que suele viajar el joven artista y su equipo había sufrido un siniestro vial.

De acuerdo con las versiones preliminares de los medios locales, las autoridades aún no han determinado las causas del suceso y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información disponible demuestra que no se registraron víctimas mortales entre los ocupantes del bus. El propio Samuel Morales, hijo del recordado cantante Kaleth Morales, confirmó que tanto él como los miembros de su agrupación se encuentran fuera de peligro, aunque algunos sufrieron leves contusiones.

Pese a esta confirmación, se espera que en las próximas horas se difunda un comunicado oficial que aporte mayores detalles sobre lo que ocurrió antes del accidente y el estado de los afectados.

El accidente ocurrió a plena luz del día y las autoridades indagan lo ocurrido - crédito Casa del vallenato / Instagram

A través de un mensaje dirigido a su equipo y seguidores, Samuel Morales expresó su alivio y gratitud tras el incidente. En sus palabras, compartidas en un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, indicó: “Mis muchachos!!! Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todo poderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro”.

El mensaje continuó de la siguiente manera: “A veces no valoramos todo lo que hacemos y en situaciones como estas nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este. Sin embargo, somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros. Nuevamente les digo, ESTAMOS TODOS BIEN🙏🏻🤍 Att. Samuel Morales”.

Con estas palabras, sus seguidores tuvieron el primer parte de tranquilidad sobre lo ocurrido y le dejaron comentarios de apoyo como: “Que Dios los guarde y los libre de todo mal y peligro en el nombre de nuestro señor Jesucristo”.

Por ahora, el entorno del artista permanece atento a la evolución de la situación, mientras se está a la espera de la publicación de información oficial que permita conocer con precisión las circunstancias que rodearon el accidente y el estado de salud de cada uno de los integrantes de la agrupación que se movilizaban en el vehículo.

La parte delantera del vehículo se vio seriamente afectada tras el choque - crédito Casa del vallenato / Instagram

¿Cómo murió Kaleth Morales?

Un accidente de tránsito acabó con la vida del cantante Kaleth Morales. Este hecho ocurrió el 23 de agosto de 2005, cuando el cantante y su hermano Keyner Morales viajaban hacia un compromiso laboral en Montería, en el momento en el que se chocaron en la carretera que conecta Cartagena con Valledupar, aproximadamente a las 3:30 p. m.

Las lesiones sufridas por ambos hermanos fueron de tal gravedad que tuvieron que ser trasladados de inmediato a un centro médico en la Ciudad Amurallada. Kaleth Morales, conocido como el rey de la nueva ola, ingresó en estado de coma y falleció en la mañana del 24 de agosto. Por su parte, Keyner Morales permaneció inconsciente durante 15 días adicionales.

El artista es recordado por sus grandes éxitos - crédito Colprensa

La noticia de la muerte de Kaleth Morales provocó una reacción de dolor en todo el país. Familiares, amigos, colegas y fanáticos expresaron su pesar ante la pérdida repentina del intérprete de Vivo en el limbo.

El homenaje de sus seguidores se extendió por varios días. Incluso, una multitud acompañó el féretro por las calles de Valledupar mientras coreaba sus canciones, lo que se convirtió en un ejemplo de la magnitud del legado del joven artista.