Colombia

FNA ha financiado cerca de 8.000 viviendas VIS y VIP en Colombia

La ejecución de estos proyectos ha un total de $577.000 millones en aprobaciones de crédito

Por Mauricio Villamil


Viviendas de interés social
Viviendas de interés social

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha apoyado a más de 7.500 familias colombianas a través de su programa de crédito constructor, el cual respalda la construcción de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) en distintas regiones del país, de acuerdo con información recopilada por el medio de comunicación La República.

Este esfuerzo ha financiado un total de 43 proyectos de construcción en sectores que buscan promover el acceso a la vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad.

Fondo Nacional del Ahorro
Fondo Nacional del Ahorro - crédito Colprensa

El programa ha destinado un acumulado de $577.000 millones, logrando que 5.474 viviendas VIS fueran construidas para familias que requieren acceso a soluciones habitacionales asequibles. Adicionalmente, este esquema de financiamiento del FNA ha impulsado la creación de 2.047 viviendas VIP, enfocadas en personas de escasos recursos que necesitan una alternativa de vivienda prioritaria.

Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, detalló que este tipo de proyectos han demandado una significativa inversión en términos de crédito y recursos asignados. “La ejecución de estos proyectos ha implicado una inversión significativa, alcanzando un total de $577.000 millones en aprobaciones de crédito”, señaló, destacando el impacto positivo que estas iniciativas han tenido en la población beneficiada.

En el departamento del Atlántico, por ejemplo, se han aprobado cinco créditos específicos. Uno de los más destacados es el financiamiento de más de $42.000 millones otorgado para el desarrollo de 700 viviendas VIP en la ciudad de Barranquilla.

Otro ejemplo relevante es la asignación de un crédito por $6.792 millones para apoyar la construcción de 100 viviendas VIP en Soledad, a través de la iniciativa de Anaya Giraldo.

Esta estrategia del FNA no solo impulsa la construcción de nuevas viviendas, sino que también contribuye al desarrollo regional mediante la creación de empleos directos e indirectos en los sectores de la construcción y la infraestructura.

El impacto de estos proyectos se extiende más allá del acceso a la vivienda, ya que también aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y a la reducción del déficit habitacional en el país.

Camacol: el Gobierno no le ha cumplido al sector de la construcción

En el desarrolo del Congreso Colombiano de la Construcción, que se lleva a cabo del 6 al 8 de noviembre, en el Centro de Conovenciones Puerta de Oro, de Barranquilla (Atlántico), el presidente de la Cámara Coloombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, afirmó que al día de hoy no existe un plan de acción para enfrentar los desafíos en el sector, pese al interés y los reiterativos llamados del Gobierno nacional para la reactivación.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol,
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, en el Congreso Colfecar 2024 - crédito Colfecar

“No todo se ha desarrollado como se había planeado, pero hoy la gran apuesta es por la reactivación del sector, a pesar de los múltiples llamados, de los múltiples anuncios que ha hecho el Gobierno nacional para reactivar el sector, la realidad es que hoy no tenemos un plan de reactivación y lo que queremos conocer en este congreso, es la voz del gobierno”, expresó el ejecutivo.

Y añadió que necesitan conocer del Gobierno “cuál va a ser el futuro del sector de la construcción” que, según cifras del gremio, ha venido de 25 meses consecutivos de caídas de comercialización de viviendas.

Herrera agregó que: “Claramente, se necesita de un consenso con el Gobierno nacional para recuperar esos niveles de actividad en un sector, que puede llegar a generar un millón y medio de empleos directos en Colombia, pero que adicionalmente cumple una función social muy importante para muchos hogares de menores ingresos que tienen en la vivienda una capacidad de ahorro, una capacidad de superar la pobreza y sobre todo de tener una mejor calidad de vida”.

Del mismo modo, Herrera prevé que para 2025 el panorama no mejore en cuanto a la venta de viviendas, teniendo en cuenta el déficit fiscal que entre enero y agosto se ubicó en 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y que va en aumento al finalizar 2024; y que, por ende, afecta el presupuesto nacional para 2025.

“Hoy tenemos una gran preocupación desde el sector vivienda por las restricciones fiscales que se vienen para el siguiente año. Ya sabemos, y lo ha dicho el ministro de vivienda, que para el próximo año no vamos a tener 50.000 subsidios, sino cerca de 20.000 subsidios, de acuerdo con las proyecciones de disponibilidad de recursos para el Fondo Nacional de Vivienda”, expresó el ejecutivo en rueda de prensa.

