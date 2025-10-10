Niño de 11 años pisó un vidrio y murió tras permanecer dos meses en coma en Cartagena: su madre exige explicaciones

El menor falleció tras complicaciones por una lesión en el pie y un procedimiento bajo sedación - crédito Ilustrativa Infobae

Hay confusión y dolor tras conocerse la muerte de Mateo Andrés Brieva Arellano, un niño de 11 años, que residía en el barrio Olaya Herrera de Cartagena (Bolívar), que se lesionó un pie con una potella de vidrio, y meses después falleció tras complicaciones derivadas el 4 de octubre.

El deceso del menor, en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño), ocurrió luego de pasar casi dos meses en coma luego de haberse sometido a un procedimiento bajo sedación en el Centro Médico Buenos Aires.

La muerte de Mateo, el menor de tres hermanos y descrito por su madre como un niño “alegre, activo y amigable”, generó dolor e indignación en su familia y entorno cercano.

El caso de Mateo Brieva

El caso se remonta a una lesión accidental mientras Mateo jugaba en su barrio y se cortó el pie con una botella. Según relató Katrina Arellano, madre del menor, a El Universal, inicialmente fue atendido en el CAP de Olaya, donde le realizaron unos puntos sin extraer ningún objeto extraño.

Al notar molestias persistentes, la madre lo llevó nuevamente al centro médico y, tras una ecografía en la Casa del Niño, se detectó que había un fragmento de vidrio en su pie. Mateo fue intervenido quirúrgicamente el 7 de junio, recibiendo alta médica tres días después, pero bajo seguimiento médico por pediatría y ortopedia.

El 13 de julio, tras una consulta ortopédica, se indicó la necesidad de realizar una resonancia magnética para descartar residuos en la herida. Dicha resonancia fue programada en el Centro Médico Buenos Aires el 6 de agosto y, debido a la edad de Mateo, debía realizarse bajo sedación.

Ese día, tras ser sedado, el menor no despertó como se esperaba y sufrió un paro respiratorio. Su madre relató que, al ser reanimado tras 15 minutos, Mateo ya se encontraba intubado y en un estado de coma profundo.

Ante lo grave de su estado, Mateo fue trasladado nuevamente a la Casa del Niño, donde permaneció hospitalizado hasta su deceso. Su madre expresó que, durante la hospitalización, el menor mostró un deterioro considerable y los diagnósticos médicos indicaron que no presentaba mejoría. Finalmente, el 4 de octubre, recibió la notificación del fallecimiento de su hijo, quien sufrió dos paros respiratorios.

La familia de Mateo interpuso acciones legales y puso el caso en conocimiento de la Personería, la Fiscalía, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y veedurías de salud, buscando esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y exigir justicia. “Yo lo único que pido es justicia. Yo sé que nada me va a devolver a mi hijo, pero no quiero que este dolor tan grande que vive mi familia lo tenga otra persona”, declaró Katrina Arellano a distintos medios de comunicación.

Por su parte, el Dadis informó que, tras conocerse lo ocurrido en el Centro Médico Buenos Aires, se realizaron visitas de acompañamiento y verificación, y se brindó apoyo psicológico a la familia. Las investigaciones incluyeron la participación del Centro de Regulación de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crued), el área de Prestación de Servicios y el equipo de Vigilancia y Control de la entidad.

Durante la inspección, se habrían detectado irregularidades que llevaron al cierre temporal de los servicios del establecimiento para salvaguardar la integridad de los pacientes. El caso está en trámite en la Oficina Jurídica del Dadis para iniciar un proceso sancionatorio.

El Centro Médico Buenos Aires emitió un comunicado lamentando el fallecimiento e informó que remitió toda la documentación del caso a las autoridades competentes. En su declaración pública, el centro reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones y solicitó permitir que las autoridades lleven a cabo el debido proceso sin difundir información no verificada que pueda generar confusión o afectar a las partes. La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y la calidad en la atención de pacientes.