Mánager de B King pidió perdón en medio del llanto a la familia del cantante tras su muerte en México: “Lo siento mucho, no fue mi intención”

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, se dirigió públicamente a la familia del cantante para expresar su pesar y pedir perdón tras el fallecimiento del artista en México - crédito @MasAlladelSilencioPodcast/ YouTube

El impacto emocional que dejó la muerte de B King en México se reflejó de manera contundente en las palabras de su mánager, Juan Camilo Gallego Toro, que entre lágrimas ofreció un sentido perdón a la familia del artista.

Durante una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, Gallego no solo expresó su pesar, sino que también compartió detalles inéditos sobre los días previos al fallecimiento del cantante y la relación profesional y personal que los unía.

El vínculo entre Gallego y B King se había forjado a lo largo de más de cuatro años de insistencia y trabajo conjunto.

El mánager relató que, aunque llevaba tiempo proponiéndole una colaboración, fue apenas tres meses y medio antes del trágico suceso cuando el cantante aceptó formalmente trabajar con él.

“Yo llevo muchos años en la industria musical y nunca me había dolido un comentario, pero esto sí me ha dolido, porque ese niño se convirtió en familia para mí. Yo llevaba más de cuatro años detrás de él y diciéndole que trabajáramos, le dije que trabajaba por un porcentaje, que no me tenía que pagar nada. Hace apenas tres meses y medio aceptó y estábamos felices”, afirmó Gallego en el pódcast.

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B King, pidió perdón a la familia del artista tras su muerte en México, mostrando la profunda huella emocional del hecho - crédito @bkingoficial y @camilomanagerr/Instagram

El crecimiento profesional de B King fue notable en ese breve periodo. Según Gallego, el artista pasó de tener ochocientas mil reproducciones a alcanzar las diez millones en solo tres meses, lo que representó un aumento superior al 1.000 % y le permitió captar la atención del público internacional.

Este impulso fue determinante para que surgiera la oportunidad de presentarse en México, donde se desarrollaron los hechos que culminaron con su muerte.

La carga emocional de Gallego se hizo evidente cuando, en medio de la entrevista, se dirigió directamente a la familia del artista en medio de las lágrimas.

“A su familia sí quisiera decirles que lo siento mucho, que no fue mi intención, que B King y ellos conocen mi corazón, yo no hice esto para que le pasara esto a él, yo estaba haciéndolo para hacerlo la estrella que él se merecía ser”, expresó Gallego. Estas palabras, pronunciadas entre lágrimas, reflejaron el profundo sentimiento de culpa y dolor que lo embarga.

Durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, Gallego ofreció detalles desconocidos sobre los días previos al fallecimiento y la relación cercana que mantenía con el cantante - crédito Redes sociales

El manager reveló cómo se dio la llamada desde México para el show de B King

Durante la conversación con Rafael Poveda, Gallego detalló cómo se gestó la participación de B King en el evento en México. Explicó que la invitación original de los organizadores estaba dirigida a Marcela Reyes, expareja del cantante, pero que finalmente no se concretó por desacuerdos logísticos.

“La llamada la hace Regio, cuando Regio me llama, estaba con Rogelio, el mejor amigo de él y me dicen que tienen este evento, que la verdad ellos querían contratar a Marcela Reyes, pero habían tenido un problema con una persona que ella quería llevar, no quiero enfatizar en eso. Cuando no la pudieron contratar, me llamaron a mí. Lo que se hablaba entre pasillos era que eso iba a generar controversia, que era el ex de Marcela Reyes”, relató Gallego en la entrevista.

El manager reveló cómo fue el contacto de Regio con B King - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

El mánager también reconstruyó los momentos previos a la desaparición de B King. Gallego acompañó al cantante durante su estancia en México, describió el primer contacto con Regio Clown, el show en vivo para el que fue contratado, los pormenores del contrato y la relación con Angie Miller. Además, relató los minutos previos a que el artista se dirigiera al gimnasio, instante a partir del cual perdió su rastro hasta el día de su muerte.

La familia y el mánager lanzarán una canción grabada por B King antes de su muerte, como parte del legado musical que buscan preservar - crédito @bkingoficial/Instagram

En el mismo espacio, Gallego reveló que, junto a la familia de B King, están preparando el lanzamiento de una canción que el artista alcanzó a grabar antes de su fallecimiento. El tema, descrito como “super discotequero”, fue el que abrió el show en México y estaba previsto que tuviera un video musical.

“Con esa canción también le íbamos a hacer video para sacarla, pues de hecho la vamos a sacar, porque con la familia quedamos, con su mamá y con su hermana de que íbamos a hacer el legado de él con la música”, explicó Gallego. La familia y el mánager buscan así mantener vivo el legado musical del cantante a través de este lanzamiento póstumo.