Murió el actor Carlos Barbosa: el artista fue conocido por producciones como ‘La saga’, ‘Vuelo secreto’ y ‘El divino’

El mundo del espectáculo colombiano despide a una de sus figuras más queridas de la televisión, recordado por su trabajo en producciones emblemáticas y su labor como formador de talentos

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Murió Carlos Barbosa Romero a
Murió Carlos Barbosa Romero a los 81 años - crédito @carlosbarbosaactor/IG

El fallecimiento de Carlos Barbosa Romero a los 81 años ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico colombiano, donde su legado como actor y formador de nuevas generaciones permanece vigente.

La noticia, confirmada por Miriam Bohórquez, actriz y esposa del intérprete, fue difundida en las redes sociales de La red, de Caracol Televisión, que detalló que el artista enfrentaba un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, y que esta enfermedad fue la causa de su deceso.

La trayectoria de Carlos Barbosa Romero abarcó décadas de trabajo en la televisión y el teatro, consolidándose como una figura central en la cultura popular del país.

Su participación en producciones emblemáticas como La saga, negocio de familia, Vuelo secreto, El divino, El clon, Bermúdez, Bolívar soy yo y Los cuervos le permitió alcanzar una notable popularidad y reconocimiento entre el público y sus colegas.

Carlos Barbosa Romero, el actor
Carlos Barbosa Romero, el actor que marcó generaciones, fallece a los 81 años - crédito @carlosbarbosaactor/IG

El actor, recordado por su carisma y sentido del humor, falleció la noche del 9 de octubre en su residencia de Bogotá, tras enfrentar durante dos años el mieloma múltiple. Su esposa, Miriam Bohórquez, le confirmó a Vea de El Espectador que el desenlace se produjo en un ambiente de serenidad, rodeado de cuidados paliativos y con la posibilidad de una despedida en calma.

De acuerdo con la información compartida por el medio, durante los últimos dos meses, Barbosa recibió hospitalización domiciliaria, con atención médica regular en su hogar.

Bohórquez expresó su gratitud hacia el equipo de especialistas que lo acompañó en este proceso y destacó que la familia tuvo la oportunidad de prepararse para el adiós: “Ya deseaba irse. Se fue en paz y tranquilo... Con el buen sentido del humor que siempre lo caracterizó... No fue traumático, ni doloroso”, aseguró la mujer a Vea.

Nacido en Cali, Carlos Barbosa Romero inició estudios de arquitectura antes de decidirse por la actuación, campo en el que desarrolló una carrera notable y su último trabajo en televisión fue en la novela Las de siempre del Canal RCN, cuyo estreno será próximamente.

En el teatro, su más reciente aparición fue en la obra Una carcajada que se convierte en tos, la cual se presentó en el teatro Belarte.

El adiós sereno de Carlos
El adiós sereno de Carlos Barbosa, la leyenda de la televisión y el teatro colombiano - crédito @carlosbarbosaactor/IG

El papel de Eurípides en El Divino fue el que le otorgó reconocimiento nacional, y posteriormente alcanzó gran popularidad en la comedia de los años 90 titulada Vuelo secreto.

En el ámbito personal, el actor tuvo dos hijos fruto de su matrimonio anterior con la actriz Chela Arias: Dela, quien reside en España, y Carlos Javier, radicado en Estados Unidos. Ambos viajarán para despedirse de su padre, según pudo confirmar Vea.

El velatorio de Carlos Barbosa se realizará a partir del viernes 10 de octubre en Capillas de la fe, ubicada en la calle 154 con carrera 19, y las exequias están programadas para el sábado 11 de octubre.

El impacto de su partida se reflejó en las muestras de afecto y despedida de diversas personalidades del medio, como por ejemplo, el acordeonero Rolando Ochoa, la actriz Geraldine Zivic y más famosos que expresaron el vacío que deja en la industria, destacando la huella que su talento y carisma imprimieron en cada proyecto en la publicación hecha por La Red en su perfil de Intagram dando el anuncio.

Así será el homenaje a
Así será el homenaje a Carlos Barbosa: detalles del último adiós al ícono de ‘Vuelo secreto’ - crédito @carlosbarbosaactor/IG

A lo largo de su carrera, Carlos Barbosa Romero no solo se distinguió por sus interpretaciones, también por su compromiso con la formación de nuevos talentos, ya que según expresaron varios de los artistas, compartió sus conocimientos y experiencia, contribuyendo a la preparación de actores que hoy reconocen su influencia en el desarrollo de la televisión y el teatro en Colombia.

