Koral Costa anunció que será madre, poco tiempo después de separarse de Omar Murillo: este es el procedimiento que eligió para cumplir su sueño

La cantante e influenciadora comunica una nueva etapa en su vida personal y decide recurrir a la fertilidad asistida, respaldada por el acompañamiento de especialistas y tras años de cuestionamientos públicos - crédito @koralladiva/ Instagram

Koral Costa, cantante e influenciadora, sorprendió a sus seguidores con el anuncio en redes sociales de uno de los pasos más importantes en su vida personal: iniciar un proceso de inseminación artificial para convertirse en madre.

La noticia fue compartida a través de un video en sus redes sociales, donde Koral abrió su corazón y habló sobre la decisión y las motivaciones que la llevaron a este momento.

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“Me haré inseminación artificial. Lo he pensado por tiempo, no es una decisión tomada con afán”, expresó la artista, enfatizando que se trata de un deseo que ha madurado a lo largo de los años y no de una reacción a presiones externas o comentarios de terceros. Durante mucho tiempo, Koral fue blanco de críticas y cuestionamientos por no haber tenido hijos durante su relación con el actor Omar Murillo, conocido como Bola 8. Tras su separación, la artista decidió asumir este nuevo proyecto de vida desde una convicción personal.

Koral confesó que el deseo de ser madre ha estado presente desde hace bastante tiempo y que la decisión de optar por un tratamiento de fertilidad asistida no responde a exigencias sociales, sino a una profunda reflexión sobre lo que implica la maternidad. “No es una decisión fácil de tomar porque tener hijos es algo de mucha responsabilidad y es una decisión de mucha firmeza”, explicó en su mensaje.

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Koral Costa revela su decisión: será madre a través de inseminación artificial - crédito @koralladiva/ Instagram

La cantante también habló sobre el proceso que seguirá antes de iniciar formalmente el tratamiento. Señaló que ha decidido buscar acompañamiento profesional y rodearse de especialistas capacitados para vivir esta experiencia de la mejor manera posible. “Me parece una idea muy bonita poder hacer este proceso con alguien profesional”, afirmó. Además, recalcó la importancia de vivir esta etapa desde la tranquilidad y la fe: “No es un proceso de un día o dos días. Tengo que escoger una persona especializada, pero sobre todo que todo se dé si así Dios lo quiere”.

En su testimonio, Koral abordó las críticas y juicios que ha enfrentado durante años por no ser madre, resaltando que cada mujer tiene sus propios tiempos y procesos en relación a la maternidad. “Yo he sido muy juzgada, muy criticada porque no he tenido hijos”, aseguró la creadora de contenido, quien aprovechó para enviar un mensaje sobre la libertad de cada mujer para decidir cuándo y cómo asumir este tipo de procesos.

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El anuncio generó miles de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores felicitaron a Koral y le enviaron mensajes de apoyo para esta nueva etapa. Incluso, varias personas le pidieron que comparta el paso a paso de su proceso para visibilizar más este tipo de procedimientos.

La creadora de contenido explicó que, después de varios años de críticas por no haberse convertido en madre más joven, se convenció de tomar la decisión, pero que llevaría el proceso con calma - crédito @koralladiva/ Instagram

Pese a las opiniones divididas, la mayoría de los mensajes se centraron en desearle éxito y felicidad en este camino hacia la maternidad. “Me encanta”, “Que viva la inseminación artificial 💙 la mejor decisión que he tomado en mi vida. 🧬✨🫶🏻“, ”Muchos dicen que eso ya es “moda”, pero sinceramente a mí sí me parece admirable ese pensamiento", “sería lindo que nos contaras el paso a paso de toda esta hermosa experiencia”, dicen algunas de las reacciones.

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Así es la inseminación artificial, el tratamiento que eligió Koral Costa para iniciar su camino hacia la maternidad

La inseminación intrauterina, también conocida como inseminación artificial, es una técnica médica utilizada para tratar diversos tipos de infertilidad. Según Mayo Clinic, el procedimiento consiste en colocar esperma especialmente preparado directamente en el útero de la paciente, buscando aumentar las probabilidades de embarazo al facilitar el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo.

Esta técnica suele realizarse en torno al momento en que uno de los ovarios libera un óvulo, es decir, durante la ovulación. En algunos casos, se emplean medicamentos para estimular la producción de óvulos y así optimizar las posibilidades de éxito. La inseminación intrauterina puede recomendarse en situaciones de infertilidad inexplicada, endometriosis, factores cervicales u ovulatorios, alergias al semen o cuando se utiliza esperma de donante.

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De acuerdo con Mayo Clinic, la inseminación intrauterina es una opción recomendada en casos de infertilidad inexplicada, uso de esperma de donante o factores ovulatorios - crédito Visuales IA

El proceso implica una serie de pasos previos, entre ellos la monitorización de la ovulación a través de análisis hormonales o ecografías. Una vez identificado el momento adecuado, se prepara la muestra de semen —ya sea de la pareja o de un donante— para seleccionar los espermatozoides de mejor calidad. Posteriormente, el médico introduce un catéter delgado por la vagina hasta el útero, depositando allí el esperma preparado. Este procedimiento suele durar solo unos minutos y no requiere anestesia.

Entre los riesgos asociados, Mayo Clinic señala una baja probabilidad de infección, posible sangrado leve y, en caso de usar medicamentos para la fertilidad, un aumento en las posibilidades de embarazo múltiple. La inseminación intrauterina es considerada un procedimiento seguro y suele ser el primer paso en tratamientos de fertilidad asistida en distintos escenarios clínicos.

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