Colombia

Yaya Muñoz y Alexa Torrex se cantaron las verdades en la cara: Tebi Bernal fue el motivo de la pelea

Ambas creadoras de contenido fueron tendencia en redes sociales, pues la periodista llamó “migajera” a la comediante y ella en respuesta no dudó en llamarla “envidiosa” por su cercanía con el paisa

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Las exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' se sacaron los trapitos al sol - crédito @rechismes/IG

La reciente confrontación entre Alexa Torrex y Yaya Muñoz en el programa Tamo en vivo de Dímelo King exhibió en público la tensión personal y mediática que persiste entre ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

El episodio se tornó áspero cuando Muñoz calificó a Torrex como “migajera” y cuestionó el acercamiento romántico que esta habría intentado con Tebi Bernal durante el reality, exponiendo en directo un conflicto que trasciende el juego y afecta la imagen pública de las involucradas.

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El reproche apuntó directamente al vínculo que Torrex sostuvo con Bernal y puso sobre la mesa la supuesta falta de reciprocidad por parte del modelo, quien, según Muñoz, nunca integró a Alexa en sus planes: “Nunca te puso en los planes de él, Alexa. Entonces, yo te traje algo...”.

El actual debate sobre acoso en la televisión colombiana cobra fuerza con testimonios de las presentadoras - crédito Yaya Muñoz / Instagram
El actual debate sobre acoso en la televisión colombiana cobra fuerza con testimonios de las presentadoras - crédito Yaya Muñoz / Instagram

En una escena inusual dentro del formato de panel, Muñoz apareció con un obsequio sarcástico, recordándole la respuesta que le dio el paisa a Torrex, y pronunció: “Te traje estas tostaditas para ver si dejas de ser tan migajera”, dirigiendo la acusación a la creadora de contenido.

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En respuesta, Torrex elevó el tono del intercambio. Sacó sus propios zapatos en medio del estudio y replicó: “Te estás comparando tanto y yo lo que siento es como una especie de rabia o de envidia para que te pongas en mis zapatos. Ahí te los doy, son talla 38. No tienen pecueca, porque yo ni tengo pecueca ni sudo por las axilas”, aludiendo así a los repetidos comentarios sobre el sudor y el olor corporal que persiguen a Muñoz en redes y prensa.

La confrontación marcó uno de los momentos de mayor voltaje del ciclo actual de Tamo en vivo, acentuando el tipo de exposición a la que se ven sometidas las figuras que emergen de realities de alta audiencia.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Torrex, ante las acusaciones, sentenció: “Hay momentos, hombres, que nos dejan marcadas de tal manera que tenemos que seguir hablando de ellos. Y me imagino que Tebi fue el tuyo”. El cruce, más que una simple discusión, expuso cómo los vínculos creados dentro del formato continúan resonando en la esfera pública colombiana.

Esto generó reacciones entre los otros panelistas del programa en el que presenta Muñoz, pues sintieron que el ambiente se tornó tenso por la relación que sostuvo en el pasado la ibaguereña con Tebi Bernal.

La disputa en el set expone viejos rencores y efectos posrealities

La interacción reveló no solo desacuerdos pasados, sino la persistente influencia de La casa de los famosos Colombia sobre las relaciones de sus participantes una vez fuera del aire.

En el transcurso del intercambio, Yaya Muñoz detalló el impacto emocional que le generó Tebi Bernal: “Lo que más le gustaba de mí era mi olor. Mi sudor. Eso fue lo que lo marcó y eso fue lo que más le gustaba de mí”, reforzando la controversia sobre un tema que, lejos de agotarse en el programa, sigue vigente en la esfera pública.

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN
Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y los seguidores del programa dejaron sus opiniones sobre el enfrentamiento con mensajes como: “Yaya quedó secaaa”; “Yaya, nosotros los colombianos lo pensamos, pero tú se lo dijiste”; “La diferencia es que Yaya si hizo parte de su vida, estuvo en sus planes, la otra era la moza o la conveniencia”, entre otros.

Por qué se generó el enfrentamiento entre las dos

Durante una dinámica dentro de la casa estudio, Tebi fue interrogado sobre el pasado con Yaya Muñoz, a lo que el paisa respondió “Me marcó, me dejó marcado”. Esto provocó la ira de la ibaguereña, que en el mismo programa en el que fue panelista aseguró que él no había significado mucho para su vida.

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