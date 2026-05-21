Colombia

Emergencia en el centro de Cali por incidente químico en una lavandería dejó seis trabajadores afectados

Una situación inesperada durante la mezcla de sustancias químicas originó síntomas como mareos y desmayos entre el personal, mientras equipos de emergencia reaccionaban para mitigar riesgos y brindar asistencia médica de inmediato

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El proceso de descontaminación en la planta involucrada se estimó entre 30 minutos y una hora, con presencia de equipos de emergencias - crédito Bomberos Cali

La fuga de químicos ocurrida en la mañana del jueves 21 de mayo en una empresa ubicada en el norte de Cali (Valle del Cauca) activó de inmediato los protocolos de evacuación para los operarios y puso en alerta a las compañías vecinas, que replicaron la medida como precaución.

El incidente movilizó a bomberos y paramédicos hasta el lugar, donde varios trabajadores presentaron síntomas preocupantes.

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Según informaron los equipos de socorro, algunos afectados sufrieron desmayos y dificultades para caminar, lo que requirió atención médica en el sitio.

El accidente químico se produjo cuando empleados del sector de lavandería manipulaban sustancias para el proceso de tintura.

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A través de sus canales oficviales, los Bomberos de Cali informaron cerca de las 10:30 a. m. que: “a esta hora nuestras unidades atienden un incidente Hazmat por fuga de peróxido de Hidrógeno, con la afectación de varias personas por dificultad respiratoria, atendidos y valorados por personal paramédico de Bomberos Cali y apoyo de ambulancias de la red municipal”.

Los síntomas reportados entre los afectados incluyeron mareos, dificultad para caminar, desmayos y vómito tras la fuga química - crédito Bomberos Cali
Los síntomas reportados entre los afectados incluyeron mareos, dificultad para caminar, desmayos y vómito tras la fuga química - crédito Bomberos Cali

La entidad agregó que “10 personas a centros asistenciales por inhalación, personal de Bomberos realizando el control con personal de materiales peligrosos”.

¿Qué dijo la empresa responsable?

El gerente de la empresa, Julio Spataro, señaló que el origen del problema fue una reacción inesperada entre dos compuestos: “El químico es de un nuevo proveedor. Este hizo reacción con otro de los químicos. Arrancó la humareda, se metió el humo a la parte de la planta en donde están las operarias”, relató Spataro al diario regional El País.

Seis personas resultaron heridas tras inhalar la sustancia tóxica. Todas ellas recibieron atención inmediata y, de acuerdo con Spataro, su estado de salud mejoró rápidamente. “Presentaban mareos y una de ellas tenía vómito. Acabo de preguntar y todas ellas están recuperadas”, aseguró el gerente, transmitiendo tranquilidad sobre la evolución de los afectados.

Actualmente, las autoridades realizan labores de descontaminación dentro de la empresa. Según informaron responsables de la emergencia, este proceso podría extenderse entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la concentración del químico en las instalaciones.

La fuga de químicos en una empresa del norte de la ciudad provocó la evacuación de empleados y empresas vecinas el jueves 21 de mayo - crédito Bomberos Cali
La fuga de químicos en una empresa del norte de la ciudad provocó la evacuación de empleados y empresas vecinas el jueves 21 de mayo - crédito Bomberos Cali

Las empresas aledañas también evacuaron a sus empleados, pero no se reportaron daños ni síntomas entre el personal externo al sitio afectado. Spataro lo confirmó al precisar que fuera de su propio grupo de trabajadores, “no hubo otros que sintieran los efectos de dichos químicos”.

Los hechos de esta jornada remiten a un accidente previo en la ciudad, ocurrido en julio del 2025. En esa ocasión, un incendio en el barrio Porvenir, dentro de un local comercial con productos químicos almacenados, dejó cuatro personas lesionadas.

Medidas para la población

Las autoridades colombianas y organismos de gestión del riesgo recomiendan seguir medidas estrictas de seguridad ante una fuga de peróxido de hidrógeno, por su alta reactividad y toxicidad. Estas son las recomendaciones principales extraídas de fichas de seguridad y protocolos nacionales:

  • Evacuar la zona afectada, mantener alejadas a personas no capacitadas y ubicarse en sentido opuesto al viento.
  • No permitir que el producto alcance desagües ni cuerpos de agua. Si ocurre contaminación ambiental, informar de inmediato a las autoridades correspondientes.
  • Aislar la zona y evitar el contacto con materiales combustibles.
Seis trabajadores resultaron afectados por inhalación de sustancias tóxicas y recibieron atención médica inmediata en el lugar - crédito Bomberos Cali
Seis trabajadores resultaron afectados por inhalación de sustancias tóxicas y recibieron atención médica inmediata en el lugar - crédito Bomberos Cali

Recomendaciones en caso de exposición:

  • Inhalación: Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en posición que facilite la respiración. Si la respiración es dificultosa, usar oxígeno. Solicitar atención médica inmediata.
  • Contacto con piel o ropa: Retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua por al menos 10 minutos.
  • Contacto con ojos: Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, retirando lentes de contacto si es posible. Buscar atención médica.
  • Ingestión: No provocar vómito. Enjuagar la boca. Buscar atención médica de inmediato.

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