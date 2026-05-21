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Así serán los Fan Fest oficiales de la selección Colombia en el Mundial 2026: estarán ubicados en las capitales de Colombia y Miami

La Federación Colombiana de Fútbol habilitará escenario en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga para que los aficionados disfruten de los partidos de la fase de grupos

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la organización de los Fan Fest en varias ciudades de Colombia para ver los partidos de la selección Colombia ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En estos espacios habrán actividades comerciales, presencia de leyendas del fútbol colombiano y sorteos para los hinchas de la Tricolor.

En Bogotá habrá dos parques habilitados en colaboración con la Alcaldia Distrital: Fontanar del Río en la localidad de Suba y El Parque el Tunal en la localidad de Tunjuelito. Para los dos primeros partidos el aforo será de 10.000 personas al sur de la ciudad y 5.000 al noroccidente. Mientras que para el partido contra Portugal la capacidad permitida por los autoridades es de 30.000 y 15.000 personas, respectivamente.

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En Medellín, el Fan Fest estará ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot que acogerá 8.000 personas, mientras que para el partido que cierra la fase de grupos el aforo es de 20.000 asistentes.

El Gran Malecón del Río fue la locación escogida en Barranquilla para las actividades del Fan Fest y la pantalla gigante en donde se podrá ver el partido. Al igual que en la caoital de Antioquia habrá caácidad para 8.000 y 20.000 personas.

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En Cali los dos primeros partidos de la fase de grupos se podrán ver el Parque de la Retreta. Esta locación estará habilitada vs. Portugal, pero se le sumará el Boulevard del Río. Por último, en Bucaramanga se dispuso del estadio Américo Montanini para las actividades del Fan Fest.

En Miami el sitio donde se concentrarán los hinchas de Colombia que no puedan asistir al estadio Hard Rock para el partido contra Portugal es el Amphitheatre Doral Central Park. Este fan fest tendrá venta de boletería a través de Ticketmaster, que será abierta al público horas después del anuncio.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol espera una masiva asistencia de los hinchas - crédito FCF

“Bueno, yo creo que ese es un tema que ya todos lo tenemos muy claro en el país y más que todo ustedes, que son la prensa que vibra con el desarrollo de, del fútbol en, en nuestro país. El país, el mundo, el planeta se va a envolver a partir del 11 de junio en un compromiso de cinco semanas, de cinco semanas vibrantes, porque el fútbol lo vamos a vivir no solo con nuestra selección Colombia, sino con los otros 47 equipos que van a participar.

Pero lo importante para nosotros es, primero, haber clasificado, segundo, estar ahí y tercero, intentar disfrutar e intentar, como lo estamos haciendo, como lo estamos preparando, de buscar muy buenos logros competitivos con nuestra selección Colombia”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en la presentación.

Estas serán las actividades que podrán disfrutar los asistentes a los Fans Fest:

"Con orgullo colombiano" es el nombre de la campaña del departamento de comunicaciones de la FCF en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
"Con orgullo colombiano" es el nombre de la campaña del departamento de comunicaciones de la FCF en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
  • Zonas de comida con oferta local y nacional
  • Exhibición de totems con fotografías históricas de la selección Colombia
  • Zona de firma de autográfos y activaciones con leyendas del fútbol colombiano
  • Música y DJ’S
  • Charlas y talleres con leyendas del fútbol colombiano
  • Entrenamientos funcionales
  • Puntos de foto oportunidades con piezas en tamaño real de integrantes de la selección Colombia
  • Mascotas
  • Concursos, sorteos y regalos
  • Transmisión oficial con animación local

Estos son los partidos de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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