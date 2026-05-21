Colombia

La champeta es ahora Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación: esto es lo que decidió el Ministerio de las Culturas

El nuevo instrumento formaliza el respaldo estatal a una manifestación cultural con raíces afrocaribeñas, vincula a portadores tradicionales y reconoce la importancia de prácticas, saberes y oficios para la permanencia de su identidad

Guardar
Google icon
La champeta del Caribe colombiano obtiene protección oficial como Patrimonio Cultural Inmaterial mediante un Plan Especial de Salvaguardia - crédito Luisa González/Colprensa
La champeta del Caribe colombiano obtiene protección oficial como Patrimonio Cultural Inmaterial mediante un Plan Especial de Salvaguardia - crédito Luisa González/Colprensa

La champeta del Caribe colombiano recibirá el jueves 21 de mayo en Cartagena la resolución que adopta su Plan Especial de Salvaguardia, un acto con el que el Ministerio de las Culturas formaliza medidas de protección para una manifestación que el Consejo Nacional de Patrimonio ya respaldó para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y que busca preservar un universo cultural afrocaribeño, comunitario y picotero.

El alcance de esa protección va más allá de la música y el baile. El texto fuente señala que la declaratoria favorable reconoce la relación de la champeta con otras 11 expresiones que integran su universo cultural en el Caribe colombiano.

PUBLICIDAD

La entrega oficial será a los portadores tradicionales y consolida un proceso participativo que, desde 2023, reunió a portadores, artistas, artesanos, constructores de picós, bailarines, lideresas, investigadores, gestores culturales y organizaciones comunitarias de Cartagena y del Caribe, según informó Colprensa.

A finales del año pasado, el Consejo Nacional de Patrimonio emitió concepto favorable para que la champeta entre en la lista nacional de patrimonio inmaterial.

PUBLICIDAD

Grupo de personas bailando enérgicamente champeta en una calle adoquinada, con edificios coloniales y un DJ al fondo.
El Ministerio de las Culturas entrega la resolución que reconoce la champeta y otras 11 expresiones afrocaribeñas en Cartagena - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Ese pronunciamiento, partió de una definición más amplia de la manifestación: no solo como un género musical, sino como un entramado de prácticas, memorias, oficios, lenguajes y formas de encuentro.

Una resolución de PES es el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de las Culturas adopta oficialmente un Plan Especial de Salvaguardia para una manifestación incluida o en proceso de inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. En términos prácticos, se reconoce el valor patrimonial de una práctica cultural viva y establece medidas concertadas para garantizar su continuidad.

Ese alcance no busca inmovilizar la tradición ni convertirla en una pieza de museo. El documento, se propone proteger las condiciones sociales, comunitarias, simbólicas, territoriales y materiales que permiten que la champeta siga existiendo, se transforme y se transmita entre generaciones.

La presentación del plan estuvo a cargo de la Fundación Roztro de Cartagena. Ese trabajo mostró que a este género artístico abarca también su contexto social, su lenguaje y una tradición oral que resulta central dentro de la cultura champetúa y de la cultura picotera asociada.

El Consejo Nacional de Patrimonio también tuvo en cuenta a artesanos y artistas vinculados con la fabricación de picós, así como la iconografía de la champeta, los festivales, las fiestas populares y los encuentros dedicados a esta expresión, que cada año ganan importancia y popularidad en el Caribe colombiano.

La declaración protege no solo la música y el baile, sino también oficios artesanales, lenguaje y tradición oral de la cultura champetúa - crédito MinCulturas
La declaración protege no solo la música y el baile, sino también oficios artesanales, lenguaje y tradición oral de la cultura champetúa - crédito MinCulturas

La resolución también pone el foco en los espacios físicos de la champeta y en las personas portadoras de especial reivindicación. El texto fuente añade que uno de sus ejes es proteger la transmisión y la recepción cotidiana del conocimiento ligado a esta práctica cultural.

En el caso de la champeta, la resolución recoge el trabajo adelantado por portadores, gestores, artistas, artesanos, investigadores, comunidades y organizaciones culturales para identificar fortalezas, riesgos, necesidades y líneas de acción.

Esa metodología parte de entender la manifestación como una expresión de origen afrocaribe, popular y comunitario.

Entre los riesgos históricos señalados por el PES figuran el racismo estructural, la aporofobia, el clasismo, la criminalización de los picós, la estigmatización mediática, la superficialización cultural, la folclorización y la exotización.

También se mencionan riesgos específicos de transmisión: el debilitamiento de la danza champetúa, la pérdida del lenguaje y la tradición oral, la desaparición de saberes técnicos asociados a la construcción de picós, la falta de archivos históricos y la vulneración de actos festivos y de memoria.

El Plan Especial de Salvaguardia garantiza la continuidad y transformación de la champeta respetando sus condiciones sociales y materiales - crédito Erick Morales/MinCulturas
El Plan Especial de Salvaguardia garantiza la continuidad y transformación de la champeta respetando sus condiciones sociales y materiales - crédito Erick Morales/MinCulturas

El plan propone cuatro grandes líneas de acción. La primera es la protección de la música, la danza, el contexto social y el lenguaje como dimensiones inseparables de la identidad champetúa; la segunda abarca el reconocimiento de la cultura picotera, los oficios artesanales, la iconografía, las fiestas y los espacios físicos; la tercera incluye a los portadores de especial reivindicación; y la cuarta apunta a consolidar el Festival Afro Caribe de Música Champeta y fortalecer investigación, educación, archivo y memoria comunitaria, incluidos museos, emisoras, centros de memoria, cátedras y espacios de formación.

Viviano Torres, portador de la manifestación que expuso ante el Consejo, resumió el alcance del proceso con una definición: “Esto es un logro para nuestras comunidades y es el resultado de un proceso para que la gente no entienda solo la champeta como baile o como música. Es un tema que trasciende y que es identitario del Caribe”.

Este reconocimiento como resultado de décadas de lucha comunitaria encabezada por organizaciones como la Fundación Roztro. Ese recorrido, añade, buscó dignificar una cultura históricamente marginada que hoy se entiende como un universo cultural tricontinental y una herramienta de resistencia afrocaribeña.

Temas Relacionados

ChampetaPatrimonio inmaterial de la NaciónMinisterio de las CulturasPlan Especial de SalvaguardiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

El intérprete de música romántica aseguró haber sentido contacto físico y ruidos inexplicables en el teatro donde se presentaba, una situación que nunca había experimentado en sus años de carrera

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

El auge por el Mundial de Fútbol causó que la empresa discográfica creara una versión con los artistas que han estado en la colección musical más recordada por los colombianos

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Una revisión rutinaria permitió descubrir los antecedentes de una pareja y evidenció cómo el control policial en centros de salud revela información insospechada

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

La joven ya había denunciado en el pasado lo que estaba ocurriendo con el padre de su bebé por la falta de cumplimiento con la cuota alimentaria pactada para la crianza del menor

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad

Tenga en cuenta que el empleador no puede terminar el contrato por causa de ansiedad sin autorización del Ministerio del Trabajo

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Este es el significado de ‘Dai Dai’, el sencillo que Shakira presentó oficialmente como canción del Mundial 2026

Valentina Taguado reveló las dificultades de su relación con Pipe Flórez en ‘Los impresentables’: “Uno no se la puede ganar tan fácil”

Yaya Muñoz y Alexa Torrex se cantaron las verdades en la cara: Tebi Bernal fue el motivo de la pelea

Deportes

Periodista argentino aseguró que Jhon Jader Durán es el “boludo” del día por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

Periodista argentino aseguró que Jhon Jader Durán es el “boludo” del día por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

La selección Colombia ya conoce su grupo para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026: estos son los países que la acompañarán

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el primero en aplicar nueva regla de fútbol en la Copa Sudamericana: en qué consiste

Etapa 12 del Giro de Italia - EN VIVO: Sorpresiva victoria de Alec Segaert en el sprint; Egan Bernal llegó con el pelotón

Así serán los Fan Fest oficiales de la selección Colombia en el Mundial 2026: habrá uno hasta en Miami