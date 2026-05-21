Este es el significado de ‘Dai Dai’, el sencillo que Shakira presentó oficialmente como canción del Mundial 2026

La barranquillera y el cantante nigeriano dieron voz a la pista a tono de afrobeat - crédito Shakira/YouTube

Shakira y Burna Boy presentaron Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026 de la FIFA, una canción que plantea al fútbol como un punto de encuentro cultural en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La pieza reconectó a la cantante colombiana con el universo de los mundiales, tras su ausencia en Rusia 2018 y Qatar 2022, y retomó, por tono y propósito, el enfoque festivo que tuvo Waka Waka en Sudáfrica 2010.

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En el adelanto del video, además, la narrativa se apoya en la mirada de la niñez, con la idea de crecer con el sueño de jugar un Mundial.

El eje más reconocible del tema aparece en el estribillo, armado como una consigna repetible y multilingüe. Al escuchar la letra de la canción, de acuerdo con la información difundida sobre la canción y gracias a la traducción, “dai” significa “vamos” en italiano, y el coro replica ese impulso en otros cuatro idiomas: japonés (“ikou”), español (“dale”), francés (“allez”) e inglés (“let’s go”).

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La infografía destaca la canción "Dai Dai" de Shakira, fusionando mensajes de superación, un estribillo multilingüe y referencias futbolísticas que inspiran unidad y esfuerzo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recurso no solo funciona como gancho musical: ordena el mensaje de la canción alrededor de una invitación colectiva como también ocurrió en La la la y enlaza el sentido de pertenencia con la diversidad lingüística que convive en el torneo.

Un mensaje de pertenencia y esfuerzo, con frases de aliento

Desde el arranque, el relato se centra en la fortaleza personal y en el recorrido hasta la competencia: “Lo sabías desde el día en que naciste / Que perteneces aquí, a este lugar / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”.

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La canción que espera recaudar millones de dólares para contribuir a la educación de millones de niños, sostiene la idea de que en la cancha es donde se conocen a los verdaderos guerreros del balompié con afirmaciones directas como “Donde hay voluntad, hay un camino”, “Tú eres el dueño de ese fuego, nadie puede quitártelo” y “Estás a punto de alcanzar la gloria, a solo un paso de distancia”.

La barranquillera presentó unos segundos del audiovisual, acompañada de los Ghetto Kids con los que ya confirmó su aparición en el evento de clausura de la Copa del Mundo - crédito @shakira/Instagram

La canción también se construye desde una lógica grupal, más enfocada en el equipo y la hinchada que en el lucimiento individual. Esa orientación aparece en versos sobre sacrificio y trayectoria, entre ellos “Sudor y sangre para escribir tu historia, así fue como abriste el camino” y “Todos los altibajos, todas las lágrimas y el dolor, has estado ahí en todo momento, lo has pasado todo”.

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En otro pasaje, el texto pasa del aliento general a una apelación directa a la confianza y al rendimiento. La canción dice: “Ahora tienes que creer, yo creo / Porque sabes lo que hace falta para estar viviendo mi sueño, en la cima de tu juego”.

Referencias a figuras del fútbol y selecciones de distintas regiones

La dimensión global del Mundial aparece de forma explícita en una enumeración de futbolistas y países. De acuerdo con la letra, se mencionan a Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.

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También se incluye a selecciones y referencias nacionales de distintas regiones, entre ellas Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos, según el texto de la canción.

'Dai Dai' es la canción oficial del Mundial 2026 y así es el cierre del video - crédito @shakira/IG

En otro tramo, los artistas insisten en la idea de cambio después de la adversidad: “Hemos soportado todo lo que nuestros corazones podían aguantar / Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas / De la tierra y las lágrimas hacemos oro / Somos más que carne y huesos”.

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La letra alterna frases en español e inglés que funcionan como consignas para el canto de estadio, como “Juega como tú sabes”, “Dale, no olvide’ lo que vales” y “Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos”, dentro de una estructura diseñada para la repetición coral.

Letra de ‘Dai Dai’ ft. Burna Boy

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

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Eh-oh-eh (oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

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Eh-oh-eh

You knew from the day, you were born

That here in this place you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong (strong)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go (ow)

Come follow your desire

Where there’s a will, there’s a way

You are the owner of that fire

No one can take it away

Sweat and blood to write your story

Shakira anunció el lanzamiento de 'Dai Dai', canción oficial de la FIFA para el mundial 2026 - crédito EFE/Shakira

That is how you paved the way

You’re about to reach the glory

Only one step away

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you need it

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Energy is contagious (you know)

And it never fails us (no, no)

No one’s getting tired (I know)

‘Cause you got that fire (ayo)

Dream a little higher

Let’s go, let’s go, let’s go

Ayo Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more (mm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

All the highs and lows (highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it againNow you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you need it

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah.

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia,

US, England, Germany, France,

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands.

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

Eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

Eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong (ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go