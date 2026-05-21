Desmantelada banda que traficaba armas a Colombia desde Perú y Ecuador: hay más de 20 capturados

Las autoridades de Ecuador capturaron a 21 presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de movilizar explosivos entre Perú, Ecuador y Colombia - crédito Fiscalía de Ecuador/X

Un operativo simultáneo ejecutado en siete provincias de Ecuador dejó 21 personas detenidas por presuntamente integrar una red de tráfico internacional de armas y explosivos con operaciones en Perú y Colombia, informaron las autoridades ecuatorianas.

La investigación, que se extendió durante 11 meses, se produjo en medio de la escalada de violencia que atraviesa el país y que llevó a cerrar 2025 con cerca de 9.300 homicidios.

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Más de 400 policías participaron en 29 allanamientos coordinados por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior de Ecuador, con apoyo de autoridades de Perú y Colombia.

Según las autoridades, la estructura criminal ingresaba material explosivo desde territorio peruano hacia Ecuador y posteriormente lo trasladaba hasta la frontera colombiana.

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De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, la red utilizaba las provincias fronterizas de El Oro y Loja para el ingreso de los explosivos desde Perú. Luego, el material era movilizado hacia Imbabura y Carchi, donde permanecía almacenado en bodegas e inmuebles bajo custodia antes de ser enviado a Colombia.

En los procedimientos fueron incautados explosivos, armas de fuego, celulares y documentos vinculados con una presunta red ligada a la banda criminal Los Lobos - crédito Fiscalía de Ecuador/X

Las autoridades identificaron a alias Taty y Alba como presuntas responsables del almacenamiento del material ilícito en Imbabura y Carchi. El destino final de los explosivos sería la ciudad colombiana de Ipiales, donde alias Daniel, según la investigación, coordinaba el abastecimiento a grupos disidentes armados.

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En el marco de la operación fueron realizadas 15 incautaciones de material explosivo: diez en Ecuador y cinco en Colombia. Durante los procedimientos también fueron decomisadas armas de fuego, drogas sintéticas, teléfonos celulares y documentos considerados relevantes para la investigación.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que los detenidos pertenecerían a Los Lobos, una de las organizaciones criminales más grandes del país y señalada por las autoridades como una de las principales responsables del aumento de la violencia.

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“Se está desarticulando una organización por tráfico internacional de armas, explosivos y municiones. Es una operación en tres países donde la afectación es Perú, Ecuador y Colombia”, declaró Reimberg desde la provincia de El Oro.

El funcionario añadió que varios de los capturados ya tenían procesos judiciales abiertos y aseguró que el tráfico de armas y explosivos ha golpeado especialmente a la provincia de El Oro, uno de los corredores estratégicos para el crimen organizado.

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Más de 400 policías participaron en 29 allanamientos simultáneos en siete provincias de Ecuador durante el operativo contra una red internacional de tráfico de armas y explosivos - crédito Fiscalía de Ecuador/X

Los allanamientos fueron realizados en las provincias de Pichincha, El Oro, Carchi, Zamora Chinchipe, Loja, Azuay e Imbabura. Las autoridades indicaron que la operación continuaba y que en las próximas horas entregarían un balance definitivo.

Ecuador enfrenta desde 2021 una crisis de seguridad marcada por el crecimiento de estructuras criminales ligadas al narcotráfico internacional y conectadas con carteles de Colombia y México.

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En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” para intensificar la ofensiva militar y policial contra las bandas criminales, a las que el Gobierno comenzó a catalogar como organizaciones terroristas.

La operación se conoció además pocos días después de la publicación de un informe de la organización International Crisis Group que advierte sobre el avance del crimen organizado en la Amazonía y su impacto sobre la seguridad y el medioambiente en la región.

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El reporte, titulado Un atraco en la jungla: protegiendo al Amazonas del crimen organizado, fue divulgado el 13 de mayo de 2026 y sostiene que las redes criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas ya operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Según el informe, las organizaciones criminales aprovechan la debilidad institucional y las fronteras porosas para consolidar corredores transnacionales de tráfico de drogas, armas y minerales.

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El documento también advierte que las comunidades de la región enfrentan asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas derivadas de las disputas por el control territorial.

Los Lobos es una de las bandas más conocidas que protagonizan episodios de extrema violencia en Ecuador crédito ABC

Entre los grupos mencionados aparece Comandos de la Frontera, estructura vinculada a la disidencia Segunda Marquetalia y señalada de expandir sus operaciones desde el departamento colombiano de Putumayo hacia Ecuador, Perú y Brasil.

De acuerdo con International Crisis Group, esa organización mantiene vínculos con Los Lobos para actividades relacionadas con narcotráfico y minería ilegal.

El informe sostiene que ambas estructuras criminales participan en disputas violentas con Los Choneros por el control de corredores estratégicos y rutas utilizadas para exportar cocaína desde la costa del Pacífico.

También señala que esas alianzas criminales permiten proteger explotaciones ilegales de oro en territorio ecuatoriano.

Para la organización internacional, la expansión de estos grupos representa una amenaza no solo para la seguridad regional, sino también para la conservación de la Amazonía, considerada uno de los ecosistemas más importantes del planeta para mitigar el cambio climático.