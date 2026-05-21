El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el primero en aplicar nueva regla de fútbol en la Copa Sudamericana: en qué consiste

La sanción por la regla de los 8 segundos es poco habitual y reabrió el debate sobre la rigurosidad arbitral en el fútbol sudamericano -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Wilmar Roldán es una de las figuras más importantes del arbitraje colombiano en los últimos años.

Con actuaciones destacadas tanto a nivel nacional (Liga BetPlay, Copa BetPlay), como a nivel internacional (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundiales de Fútbol), el antioqueño sigue siendo uno de los ejemplos para las jóvenes promesas del pito en nuestro país.

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En esta oportunidad, el 20 de mayo de 2026, Roldán fue protagonista por ser exigente con la nueva regla en el fútbol, durante el partido que Olimpia de Paraguay ganó por 3-1 al Vasco da Gama de Brasil, en el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 5 de la Copa Sudamericana.

La actuación de Roldán en la Copa Sudamericana ocurre tras polémicas recientes en Colombia por otro arbitraje controvertido-crédito @ElVarCentral/X

El árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó a Leo Jardim por retener el balón más de lo permitido y concedió un tiro de esquina para Olimpia en el partido ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, el 21 de mayo de 2026.

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La decisión se tomó de acuerdo con la nueva regla de los ocho segundos para los arqueros. Roldán aplicó estrictamente el reglamento de la IFAB en una acción que generó debate por su inusualidad.

El encuentro terminó 3-1 a favor del Olimpia de Paraguay y dejó al “Decano” como líder del grupo D. El fallo reactivó la discusión sobre la rigurosidad arbitral y la implementación de normas recientes en partidos de alta exigencia.

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En medio de lo ocurrido, la cuenta especializada El Var Central, detalló la jugada de la siguiente forma, destacando el hecho como algo que Wilmar Roldán comienza a aplicar a toda cabalidad en el campo de juego:

" SE LOS COBRÓ: Wilmar Roldán aplicó la regla y le cobró los 8 segundos al arquero de Vasco da Gama, Leo Jardim. Como resultado se dio un saque de esquina para Olimpia, tal y como indica la IFAB. Ya lo ha cobrado en Colombia y ahora también afuera"

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El árbitro antioqueño aplicó la regla de los 8 segundos para arqueros y ordenó un tiro de esquina para Olimpia ante Vasco da Gama-crédito @DSports/X

Por otra parte, En Colombia, Roldán venía de recibir cuestionamientos por su actuación en el partido entre Independiente Santa Fe y Junior FC. En ese juego, correspondiente a la ida de una semifinal de la Liga Betplay, el resultado fue 1-1 en El Campín y hubo polémica por un penal sancionado al final y por una segunda mano dentro del área que no terminó en cobro, sin revisión en el monitor del VAR, según el mismo medio.

Así fue el partido que dirigió Wilmar Roldán

Olimpia remontó y venció 3-1 a Vasco da Gama este martes para quedar como líder del grupo D de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y quedar cerca de la clasificación a los octavos de final.

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El equipo paraguayo alcanzó la cima con 10 puntos, seguido por Vasco y Audax Italiano con 7, mientras que Barracas Central quedó último con 3 y eliminado.

Vasco se adelantó en el cierre del primer tiempo con un cabezazo del defensor colombiano Carlos Cuesta tras un tiro de esquina, resultado con el que se fue al descanso.

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La remontada llegó en el complemento con pelota parada: el zaguero Mateo Gamarra empató a los 66 minutos, también de cabeza y luego de un tiro de esquina. Cinco minutos después, el lateral derecho Joao Vítor fue expulsado y dejó a la visita con diez.

Con superioridad numérica, Olimpia encontró el 2-1 a los 84 minutos con la intervención de Hugo Sandoval tras otra acción a balón detenido. El 3-1 lo marcó Ferreira a los 90+3, después de una combinación dentro del área con Sandoval.

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En la sexta y última fecha del grupo, la próxima semana, Olimpia recibirá a Audax Italiano y Vasco será local ante Barracas Central en la última fecha de la Copa Sudamericana.