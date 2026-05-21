Colombia

Juan Daniel Oviedo acusó a Abelardo de la Espriella de matoneador: “He enfrentado abusadores toda la vida”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia relató su experiencia con el acoso sufrido desde la infancia y apuntó contra el ambiente hostil en el escenario electoral actual

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Juan Daniel Oviedo arremetió en entrevista contra Abelardo de la Espriella - crédito Reuters - Infobae Colombia
Juan Daniel Oviedo arremetió en entrevista contra Abelardo de la Espriella - crédito Reuters - Infobae Colombia

En el contexto de la contienda electoral en Colombia, Juan Daniel Oviedo, candidato a la Vicepresidencia, realizó declaraciones contundentes sobre el abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella.

Durante una entrevista concedida en la emisora Blu Radio, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) afirmó que el jurista “tiene un perfil matoneador”, refiriéndose a lo que describió como una serie de ataques personales que, según su visión, han permeado el debate político en las últimas semanas. Oviedo subrayó que estos comportamientos “desvían la discusión de los temas esenciales para el país”.

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La entrevista abordó tanto las polémicas en torno a la vida privada del candidato como las propuestas centrales de la campaña liderada por Paloma Valencia. En ese espacio, Oviedo señaló directamente a De la Espriella como promotor de agresiones personales en la arena pública.

Lo que está claro, es que en este momento Abelardo de la Espriella tiene un perfil de matoneador”, expresó, recordando episodios anteriores de señalamientos y descalificaciones hacia su persona.

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Pintura en acuarela de Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella. Oviedo, con traje azul, gesticula. De la Espriella lo señala con el dedo, ambos frente a micrófonos.
Juan Daniel Oviedo respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA

El candidato relató que durante la consulta política anterior recibió comentarios homofóbicos relacionados con su orientación sexual y, en fechas recientes, fue blanco de acusaciones sobre consumo de drogas.

Primero, cuando yo estaba en la Gran Consulta, el comentario homofóbico. Ahora dice que soy drogadicto simplemente por hablar de la verdad de mi vida personal en el pasado”, afirmó Oviedo en la entrevista. Además, denunció que las agresiones no se han limitado a su figura, sino que también han afectado a las mujeres participantes en la campaña, como la propia Valencia.

La conversación, también abordó el historial personal de Oviedo frente al acoso. El aspirante explicó que desde sus años escolares ha debido enfrentar burlas y rechazos, lo que lo llevó a desarrollar un carácter resiliente.

Yo ya la he enfrentado toda la vida porque me la montaban en el colegio, y yo he tenido el carácter de enfrentar eso con silencio y con lo que yo soy, con mis tareas y con mis cosas”, sostuvo el candidato. Estas declaraciones surgieron después de la circulación en redes sociales de un video generado con inteligencia artificial que parodiaba a Oviedo como una gallina.

Sobre este episodio, el candidato optó por responder con ironía y datos. “Más han hecho las gallinas por el pueblo colombiano que un tigre. Hay 58 millones de gallinas, casi más de una por cada persona. Ponen 320 huevos al año. Yo voy a poner huevos los 365 días del año porque huevo es huevo, no importa el tamaño, y le vamos a dar soluciones a la gente en Colombia”, declaró.

Juan Daniel Oviedo aseguró que sufrió de matoneo en el colegio - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Juan Daniel Oviedo aseguró que sufrió de matoneo en el colegio - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Juan Daniel Oviedo llamó a la unidad del centro y la derecha para evitar una victoria de Iván Cepeda

El economista y candidato a la Vicepresidencia Juan Daniel Oviedo difundió un mensaje en video a través de la red social X, donde planteó que la reelección de la extrema izquierda sería el peor escenario para Colombia.

Según sus palabras, el crecimiento de la corriente liderada por Iván Cepeda supera actualmente a la de la extrema derecha representada por Abelardo de la Espriella. “Hoy, la extrema izquierda, Iván Cepeda, es más grande que la extrema derecha, Abelardo de la Espriella”, afirmó.

El candidato sostuvo que, en caso de llegar ambos a una segunda vuelta presidencial, “gana Cepeda”. Respaldó su afirmación citando encuestas, aunque no precisó las fuentes. “Lo dicen todas las encuestas”, remarcó.

“La extrema izquierda es hoy más grande que la derecha”: el mensaje de Juan Daniel Oviedo y su apuesta por la fórmula Paloma-Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X
“La extrema izquierda es hoy más grande que la derecha”: el mensaje de Juan Daniel Oviedo y su apuesta por la fórmula Paloma-Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo propuso como alternativa un proyecto político capaz de integrar “a la derecha, al centro derecha y al centro”, conformado por Paloma Valencia y él mismo. Aseguró que esa coalición permitiría cambiar el resultado: “Gana Colombia y pierde Cepeda”, declaró.

La propuesta incluye una invitación directa al electorado indeciso o crítico con la izquierda más radical. “Si aún no sabe por quién votar y está de acuerdo con que reelegir a la extrema izquierda es el peor escenario de todos, a usted le interesa ese mensaje”, expresó.

Finalmente, Oviedo enfatizó la importancia de la unidad: “Si aprendemos a sumar, vamos a ganar”, concluyó. Animó a votar por la fórmula “Paloma Oviedo en primera vuelta”, posicionando a esa dupla como la opción para frenar el avance de la extrema izquierda.

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