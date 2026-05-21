Colombia

Periodista argentino llamó “boludo” a Jhon Jader Durán por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

Adrián Magnoli encendió el debate en torno al delantero colombiano, señalando contradicciones entre sus declaraciones y sus acciones y destacando la rigidez del proceso de convocatoria de la Tricolor

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de Jhon Jader Durán en camiseta amarilla de Colombia y Adrián Magnoli en traje gris, frente a frente, con un logo de DIRECTV Sports de fondo.
El futbolista Jhon Jader Durán y al periodista Adrián Magnoli - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia en torno a la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 sumó un nuevo episodio tras las palabras del periodista argentino Adrián Magnoli en el programa Morning Gol de Diario AS referentes al jugador Jhon Jáder Durán.

Al referirse a la actitud reciente del futbolista colombiano, el comunicador fue tajante: “El boludo del día es Jhon Jáder Durán”, afirmó, cuestionando abiertamente la aspiración del delantero a retornar a la escuadra nacional.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión, la reacción inicial de sorpresa de sus compañeros no alteró el juicio de Magnoli: “El boludo del día es. Primero, por la actitud que tomó de dejar a su equipo en Rusia y acusar problemas personales cuando no los tiene, problemas personales, porque se lo vio bailando en redes, se lo vio en la cancha de Envigado viendo a su exequipo, compartiendo con amigos, él hace los pasos prohibidos, está feliz, ¿no es cierto? Donde no está feliz es donde no lo llaman”.

Las imágenes de Durán en Medellín y en la cancha de Envigado alimentaron la polémica, al contradecir la versión del jugador sobre problemas personales.

PUBLICIDAD

Jhon Jáder Durán
Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

Magnoli amplió su crítica al explicar la dinámica interna de la selección colombiana en este periodo: “La selección Colombia no es decir: ‘Bueno, dejalo pasar, vení, trabajá’. No es así. No es así porque los trabajos que se están haciendo son con miras al mundial. La información que está recibiendo cada uno de los jugadores que van llegando es con miras al mundial, la información táctica, la información de los rivales. En este momento, dar una información así a jugadores que no van a estar me parece medio fuera de lugar”.

Con estas palabras, el periodista enfatizó la estructura de trabajo establecida en el equipo técnico, vedando el acceso a postulantes no convocados.

Al describir la situación del futbolista, Magnoli estableció una analogía: “Uno cuando no tiene la invitación a la fiesta, no puede presentarse a la fiesta a decir: ‘Che, ¿me dejan pasar?’. No”.

Tras relatar que Durán intentó acercarse a la concentración de la selección en Medellín, el periodista remarcó su postura sobre el carácter exclusivo del proceso competitivo: “Fue a golpear la puerta del portón y no se le abrió el portón”.

La postura de Magnoli provocó una reacción sonora en el estudio, con gritos y aplausos de fondo, un reflejo de la intensidad con que se vive el debate futbolístico en Colombia cada vez que se acercan las grandes competencias internacionales.

Jhon Jader Durán en el estadio Polideportivo Sur de Envigado viendo el partido del Torneo BetPlay - crédito Win Sports
Jhon Jader Durán en el estadio Polideportivo Sur de Envigado viendo el partido del Torneo BetPlay - crédito Win Sports

Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo

Las decisiones de Néstor Lorenzo acerca del futuro de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia marcaron el inicio de la concentración nacional este lunes 18 de mayo de 2026 en Guarne, sede de Atlético Nacional, cerca de Medellín.

La ausencia del delantero en el primer entrenamiento fue notoria. Apenas tres jugadores —James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero— acudieron al llamado de Lorenzo, mientras Durán permaneció en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, siguiendo el partido entre Envigado y Quindío. Pese a que el futbolista contaba con autorización del Zenit para estar en Colombia, optó por asistir como invitado a la clasificación de Envigado en el Torneo BetPlay, club donde inició su trayectoria profesional.

Según la periodista Sheyla García en Win Sports, la convocatoria de Durán para el Mundial 2026 está prácticamente descartada. “Jhon Jáder no está en los planes de ese grupo de jugadores que entrenarán en Guarne”, explicó García durante la transmisión. Además, confirmó que el atacante no formó parte de la plantilla que arrancó los entrenamientos en Medellín.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán viene de jugar con el Fenerbahce y Al Nassr en 2025, sin destacar mucho - crédito FC Zenit

Aunque Durán aparece en la preselección de 55 jugadores para el Mundial, las posibilidades reales de que integre la nómina final son escasas. El delantero no fue incluido por el cuerpo técnico en el grupo que comenzó la preparación en Guarne, lo que deja en evidencia la decisión del seleccionador.

Temas Relacionados

Jhon Jader DuránPeriodista argentinoBoludoSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

El auge por el Mundial de Fútbol causó que la empresa discográfica creara una versión con los artistas que han estado en la colección musical más recordada por los colombianos

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Una revisión rutinaria permitió descubrir los antecedentes de una pareja y evidenció cómo el control policial en centros de salud revela información insospechada

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

La joven ya había denunciado en el pasado lo que estaba ocurriendo con el padre de su bebé por la falta de cumplimiento con la cuota alimentaria pactada para la crianza del menor

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad

Tenga en cuenta que el empleador no puede terminar el contrato por causa de ansiedad sin autorización del Ministerio del Trabajo

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad

El Ministerio del Interior certificó la pertenencia indígena de alias Guacamayo, el segundo caso de un narco que se hizo pasar por indígena

El uso de rutas administrativas y certificaciones oficiales ha generado inquietud sobre la efectividad de los controles institucionales y abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión judicial en delitos graves

El Ministerio del Interior certificó la pertenencia indígena de alias Guacamayo, el segundo caso de un narco que se hizo pasar por indígena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Este es el significado de ‘Dai Dai’, el sencillo que Shakira presentó oficialmente como canción del Mundial 2026

Valentina Taguado reveló las dificultades de su relación con Pipe Flórez en ‘Los impresentables’: “Uno no se la puede ganar tan fácil”

Yaya Muñoz y Alexa Torrex se cantaron las verdades en la cara: Tebi Bernal fue el motivo de la pelea

Deportes

Periodista argentino aseguró que Jhon Jader Durán es el “boludo” del día por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

Periodista argentino aseguró que Jhon Jader Durán es el “boludo” del día por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

La selección Colombia ya conoce su grupo para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026: estos son los países que la acompañarán

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el primero en aplicar nueva regla de fútbol en la Copa Sudamericana: en qué consiste

Etapa 12 del Giro de Italia - EN VIVO: Sorpresiva victoria de Alec Segaert en el sprint; Egan Bernal llegó con el pelotón

Así serán los Fan Fest oficiales de la selección Colombia en el Mundial 2026: habrá uno hasta en Miami