Periodista argentino llamó “boludo” a Jhon Jader Durán por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

El futbolista Jhon Jader Durán y al periodista Adrián Magnoli - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia en torno a la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 sumó un nuevo episodio tras las palabras del periodista argentino Adrián Magnoli en el programa Morning Gol de Diario AS referentes al jugador Jhon Jáder Durán.

Al referirse a la actitud reciente del futbolista colombiano, el comunicador fue tajante: “El boludo del día es Jhon Jáder Durán”, afirmó, cuestionando abiertamente la aspiración del delantero a retornar a la escuadra nacional.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión, la reacción inicial de sorpresa de sus compañeros no alteró el juicio de Magnoli: “El boludo del día es. Primero, por la actitud que tomó de dejar a su equipo en Rusia y acusar problemas personales cuando no los tiene, problemas personales, porque se lo vio bailando en redes, se lo vio en la cancha de Envigado viendo a su exequipo, compartiendo con amigos, él hace los pasos prohibidos, está feliz, ¿no es cierto? Donde no está feliz es donde no lo llaman”.

Las imágenes de Durán en Medellín y en la cancha de Envigado alimentaron la polémica, al contradecir la versión del jugador sobre problemas personales.

PUBLICIDAD

Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

Magnoli amplió su crítica al explicar la dinámica interna de la selección colombiana en este periodo: “La selección Colombia no es decir: ‘Bueno, dejalo pasar, vení, trabajá’. No es así. No es así porque los trabajos que se están haciendo son con miras al mundial. La información que está recibiendo cada uno de los jugadores que van llegando es con miras al mundial, la información táctica, la información de los rivales. En este momento, dar una información así a jugadores que no van a estar me parece medio fuera de lugar”.

Con estas palabras, el periodista enfatizó la estructura de trabajo establecida en el equipo técnico, vedando el acceso a postulantes no convocados.

PUBLICIDAD

Al describir la situación del futbolista, Magnoli estableció una analogía: “Uno cuando no tiene la invitación a la fiesta, no puede presentarse a la fiesta a decir: ‘Che, ¿me dejan pasar?’. No”.

Tras relatar que Durán intentó acercarse a la concentración de la selección en Medellín, el periodista remarcó su postura sobre el carácter exclusivo del proceso competitivo: “Fue a golpear la puerta del portón y no se le abrió el portón”.

PUBLICIDAD

La postura de Magnoli provocó una reacción sonora en el estudio, con gritos y aplausos de fondo, un reflejo de la intensidad con que se vive el debate futbolístico en Colombia cada vez que se acercan las grandes competencias internacionales.

Jhon Jader Durán en el estadio Polideportivo Sur de Envigado viendo el partido del Torneo BetPlay - crédito Win Sports

Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo

Las decisiones de Néstor Lorenzo acerca del futuro de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia marcaron el inicio de la concentración nacional este lunes 18 de mayo de 2026 en Guarne, sede de Atlético Nacional, cerca de Medellín.

PUBLICIDAD

La ausencia del delantero en el primer entrenamiento fue notoria. Apenas tres jugadores —James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero— acudieron al llamado de Lorenzo, mientras Durán permaneció en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, siguiendo el partido entre Envigado y Quindío. Pese a que el futbolista contaba con autorización del Zenit para estar en Colombia, optó por asistir como invitado a la clasificación de Envigado en el Torneo BetPlay, club donde inició su trayectoria profesional.

Según la periodista Sheyla García en Win Sports, la convocatoria de Durán para el Mundial 2026 está prácticamente descartada. “Jhon Jáder no está en los planes de ese grupo de jugadores que entrenarán en Guarne”, explicó García durante la transmisión. Además, confirmó que el atacante no formó parte de la plantilla que arrancó los entrenamientos en Medellín.

PUBLICIDAD

Jhon Jáder Durán viene de jugar con el Fenerbahce y Al Nassr en 2025, sin destacar mucho - crédito FC Zenit

Aunque Durán aparece en la preselección de 55 jugadores para el Mundial, las posibilidades reales de que integre la nómina final son escasas. El delantero no fue incluido por el cuerpo técnico en el grupo que comenzó la preparación en Guarne, lo que deja en evidencia la decisión del seleccionador.