Capturaron en Buenaventura a cinco integrantes de Los Shottas, incluido alias Cheo, por la desaparición de dos turistas, padre e hijo

El caso se presentó el lunes 18 de mayo de 2026 - créditos Deval | @aapayes/X

La mañana del jueves 21 de mayo de 2026, las autoridades del Valle del Cauca, encabezadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro y la comandante del Departamento de Policía Valle (Deval), la brigadier general Sandra Rodríguez, informaron un avance en la investigación por la desaparición forzada de dos turistas, padre e hijo, en zona rural del corregimiento de La Bocana, jurisdicción de Buenaventura.

El caso, que ha causado consternación en la comunidad local, ocurrió el lunes cuando se reportó la desaparición de Alexander Valencia, de 44 años, y Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años.

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Del padre ya se logró la ubicación y recuperación del cuerpo, mientras que aún sigue siendo un misterio el paradero del hijo, según lo que confirmó Infobae Colombia con las autoridades locales.

El doble homicidio que se reportó gracias a un video que grabó un testigo en el momento que uno de los presuntos responsables retuvo y les apuntó con un revólver al padre y su hijo por estar grabando con su celular, justo cuando a pocos metros del punto se llevaba una reunión entre hombres dedicados a actividades ilegales, de acuerdo con las versiones preliminares que se conocieron de portales regionales a través de las redes sociales la tarde del 20 de mayo de 2026.

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Familia de la víctima presume que el joven de 22 años también fue asesinado - crédito Red Social X

En respuesta inmediata, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación activaron mecanismos de búsqueda y realizaron cinco allanamientos que permitieron la captura de cinco presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Los Shottas.

Entre los detenidos está alias Cheo, señalado como cabecilla de esta estructura en La Bocana y presunto jefe de la red de apoyo a estructuras residuales (Raer) del ELN en la zona ubicada en la región Pacífica.

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“Cheo” tenía vigente una orden de captura por delitos como homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Durante los operativos se incautaron un fusil, munición de diferentes calibres, dos pistolas, varios teléfonos celulares y una granada de fragmentación, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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Las indagaciones continúan para recolectar más pruebas que permitan esclarecer la participación de los capturados en estos hechos y dar con el paradero de Valencia Ducuara.