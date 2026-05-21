Registraduría aclara si es verdad que el voto en blanco se suma al candidato más votado

“El voto en blanco se contabiliza independientemente, al igual que los sufragios de cada candidato”, aclaró la Registraduría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante cada jornada electoral, el voto en blanco ha sido objeto de numerosas interpretaciones erróneas en Colombia. Una de las creencias más persistentes sostiene que este tipo de sufragio se suma automáticamente al candidato ganador. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha desmentido esa idea en repetidas ocasiones.

La entidad fue categórica al afirmar: “Ese mito es falso. El voto en blanco no se suma al candidato que obtenga la mayor votación en las elecciones. El voto en blanco se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato”. Esta aclaración busca frenar la desinformación que suele circular durante los períodos electorales.

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El voto en blanco representa una alternativa legítima para quienes no se identifican con ninguna de las opciones disponibles en la contienda. Según lo establece la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, se trata de “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”. Esta definición subraya que el mecanismo permite manifestar desacuerdo sin recurrir a la abstención total.

La Corte Constitucional considera el voto en blanco como “una valiosa expresión del disenso” ciudadano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos ciudadanos optan por el voto en blanco como una manera de ejercer presión sobre los partidos y candidatos. La Corte Constitucional sostiene que “el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector”. La Constitución, a raíz de ese reconocimiento, le da un peso particular en los procesos electorales para cargos públicos.

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En Colombia, los votos en blanco tienen carácter de voto válido, a diferencia de las tarjetas no marcadas o los votos nulos, que no inciden en la conformación final de los resultados. Esta distinción resulta clave para comprender la incidencia real de este sufragio en la democracia colombiana.

¿Qué sucede si gana el voto en blanco?

Si el voto en blanco obtiene la mayoría absoluta en una elección para cargos unipersonales o de corporaciones públicas, la consecuencia inmediata es la repetición del proceso electoral. La Registraduría, citando a la Corte Constitucional, precisa: “La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora”.

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Si gana el voto en blanco, la inscripción de nuevos candidatos debe realizarse en un plazo de diez días - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se vota en blanco?

El procedimiento es sencillo: el día de la elección, el ciudadano debe marcar exclusivamente la casilla correspondiente al voto en blanco en el tarjetón. No se deben hacer marcas adicionales ni combinar este voto con el de algún candidato, ya que eso convertiría el sufragio en nulo.

En otros países, la opción de voto en blanco no existe formalmente. Los electores que no desean apoyar a ningún candidato simplemente dejan de marcar el tarjetón o anulan su voto, por lo que la regulación colombiana ofrece un mecanismo diferenciado.

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Aspectos legales y efectos prácticos

La Ley 1475 de 2011, respaldada por la Corte Constitucional, le otorga al voto en blanco una función relevante en el sistema democrático. Además de ser una herramienta de expresión política, influye en la estructura de los comicios.

Cuando el voto en blanco es promovido por un grupo significativo de ciudadanos, el grupo recibe recursos para reponer gastos de campaña, pero solo por los votos marcados directamente en la casilla de su organización y no en la casilla general.

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Este es el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales de Colombia, donde el voto en blanco figura en la última casilla - crédito Registraduría

La reglamentación dispone que los recursos y espacios de publicidad se distribuyan de forma equitativa entre los promotores inscritos, así como los tiempos gratuitos en medios de comunicación. Esta medida fomenta la pluralidad y la transparencia durante la campaña electoral.

El voto en blanco y el umbral electoral

El umbral electoral es la cantidad mínima de votos válidos que una lista debe alcanzar para participar en la distribución de curules. Para calcularlo, se suman los votos obtenidos por la lista junto con los votos en blanco. El resultado determina los votos válidos totales, que luego se dividen por el número de cargos o curules a proveer para obtener el cuociente electoral.

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De esta manera, el voto en blanco no solo es una herramienta de protesta, sino que también impacta directamente en los resultados numéricos de las elecciones. Su presencia puede modificar la configuración de la representación política.