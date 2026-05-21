Colombia

Conductor se salvó de milagro en medio de un asalto en Bogotá: delincuentes le dispararon, pero la bala quedó incrustada en su celular

El afectado fue atacado por individuos armados mientras llegaba a su domicilio, resistió golpes y forcejeos y fue atendido en un centro médico, sin lesiones que comprometieran su salud tras el incidente

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El intento de robo en el sector de Alcalá en Bogotá dejó a un hombre herido pero fuera de peligro gracias a su teléfono móvil - crédito captura de pantalla/Citytv
El intento de robo en el sector de Alcalá en Bogotá dejó a un hombre herido pero fuera de peligro gracias a su teléfono móvil - crédito captura de pantalla/Citytv

En medio de la crisis de seguridad que se vive en Bogotá, en la mañana del jueves 21 de mayo se conoció la historia de un hombre que sobrevivió a un ataque armado en el sector de Alcalá, luego de que una bala impactara su teléfono móvil y no su cuerpo.

Según información revelada por el noticiero Citynoticias, el hecho, que ocurrió cerca de las 12:30 a. m. del miércoles 20 de mayo, dejó al afectado con lesiones físicas, pero fuera de peligro.

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El intento de robo se produjo mientras la víctima organizaba sus pertenencias dentro de su vehículo al llegar a su vivienda. Varios sujetos armados, que se movilizaban en otro automóvil, lo interceptaron y cercaron el automotor.

“Prácticamente, me salvó la vida. Yo venía de trabajar y puse el carro al frente de donde yo estoy viviendo. Fui a bajar mis objetos personales para después guardar el vehículo. Y en ese instante, mientras que estaba arreglando las cosas para bajarme, llegó un vehículo de una gama más alta que el mío, un Mazda 3 más actualizado, en el cual se bajaron cuatro sujetos del vehículo”, señaló la víctima al noticiero local.

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Tres de los agresores abrieron la puerta del conductor, mientras uno más hizo lo propio con la del copiloto, dando inicio a un forcejeo violento.

Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó con una arma traumática modificada. Uno de los proyectiles fue desviado por el celular del conductor, lo que evitó que la bala ingresara a su cuerpo y causara heridas de mayor gravedad. El impacto fue tan potente que perforó también la chaqueta de la víctima.

“El que abrió la puerta del copiloto tenía una arma traumática modificada, en el cual me dieron dos disparos. Uno que fue en la costilla, que prácticamente ingresó dos centímetros. También otro disparo en lo que fue que cayó el celular, porque iba para mis partes íntimas. Y pues digamos que adicional a eso, me comenzaron a golpear a puños, patadas, me comenzaron a pegar en la cabeza, pues tengo muchas lesiones en la cabeza y en la cara”, señaló la víctima a Citynoticias.

El ataque armado en el sector de Alcalá dejó al conductor con diversas lesiones físicas, pero el celular que llevaba en su ropa absorbió el impacto de una de las balas, salvando su vida. Los delincuentes, al no lograr su cometido, huyeron rápidamente del lugar.

El hombre relató que, además de los disparos, fue agredido con puños, patadas y golpes en la cabeza. Sufrió lesiones en el rostro y el cráneo durante el forcejeo, mientras intentaba evitar que los asaltantes se llevaran su vehículo. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos, con la víctima aferrándose al coche para impedir el robo.

Mi reacción fue aferrarme al carro. En ese momento duraron casi uno o dos minutos tratando de agredirme y cuando de un momento a otro, no pudieron literalmente quitarme el vehículo, salieron corriendo y aceleraron a toda velocidad en el carro que venía”, comentó la víctima al noticiero.

Tras la fallida tentativa de hurto, los delincuentes desistieron y escaparon en su automóvil, dejando al conductor lesionado, pero con vida. El afectado fue trasladado a un centro médico donde recibió atención por los golpes sufridos; ninguna de las lesiones comprometió su integridad vital.

Sin embargo, residentes del sector pidieron a las autoridades mayor control y vigilancia ante un incremento descontrolado de la criminalidad. Según indicaron los afectados, estos ataques se estarían presentando de forma repetitiva en diferentes calles de Alcalá.

“Estamos en este momento en una inseguridad terrible. Estamos solicitando apoyo del CAI de La Alquería y ellos, pues hemos ido allá, nos han dado números telefónicos, pero nunca contestan, nunca están ellos. Y para que uno lo solicite, ellos se demoran a veces demasiado en llegar”, señaló uno de los residentes.

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