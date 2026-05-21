Isabella Ladera preocupó al revelar dificultades físicas y emocionales en las últimas semanas de su embarazo: “Mucho dolor”

Isabella Ladera atraviesa una etapa desafiante antes del nacimiento de su hijo - crédito @isabella.ladera/ Instagram

Isabella Ladera, creadora de contenido y modelo, ha llamado la atención de sus seguidores al exponer el complejo momento físico y emocional que atraviesa en las últimas semanas de su embarazo.

La ciudadana venezolana, que espera a su primer hijo junto a Hugo García, decidió abrir un espacio de sinceridad en sus redes sociales, donde relató los desafíos que enfrenta en esta etapa tan cercana al nacimiento de su bebé.

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A través de mensajes y fotografías en sus historias de Instagram, Isabella confesó que la recta final de la gestación le ha resultado particularmente exigente.

La confesión se dio tras una pregunta de un seguidor en la que cuestionó su ánimo en las últimas semanas de su proceso. “Nena, ¿cómo te has sentido últimamente con el embarazo, Todo bien?” a lo que la modelo detalló que, además del insomnio y el agotamiento extremo, ha experimentado molestias físicas constantes y dificultades para concentrarse, síntomas que suelen presentarse con mayor frecuencia en la etapa final del embarazo.

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“Es una mezcla de todo, como desde el principio. Ya estoy en mis últimas semanas y tengo insomnio, mucho dolor, mucho cansancio y la mente no me rinde tanto, pero también es hermoso y una bendición haber llegado tan lejos con este tesoro dentro de mí, sentir sus movimientos más fuertes y lo enorme de mi panza que voy a extrañar”, detalló la modelo venezolana.

La modelo venezolana compartió que, además de insomnio y cansancio, experimenta molestias físicas constantes y dificultades para concentrarse - crédito @isabella.ladera/ Intagram

Isabella también compartió que cuenta con el apoyo de sus padres, quienes la acompañan en estos días y la ayudan en el cuidado diario. Pese a los síntomas, la creadora de contenido manifestó sentirse agradecida por tener cerca a su familia y por haber llegado a este momento tan significativo. “Ha sido hermoso y una bendición haber llegado tan lejos con este tesoro dentro de mí”, destacó, mostrando una mezcla de gratitud y nostalgia ante la inminente llegada de su bebé.

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La modelo explicó que, aunque aún no ha revelado la fecha exacta del nacimiento, se encuentra entre las semanas 33 y 34 de gestación, lo que sugiere que el parto podría ocurrir entre mediados de junio y principios de julio. Además, tanto ella como Hugo García han decidido no realizar un baby shower previo al nacimiento, ya que la familia del futuro padre reside en Lima y la pareja actualmente vive en Miami.

“La familia y amigos de Hugo no pueden venir, entonces, cuando podamos estar todos, haremos algo especial”, aclaró Isabella, indicando que prefieren esperar para celebrar junto a sus seres queridos en un momento oportuno.

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A lo largo de sus mensajes, Isabella Ladera transmitió que, a pesar de las incomodidades y el cansancio, vive esta etapa con amor, disfrutando cada movimiento de su hijo y los cambios en su cuerpo.