Colombia

Katherine Miranda podría ser sancionada por Alianza Verde tras su respaldo a Paloma Valencia: el partido respalda a Iván Cepeda

Un sector de la colectividad acudió a la Comisión de Ética en la que, de prosperar su petición, la congresista podría quedar sin voz ni voto

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La controversia interna surge tras el apoyo público de Katherine Miranda a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático - crédito Colprensa/Alianza Verde
La controversia interna surge tras el apoyo público de Katherine Miranda a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático - crédito Colprensa/Alianza Verde

Ante la Comisión de Ética del partido Alianza Verde, sectores buscarían abrir una investigación contra Katherine Miranda, actual representante a la Cámara por Bogotá, por su oposición a la decisión mayoritaria de la colectividad para las elecciones presidenciales de 2026.

Voces del movimiento político, en declaraciones a Semana, denunciaron que la congresista independiente había manifestado su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, aún cuando la colectividad manifestó oficialmente su adhesión a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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Una de las sanciones que tendría Miranda sería quedar sin voz ni voto en el Congreso, a falta de un mes para que culmine el periodo legislativo 2022-2026. “Es un acto de rebeldía”, declararon al medio citado.

Por el momento, la representante no ha emitido ningún pronunciamiento frente a esta situación. Sin embargo, había dejado en claro sus motivos por los que decidió acompañar a Paloma Valencia en su aspiración presidencial.

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“Apoyé la Gran Consulta porque le estoy apostando a un liderazgo colectivo (...) yo tengo muchas diferencias con Paloma, las tengo desde hace ocho años que nos conocemos, pero es una mujer que ha respetado la independencia, la Constitución, la democracia”, indicó la parlamentaria en declaraciones al citado medio de comunicación.

Esto generó varias críticas al interior del partido político. Uno de ellos fue el exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez que, en su momento, calificó como su actitud como ‘hipócrita’, al considerar que ella fue quien respaldo la candidatura de Gustavo Petro en 2022.

Incluso, se conoció una resolución en la que se notificó la prohibición hacia los militantes de Alianza Verde de votar por otros candidatos diferentes a Cepeda, lo que generó también controversia.

La congresista por Bogotá, Catherine Juvinao, pidió medidas cautelares porque considera que, históricamente, el partido ha dejado en libertad a su militancia para apoyar a cualquier candidato presidencial. Pese a que su solicitud ya fue radicada ante el organismo electoral, la investigación todavía no ha sido abordada por los magistrados del tribunal.

Objeción de conciencia y escisión

Tras la determinación del partido Alianza Verde de respaldar por mayorías la campaña presidencial de Iván Cepeda, varios dirigentes que no son afines al proyecto del líder progresista efectuaron medidas al respecto.

Uno de ellos fue el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, presentó una solicitud de escisión, un mecanismo formal en la que puede mantener sus derechos políticos pero que ya no estará representado bajo las toldas de Alianza Verde.

Si vamos a hablar ideológicamente, yo creo que el que sobra soy yo. Soy como ese lunar ahí en ese partido, por mis posiciones, porque no enarbolo las banderas del Partido Alianza Verde”, declaró el senador en diálogo con Caracol Radio, añadiendo que no busca crear un nuevo partido político sino que se reconfigure la colectividad.

Dicha petición, presentada el lunes 13 de abril de 2026, fue avalada por la Dirección Nacional del movimiento político, con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Sin embargo, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la última palabra sobre el mismo.

De otro lado, se encuentran la congresista Catherine Juvinao, el concejal de Bogotá Julián Sastoque y varios consejeros de juventud de la colectividad, quienes presentaron la solicitud de una objeción de conciencia, una herramienta constitucional que permite a los dirigentes políticos a apartarse de las decisiones colectivas de su partido cuando estas contradicen principios éticos, morales o religiosos propios.

Para ellos, la decisión de la dirección del Verde también restringe el respaldo a candidaturas como las de Claudia López y Sergio Fajardo, quienes hicieron parte de esa colectividad.

No aceptamos que el partido no le haya exigido al candidato un compromiso claro con no convocar una asamblea nacional constituyente y que, en cambio, hoy tanto el presidente como su candidato lo anuncien en plaza pública. Un candidato que no es capaz de rechazar la corrupción ni el fracaso de la Paz Total y un proyecto que pone en riesgo la salud de millones de colombianos”, señalaron en la misiva presentada ante la dirección nacional de la colectividad.

Hasta el momento, la solicitud se mantiene en revisión por parte de las directivas del partido Alianza Verde.

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