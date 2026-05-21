Valentina Taguado reveló las dificultades de su relación laboral con Pipe Flórez en ‘Los impresentables’: “Uno no se la puede ganar tan fácil”

Valentina Taguado revela el conflicto que marcó su inicio laboral con Pipe Flórez - crédito @valentinataguado/ Instagram

Valentina Taguado, una de las voces más reconocidas de la radio y creadora de contenido en Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles desconocidos sobre sus inicios en el programa Los impresentables.

Durante una entrevista reciente con Juanpis González, la locutora compartió que la dinámica laboral con Pipe Flórez, uno de sus compañeros actuales, no siempre fue sencilla y estuvo marcada por diferencias personales y profesionales al iniciar su trabajo conjunto.

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Valentina relató que su llegada a Los 40 se dio de la mano de Roberto, con quien formó el primer equipo del programa. “Yo entro a Los 40 y entro solo con Roberto. O sea, éramos solo los dos, no habíamos conseguido un tercero. No nos conocíamos, la gente piensa que nosotros ya nos conocíamos y por eso nos llevamos tan bien y nos entendíamos, pero no. Gracias a una reunión que se hizo al principio, pues uno fluye sabiendo cuáles eran los límites”, relató.

Con el crecimiento del programa y el interés de la emisora por ampliar el formato, se sumó Pipe Flórez al equipo. Esta incorporación, lejos de ser sencilla, generó tensiones. Valentina fue tajante al recordar su percepción inicial: “Después llegó Pipe, y yo a Pipe lo odiaba. Pipe lo sabe, porque la gente piensa que ese tipo de entretenimiento es solo sentarse, hablar mierda y ya, y entonces, en ese momento, Pipe tampoco era locutor, como yo, pero también yo ya tenía tiempito con Roberto, que me enseñó todo en locución”.

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La presentadora confesó que al principio sintió que su nuevo compañero no aportaba lo suficiente para el desarrollo del proyecto y que requería de una mayor preparación para integrarse al grupo. “Ya yo sabía cosas, y Pipe llegó muy nuevo y yo no le veía ni ganas. yo decía: ey, uno no se la puede ganar tan fácil”, compartió entre risas.

En medio de la tensión, alguien del equipo —cuyo nombre prefirió no revelar— le sugirió que Pipe podría ser reemplazado por otro talento que se acoplara mejor a la dinámica existente. Ante esa sugerencia, Valentina tomó una postura empática y reflexiva. “Yo soy del pensamiento de que sol sale para todos (...) entonces yo les dije: no, no sean así. O sea, si ustedes no le han enseñado nada, si él no es locutor, lo traen acá a sentarse, ¿qué va a ver? Así no funciona la gente (...) Y bueno, como que ya empecé a explicarle cómo funcionaba y terminamos queriéndonos mucho”, relató.

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El tiempo y la convivencia en la cabina transformaron la relación. Valentina reconoció que Pipe Flórez no solo se adaptó, sino que también se convirtió en una figura destacada dentro del programa y logró conectar con la audiencia gracias a su autenticidad. La locutora reconoció, además, que Pipe fue fundamental en su propio desarrollo profesional y que, con el tiempo, construyeron una amistad sólida dentro del medio.