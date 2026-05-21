Colombia

Estas son las entidades de tránsito que emitieron fotomultas sin autorización oficial: consulte las fechas para verificar si tienen que devolverle su dinero

Más de 30 organismos impusieron sanciones automáticas sin aval técnico, mientras miles revisaron los periodos para identificar si recibieron comparendos en esas condiciones

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Cámara de fotomulta montada en un poste sobre una calle de la Ciudad de México, apuntando hacia los vehículos en circulación. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Superintendencia publicó los nombres y fechas de operación de entidades que aplicaron sanciones sin cumplir todos los requisitos legales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia de Transporte identificó que 37 entidades de tránsito en diferentes regiones del país emitieron fotomultas sin autorización oficial entre 2018 y 2024.

El listado, difundido por la autoridad, detalla los organismos involucrados y los periodos en los que operaron sus sistemas automáticos de detección de infracciones. Según el Ministerio de Transporte, más de 5,8 millones de comparendos deben ser revocados de oficio, y miles de ciudadanos podrían verse afectados por cobros irregulares.

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La decisión surgió tras una investigación administrativa iniciada por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, contra los organismos de tránsito señalados por presuntos incumplimientos en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (Sast).

Superintendencia de Transporte - crédito Superintendencia de Transporte
El listado incluye autoridades de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Santa Marta, Montería, Soledad, Sabaneta, Villa del Rosario y otros municipios - crédito Superintendencia de Transporte

La pesquisa se centró en la ausencia del concepto de desempeño, requisito técnico obligatorio expedido por el Instituto Nacional de Metrología, que garantiza la confiabilidad y legalidad de estos dispositivos.

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El listado incluye autoridades de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Santa Marta, Montería, Soledad, Sabaneta, Villa del Rosario y otros municipios. La relación de entidades y sus periodos de operación sin autorización oficial es la siguiente:

  1. Secretaría de Movilidad de Medellín: 10/12/18 - 28/04/20
  2. División de Tránsito y Transporte de la Dorada: 10/12/18 - 3/09/19
  3. Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio: 10/12/18 - 20/10/19
  4. Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali: 10/12/18 - 21/11/24
  5. Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá: 12/12/18 - 6/01/20
  6. Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla: 27/12/18 - 17/09/19
  7. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal: 18/12/18 - 24/07/19
  8. Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario: 14/01/19 - 31/10/19
  9. Secretaría de Movilidad de Itagüí: 1/02/19 - 5/07/20
  10. Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: 1/02/19 - 21/11/24
  11. Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena: 1/02/19 - 29/08/19
  12. Secretaría de Movilidad de Bello: 27/02/19 - 16/02/20
  13. Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa: 27/02/19 - 15/09/19
  14. Instituto de Tránsito del Atlántico: 27/02/19 - 12/08/19
  15. Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia: 27/02/19 - 25/11/19
  16. Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona: 27/02/19 - 19/12/19
  17. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco: 26/03/19 - 28/11/19
  18. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad: 26/03/19 - 9/12/19
  19. Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta: 26/03/19 - 21/11/24
  20. Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: 30/04/19 - 21/11/24
  21. Organismo de Tránsito Municipal de Palermo: 29/04/19 - 21/11/24
  22. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): 10/05/19 - 21/11/24
  23. Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios: 10/05/19 - 21/11/24
  24. Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: 24/05/19 - 21/11/24
  25. Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: 8/07/19 - 21/11/24
  26. Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco: 8/07/19 - 21/11/24
  27. Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga: 8/08/19 - 26/05/21
  28. Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja: 20/09/19 - 21/11/24
  29. Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: 15/11/19 - 21/11/24
  30. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán: 20/11/19 - 21/11/24
  31. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica: 28/11/19 - 21/11/24
  32. Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería: 13/12/19 - 12/12/24
  33. Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica: 14/01/20 - 13/01/25
  34. Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira: 22/05/20 - 21/05/25
  35. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao: 21/07/20 - 20/07/25
  36. Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: 12/02/21 - 11/02/26
  37. Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá: 16/12/20 - 15/12/25
Ministerio de Transporte - crédito Ministerio de Transporte
Esta decisión, según el Ministerio de Transporte, se toma luego de identificar presuntas irregularidades en la operación de estos sistemas entre 2018 y 2024 - crédito Ministerio de Transporte

El informe de la Superintendencia de Transporte detalla que, durante la revisión de estos procesos, se encontraron tres tipos de situaciones: 12 organismos iniciaron la operación de las cámaras sin el concepto de desempeño, 7 emplearon conceptos expedidos para terceros y 18 recibieron el aval técnico después de haber iniciado la operación. Estas condiciones, según la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, afectan la validez de los comparendos emitidos.

En cuanto a la distribución de los comparendos, el informe revela que Cali tiene la mayor cifra, con 2,7 millones - crédito Alcaldía de Bogotá
En cuanto a la distribución de los comparendos, el informe revela que Cali tiene la mayor cifra, con 2,7 millones - crédito Alcaldía de Bogotá

El Gobierno nacional anunció que mantendrá las actuaciones administrativas para asegurar que los sistemas de fotodetección y los organismos de tránsito operen bajo el estricto cumplimiento de la ley, con transparencia y respeto por los derechos ciudadanos. Las autoridades invitaron a los ciudadanos a verificar las fechas de emisión de las fotomultas y consultar el listado para identificar posibles cobros irregulares.

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