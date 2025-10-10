Jornada de manifestaciones estudiantiles en varios puntos de Bogotá complicaron la movilidad: este es el panorama

Protestas de universidades afectan movilidad y transporte público en la capital colombiana - crédito @BogotáTránsito/X

Durante la tarde del viernes 10 de octubre de 2025, se registraron manifestaciones en varios puntos de la localidad de Chapinero y en el centro de Bogotá, generando afectaciones en la movilidad y retrasos en el sistema integrado de TransMilenio.

De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría de Tránsito de Bogotá, las protestas de la comunidad estudiantil de la Universidad Distrital de la sede Macarena y la Universidad Pedagógica se agruparon en un solo punto en la carrera Séptima con calle 45, donde se produjo el bloqueo total de la calzada.

Hacia las 2:45 p.m., los manifestantes continuaron su desplazamiento sobre la calle 45 hacia el occidente, generando afectaciones en ese sector específico de la ciudad. Las movilizaciones se extendieron hacia la avenida Circunvalar con calle 26.

Algunas rutas de TransMilenio fueron modificadas o suspendidas temporalmente - crédito @BogotáTransito/X

A las 2:55 p. m., las autoridades reportaron tránsito lento en la avenida El Dorado (calle 26) en ambos sentidos debido al alto flujo vehicular. Funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad y de la Secretaría de Tránsito de la ciudad realizaron labores de regulación y agilización del tráfico para mejorar las condiciones de movilidad en esa zona.

Posteriormente, hacia las 3:05 p.m., la protesta continuó a la altura de la calle 45, lo que obligó a detener los buses en ambos sentidos mientras avanzaban los manifestantes. Esta situación ocasionó retrasos adicionales y alteraciones en las rutas del sistema TransMiZonal y troncal.

A las 4:16 p. m., la Secretaría Distrital de Movilidad informó que los manifestantes llegaron a la avenida El Dorado con carrera 33 y continuaron su desplazamiento hacia el occidente.

Las protestas y bloqueos registrados en Chapinero y el centro impactaron de manera directa varios corredores principales de Bogotá, con consecuencias sobre el tráfico particular y el transporte público, afectando a más de 90.000 usuarios por cuenta de la intermitencia del servicio y modificaciones de las rutas.

Más de 90.000 usuarios de servicio público resultaron afectados por las protestas - crédito @BogotáTransito/X

Las autoridades de movilidad continúan realizando las acciones correspondientes para mantener el control y flujo de la movilidad en ese sector de la ciudad.

Bloqueos, actos vandálicos y afectaciones en TransMilenio: el resultado de protestas frente a la Universidad Pedagógica

Durante la tarde del 29 de septiembre, se registraron manifestaciones y bloqueos en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 72, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los bloqueos iniciaron alrededor de las 2:00 p.m., y a medida que transcurrían los minutos, los manifestantes avanzaron por la Autopista Norte con calle 82, en sentido sur-norte.

La movilización, que comenzó como una marcha pacífica, derivó en actos vandálicos sobre la calle 82, cerca de la zona T. En ese sector, personas encapuchadas grafitearon diversos edificios, tanto comerciales como residenciales, utilizando mensajes de odio de clase.

El 29 de septiembre se registraron manifestaciones que terminaron en disturbios - crédito @comunidadUPN/X

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo los encapuchados se movilizaban por la carrera 11 entre calles 79 y 85, rayando fachadas de conjuntos residenciales, locales comerciales e incluso paraderos de buses.

Entre los mensajes plasmados, se registró la frase “Muerte al burgués” en la pared de un edificio ubicado en la carrera 5 con calle 73. Los manifestantes, que portaban aerosoles, dejaron evidencias de su paso en varias zonas exclusivas de la ciudad, incluyendo el entorno del centro comercial Andino.

El sistema TransMilenio informó sobre varias afectaciones en su operación, reportando que siete servicios duales y ocho servicios zonales experimentaron interrupciones. Cuatro paraderos localizados en la calle 72, carreras 7 y 9 fueron vandalizados, así como un bus articulado. Además, las troncales Caracas y Autopista Norte tuvieron que implementar desvíos preventivos de buses.

La Secretaría de Gobierno precisó que la movilización se denominaba Marcha Carnaval de la Cumbre Nacional Popular. Frente a los disturbios, la misma entidad distrital reportó que un equipo de diálogo social mantuvo "asistencia permanente con los manifestantes y participantes con el fin de controlar acciones de mayor