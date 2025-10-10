Por acuerdo de paz entre “Los Pepes” y “Los Costeños”: Digno Palomino y alias Castor serían trasladados a Barranquilla

El posible traslado de líderes de 'Los Pepes' y 'Los Costeños' a cárceles de Barranquilla genera debate en la mesa de paz urbana - crédito @HOLLMANMORRIS/X/RTVC

El posible traslado de los líderes de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños a cárceles de Barranquilla se convirtió en uno de los puntos más debatidos tras la primera mesa de trabajo entre autoridades nacionales y locales para avanzar en los diálogos de paz urbana.

Camilo Pineda Serje, delegado del alto comisionado para la Paz, reconoció que esta opción está siendo evaluada, aunque subrayó que no se trata de una decisión tomada y que requeriría la coordinación con el Inpec, la Policía y los organismos de inteligencia.

La reunión, celebrada en el salón Magdalena del hotel El Prado, de Barranquilla, congregó a representantes del Gobierno nacional, encabezados por el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, así como a alcaldes del área metropolitana, gremios y miembros de la academia.

El objetivo principal fue establecer un canal de diálogo directo con las autoridades territoriales para articular acciones que permitan avanzar en la construcción de paz en la ciudad y su entorno metropolitano.

Autoridades nacionales y locales evalúan medidas para facilitar los diálogos con bandas criminales en Barranquilla, según informó Camilo Pineda Serje, delegado del alto comisionado de paz - crédito @ComisionadoPaz/X

Durante el encuentro, Pineda Serje explicó que la posibilidad de trasladar a Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, a una prisión en Barranquilla responde a la necesidad de facilitar la comunicación en el marco de los diálogos con estas estructuras armadas.

Actualmente, “Castor” se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, lo que dificulta la interacción con los equipos negociadores.

“Es un escenario. Sin embargo, no es una decisión que podamos tomar unilateralmente. Hay que trabajar de la mano con el Inpec. Debe haber un trabajo articulado con la Policía, con inteligencia, porque un movimiento irresponsable en ese sentido podría echar a la basura algunos logros que hemos ganado”, afirmó Pineda Serje en declaraciones recogidas por varios medios de comunicación.

El delegado del alto comisionado para la Paz insistió en que la medida se encuentra en fase de revisión y que solo se adoptará si se considera que puede generar condiciones favorables para la seguridad de la ciudad y el departamento.

“Podría generar algunas condiciones favorables para que el proceso esté más cerca de la ciudad y más cerca del departamento; sin embargo, esa es una decisión que se está evaluando y que se tomará o se descartará en el momento correspondiente”, sostuvo Pineda Serje.

La mesa de trabajo también abordó la situación de otras organizaciones criminales que operan en la región. Pineda Serje advirtió que “Los Pepes” y “Los Costeños” no son las únicas estructuras delictivas presentes en Barranquilla y su área metropolitana, y que existen otros grupos que buscan expandir su control y obtener rentas ilegales.

Alcaldes y Policía exigen priorizar la seguridad y la ley en medio de los diálogos de paz con grupos armados - crédito @ComisionadoPaz/X

En este sentido, subrayó la importancia de que cualquier avance en el desmantelamiento de estas bandas vaya acompañado de garantías para evitar que nuevos actores ocupen los espacios liberados.

La postura de las autoridades locales frente a los diálogos de paz con estos grupos ha sido crítica. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó su inconformidad con las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con organizaciones responsables de sembrar el terror en la ciudad.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?”, manifestó Char durante la entrega de un CAI de la Policía en Puerta Dorada.

El mandatario insistió en que la prioridad debe ser la ley y la institucionalidad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos: “Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Eso está primero. Y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad. Primero la seguridad”.

En el balance de la primera mesa de trabajo, Pineda Serje destacó que se logró un avance significativo en la articulación institucional entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales del área metropolitana de Barranquilla.

“Hoy hemos logrado algo muy importante, un gran paso para consolidar una articulación institucional entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales del área metropolitana de Barranquilla. Esa claridad la hago porque la idea es seguir avanzando y poder trabajar articuladamente con otras municipalidades del departamento del Atlántico”, detalló el delegado.

El Gobierno y autoridades locales acuerdan acciones para desmantelar estructuras criminales y proteger a la población vulnerable - crédito @ComisionadoPaz/X

El plan de trabajo acordado incluye la identificación y priorización de acciones para llevar la paz a los territorios, con especial atención a los sectores sociourbanos más vulnerables, que podrían convertirse en laboratorios de paz. Pineda Serje reiteró la necesidad de actuar tanto en el frente de la seguridad como en el desmantelamiento de las estructuras criminales, atendiendo a la población más expuesta a la violencia y ofreciendo alternativas a jóvenes, niños y adolescentes.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, calificó como positivo el encuentro, aunque pidió mayor claridad sobre el impacto de los acuerdos en la reducción de las extorsiones, uno de los delitos que más afecta a la población del área metropolitana.

“La pregunta importante es si solamente van a disminuir los homicidios o también van a disminuir las extorsiones. Entonces, las respuestas a esas preguntas fueron qué es un proceso que se está iniciando, un proceso que quedó firmado hasta el año 2026, en el mes de enero, y que la idea no es retroceder. La idea es que van a hacer unas observaciones de todos los delitos”, expresó Sandoval en declaraciones publicadas por El Heraldo.

La alcaldesa aportó datos sobre la evolución de la violencia en la región: “El año anterior fue un año desastroso (por la extorsión). Actualmente, desde que inició esta tregua entre estas dos bandas, podemos concluir que en el mes de septiembre, que fue un mes violento en el 2024, donde tuvimos prácticamente más de 36 homicidios, este año prácticamente terminamos con 8 o 9 homicidios. Entonces vemos la disminución, pero significativa de estos homicidios y en cuanto a la extorsión también ha disminuido. El compromiso, dice el comisionado (Otty Patiño), es que no solamente sea el tema de los homicidios, sino también de la extorsión, porque eso es lo que financia estas estructuras y eso es lo que hay que erradicar realmente”.

La reducción de homicidios en Barranquilla alcanza el 55% tras la tregua entre bandas, reporta la Policía - crédito red social X

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, coincidió en que la tregua entre “Los Pepes” y “Los Costeños” ha tenido un impacto en la reducción de homicidios.

Según sus cifras, en septiembre se registró una disminución del 55% en Barranquilla y del 50% en el área metropolitana, en comparación con el año anterior. El general Urrego estimó que entre el 16% y el 17% de esta reducción podría atribuirse directamente a la tregua entre las bandas.

“Hay que recordar que la disminución está entre el 50 y el 55%, lo que significa que la mayor reducción está dada a través del trabajo sistemático, continuo, mes a mes, que se ha venido realizando con todas estas estructuras desde que empezamos a fortalecer toda la capacidad institucional”, afirmó el oficial.

El general Urrego subrayó que la Policía Nacional mantendrá una respuesta contundente frente a cualquier manifestación criminal en el área metropolitana de Barranquilla.